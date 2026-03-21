    21 марта 2026, 22:17 • Новости дня

    Двое мужчин провалились под лед озера Комсомольское в Ленинградской области

    Tекст: Катерина Туманова

    Спасатели получили в субботу сообщение очевидцев о том, что в акватории озера Комсомольское в Ленинградской области двое мужчин провалились под лёд, требовалась немедленная помощь, рассказали в ГУ МЧС России по региону.

    «Спасателями Аварийно-спасательной службы Ленинградской области мужчина был спасён из ледяной воды и передан бригаде скорой медицинской помощи. Второй мужчина, к сожалению, утонул. Поиски тела продолжаются», – сообщили специалисты ведомства в канале мессенджера Max.

    Там уточнили, что спасатели и сотрудники экстренных служб работают на месте, обстоятельства происшествия устанавливаются.

    В МЧС России напомнили, что выход на лёд в весенний период смертельно опасен, так как лёд стремительно теряет прочность, становится рыхлым и непредсказуемым.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, девять рыбаков унесло в море в Финском заливе в Ленобласти в конце февраля. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту исчезновения троих подростков в Звенигороде, которых обнаружили утонувшими в Москве-реке.


    21 марта 2026, 11:33 • Новости дня
    Junge Welt: Отказ ЕС от международного права осложнил борьбу с Россией
    21 марта 2026, 11:33 • Новости дня
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Европейский союз оказался в сложном положении после отказа от международного права на саммите, что усугубило его возможности в борьбе против России, пишут немецкие СМИ.

    Решение Евросоюза отказаться от обязательного характера международного права на завершившемся саммите в Брюсселе осложнит его положение в противостоянии с Россией. Как пишет немецкая газета Junge Welt, Европа, отказавшись считать международное право обязательным для США, фактически освободила и себя от его действия, передает РИА «Новости».

    В издании отмечают, что подобная правовая свобода, особенно в условиях, когда ЕС сталкивается с трудностями, делает положение союза только более опасным. В комментарии к решению Еврокомиссии по атаке США на Иран подчеркивается: «Главы государств и правительств осуждали сопротивление Ирана. Теперь европейским союзникам разрешено вести агрессивные войны, нарушать законы войны по своему усмотрению; а их врагу не разрешается защищаться: такова логика ЕС. Это логика мафии».

    Автор публикации считает, что поведение Запада на мировой арене стало преступным. Газета Politico, в свою очередь, отметила, что саммит выявил бессилие ЕС в вопросах конфликта на Украине и ситуации вокруг Ирана. Страны-участницы не смогли принять конкретных решений ни по одному из этих направлений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне лидеры стран Евросоюза на саммите не согласовали конкретные шаги по урегулированию международных конфликтов.

    Тем не менее, они выразили готовность участвовать в обеспечении свободы судоходства в Ормузском проливе. А вице-премьер Испании Йоланда Диас осудила руководство объединения за слабость в вопросе конфликта с Ираном.


    Комментарии (2)
    21 марта 2026, 19:23 • Новости дня
    Захарова высмеяла слухи о «звонках» Сийярто Лаврову

    Захарова высмеяла слухи о «звонках» Сийярто Лаврову

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала обсуждение в СМИ о якобы регулярных звонках главы МИД Венгрии Петера Сийярто министру иностранных дел России Сергею Лаврову.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с РИА «Новости» назвала публикации о «звонках» главы МИД Венгрии Петера Сийярто Сергею Лаврову проявлением воспаленной фантазии врагов Венгрии.

    «Это говорит о том, что у врагов Венгрии воспаленная фантазия», – заявила Захарова.

    Такое заявление она сделала в ответ на публикацию издания Washington Post, в которой со ссылкой на неназванного европейского чиновника сообщалось, что Сийярто якобы регулярно звонит Лаврову во время перерывов на заседаниях Евросоюза.

    Ранее Сийярто резко ответил на попытки западных журналистов назвать его визит в Россию провокацией.

    Комментарии (0)
    21 марта 2026, 12:35 • Видео
    Новый этап войны в Иране и тупик США

    Власти Катара заявили о форс-мажоре: Иран обстрелял завод, на который приходится 20% мирового рынка СПГ. Поставки сорваны как в Европу, так и в Азию, а Тегеран объявил это новым этапом войны. Теперь у президента США Дональда Трампа осталось три варианта действий.

    Комментарии (0)
    21 марта 2026, 00:48 • Новости дня
    Дмитриев предрек тяжелое будущее европейцам из-за русофобии

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава РФПИ считает, что отказ Европы от российских энергоносителей приведет к ухудшению жизни обычных граждан и росту расходов.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил в соцсети X, что европейские и британские бюрократы-русофобы несут ответственность за грядущие трудности в жизни простых европейцев из-за отказа от надежной и недорогой российской нефти, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что в результате этих решений граждане Европы могут столкнуться с перебоями в электроснабжении, невозможностью использовать банковские карты, потерей работы и проблемами с оплатой счетов.

    Дмитриев подчеркнул: «Когда вы сидите без вентилятора, не можете использовать свою кредитную карту, не имеете работы и не можете платить по счетам – помните, что Урсула (фон дер Ляйен), Кая (Каллас) и другие русофобские европейские/британские бюрократы являются этому причиной из-за отказа от надежных и недорогих российских энергоносителей».

    Такое заявление стало реакцией на публикацию Wall Street Journal о том, что правительства разных стран рекомендуют гражданам изменить поведение, чтобы подготовиться к возможному энергетическому кризису, самому серьезному со времен 1973 года.

    В сообщении отмечается, что российские власти уже не раз называли отказ Запада от российских энергоресурсов стратегической ошибкой, которая приведет к росту зависимости от более дорогих поставщиков.

    В Москве также подчеркивают, что отдельные страны продолжают приобретать российские нефть, газ и уголь через посредников по завышенным ценам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Светлана Захарова официально подтвердила, что не будет выступать на гала-концерте Les Etoiles в Риме.

    Кирилл Дмитриев призвал Европу признать свои ошибки, сменить руководство Евросоюза и изменить политику по отношению к России. Концерты Степана Хаузера отменили в Прибалтике из-за его исполнения «Калинки».

    Комментарии (0)
    21 марта 2026, 12:58 • Новости дня
    Захарова посвятила пост дню рождения Лаврова

    Мария Захарова поздравила Сергея Лаврова с 76-летием

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В день рождения главы МИД Сергея Лаврова официальный представитель ведомства Мария Захарова опубликовала поздравительный пост в своем Telegram-канале, отметив значимость этой даты.

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала поздравление министру иностранных дел Сергею Лаврову, которому 21 марта исполнилось 76 лет. В своем Telegram-канале Захарова опубликовала сообщение: «Есть такой день в году – 21 марта», сопроводив поздравление смайликом в виде праздничной хлопушки с конфетти.

    Ранее Захарова записала видеопоздравление для жителей Китая на китайском языке и пригласила на праздничные торжества в Москву и Пекин.

    До этого сам министр Сергей Лавров поздравил Марию Захарову с юбилеем, отметив ее вклад в развенчание западной пропаганды и высокий профессионализм.


    Комментарии (0)
    21 марта 2026, 04:08 • Новости дня
    «Ветераны России» предложили заблокировать сайты по продаже наград

    Tекст: Денис Тельманов

    Общественная организация выступила с инициативой заблокировать интернет-ресурсы, осуществляющие торговлю государственными наградами, и ужесточить контроль в этой сфере.

    Общероссийское движение «Ветераны России» предложило заблокировать в стране интернет-сайты, которые занимаются продажей государственных наград, передает РИА «Новости».

    Председатель движения Ильдар Резяпов заявил: «Необходима блокировка интернет-ресурсов, торгующих госнаградами, и здесь важно предоставить право Роскомнадзору совместно с Генеральной прокуратурой во внесудебном порядке ограничивать доступ к сайтам, систематически предлагающим продажу государственных наград РФ и СССР, независимо от их доменной юрисдикции».

    В организации подчеркнули, что государственные награды являются символом мужества и памяти о подвиге, а не предметом для коммерческой оценки. В связи с этим «Ветераны России» направили официальные обращения в Генпрокуратуру, МВД, Роскомнадзор, Госдуму, Минкультуры и Федеральную таможенную службу с просьбой принять меры.

    Резяпов также отметил, что необходимо запретить прием платежей через российские банки для ресурсов, имеющих зарубежную регистрацию, но ориентированных на российских пользователей.

    Кроме того, председатель движения добавил, что важно организовать разъяснительную работу с родственниками погибших участников спецоперации на Украине через военкоматы, социальные службы и ветеранские объединения. Он указал на необходимость информирования правоохранительных органов о попытках скупки государственных наград.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в России ограничили доступ к интернет-ресурсам, зарегистрированным в Ирландии и на Виргинских островах, из-за схем уклонения от уплаты НДС.

    В Госдуме во втором чтении одобрили законопроект, обязывающий букмекеров и тотализаторы информировать клиентов о рисках азартных игр и возможностях инвестирования средств.

    В России заблокировали около 3 тыс. сайтов, предлагавших запрещенные биологически активные добавки с нарушением законодательства. Роскомнадзор заявил, что популярный ресурс Downdetector может распространять ложную информацию о сбоях в работе интернета.

    Комментарии (0)
    21 марта 2026, 14:51 • Новости дня
    Над Россией за семь часов сбиты 54 дрона ВСУ

    ПВО сбили 54 украинских БПЛА в восьми регионах России за семь часов

    @ РИА Новости
    @ РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Дежурные средства противовоздушной обороны ликвидировали 54 украинских беспилотника самолетного типа в ряде российских регионов за семь часов, сообщает Минобороны.

    В субботу в период с 7 до 14 часов по мск дежурные подразделения ПВО перехватили и уничтожили 54 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, сообщает Минобороны.

    Беспилотники были сбиты над Московским регионом, а также над территориями Курской, Белгородской, Калужской, Смоленской, Тверской, Брянской, Волгоградской областей и Республики Башкортостан. Все цели были успешно уничтожены.

    Ранее в субботу на подлете к Москве был сбит седьмой за день украинский дрон. До этого за шесть часов ПВО России уничтожило 91 украинский беспилотник.

    Всего в ночь на субботу российские средства ПВО перехватили и уничтожили 283 украинских беспилотника над регионами России.


    Комментарии (0)
    21 марта 2026, 07:16 • Новости дня
    Над Ростовской областью сбили 90 беспилотников

    Tекст: Денис Тельманов

    В ночь на четверг в различных районах Ростовской области была успешно отражена атака порядка девяноста беспилотников, детали уточняются.

    Массированная атака около девяноста беспилотников была отражена ночью в девяти районах Ростовской области, сообщил губернатор Юрий Слюсарь, передает РИА «Новости».

    Слюсарь заявил: «Сегодня ночью и утром Ростовская область подвергалась массированной воздушной атаке. Порядка девяти десятков БПЛА отражены в девяти районах области: Чертковском, Миллеровском, Тарасовском, Боковском, Милютинском, Шолоховском, Кашарском, Красносулинском, Каменском».

    Он также подчеркнул, что информация о пострадавших и разрушениях на земле будет уточняться. На данный момент подробности о последствиях атаки уточняются, работа соответствующих служб продолжается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские ПВО уничтожили 91 украинский беспилотник в небе над пятью областями России за шесть часов. В Смоленской области уничтожили два украинских беспилотника, пострадавших и повреждений инфраструктуры нет.

    Комментарии (0)
    21 марта 2026, 16:20 • Новости дня
    ГАИ: Бензовоз спровоцировал смертельное ДТП под Ростовом

    ГАИ: Бензовоз спровоцировал смертельную аварию под Ростовом

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На трассе между Ростовом-на-Дону и Таганрогом бензовоз с топливом из-за неисправности выехал на встречную полосу, спровоцировав смертельное столкновение с четырьмя легковыми машинами, сообщили в Госавоинспекции Ростовской области.

    Потерявший управление из-за неисправности переднего левого колеса бензовоз стал причиной крупной аварии днем в субботу на трассе «Ростов – Таганрог» в Ростовской области. Трагедия случилась из-за того, что бензовоз выехал на встречную полосу, передает РИА «Новости». Как уточнили в региональной Госавтоинспекции, бензовоз DAF, груженный топливом, столкнулся с четырьмя легковыми автомобилями.

    В результате аварии произошел разлив топлива и возгорание автомобилей. На месте происшествия погибли три человека, еще четверо получили травмы различной степени тяжести. Спасатели и медики оперативно прибыли на место ДТП, ликвидировали возгорание и оказывают помощь пострадавшим.

    Движение на участке дороги временно ограничено, причины и обстоятельства аварии уточняются. По словам представителей Госавтоинспекции, состояние пострадавших оценивается как тяжелое, им оказывается вся необходимая медицинская помощь. На месте продолжают работать сотрудники экстренных служб и следователи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу днем в Неклиновском районе Ростовской области бензовоз столкнулся с четырьмя легковыми автомобилями и загорелся, в результате чего погибли три человека.

    Ранее в Батайске три легковые машины столкнулись на перекрестке, семь человек были госпитализированы, среди них четверо детей.

    А 18 февраля на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области также случилось ДТП с участием бензовоза, который столкнулся с рейсовым автобусом, тогда четверо пассажиров получили травмы и были госпитализированы.

    Комментарии (0)
    21 марта 2026, 10:23 • Новости дня
    Над Калужской областью сбили 24 БПЛА

    Над 11 районами Калужской области сбили 24 БПЛА

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В ночь на 21 марта системы ПВО уничтожили более двух десятков беспилотников ВСУ в разных районах Калужской области, ущерба не зафиксировано, отмечают местные власти.

    В ночь на 21 марта над 11 районами Калужской области, а также над окраинами Калуги и Обнинска было уничтожено 24 беспилотника вооружённых сил Украины. Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша в своем Telegram-канале: «За вчерашний вечер и минувшую ночь силами ПВО уничтожены 24 БПЛА».

    Шапша уточнил, что беспилотники были ликвидированы не только на окраинах Калуги и Обнинска, но и над территориями Барятинского, Боровского, Кировского, Малоярославецкого, Мещовского, Дзержинского, Жуковского, Мосальского, Сухиничского, Юхновского муниципальных округов, а также Куйбышевского района.

    По предварительным данным, пострадавших среди жителей нет, инфраструктура региона не повреждена. На местах падения беспилотников работают оперативные группы для проверки территории и сбора информации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские средства ПВО за ночь субботы перехватили и уничтожили 283 украинских беспилотника над регионами России.

    Кроме того, дежурные расчеты ПВО за три часа утром субботы уничтожили 37 украинских дронов самолетного типа над Брянской, Белгородской, Курской и Смоленской областями. В Уфе в результате падения сбитых беспилотников пострадали двое строителей на возводимом доме.

    Комментарии (0)
    21 марта 2026, 17:19 • Новости дня
    Суд Подмосковья отказался делить стоимость пластики груди между экс-супругами

    Суд в Подмосковье отказался делить стоимость пластики груди между экс-супругами

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Житель Подмосковья потребовал при разводе вернуть половину суммы за пластическую операцию бывшей жены, но суд не удовлетворил его иск.

    Житель Московской области попытался через суд получить компенсацию за пластическую операцию по увеличению груди, которую оплачивал из общего бюджета во время брака. Мужчина требовал вернуть около 65 тыс. рублей, считая операцию совместно нажитым имуществом. Он также настаивал на передаче бывшей супруге общих кредитных обязательств, сообщила агентству РИА «Новости» семейный юрист Яна Киреева.

    По словам Киреевой, супруги прожили в браке почти 12 лет и развелись два года назад. Мужчина потребовал оставить за собой квартиру, дом, участок и автомобиль, а также разделить накопленные денежные средства. Отдельным пунктом он указал возврат части стоимости пластической операции, проведенной в начале совместной жизни.

    Суд отклонил требование мужчины о компенсации за операцию. В решении было отмечено, что части тела, даже если они были «приобретены» в браке, не считаются совместно нажитым имуществом и не подлежат разделу при разводе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, музыкант Денис Устименко (Джиган) также заявил о желании разделить имущество с супругой Оксаной Самойловой в равных долях.

    Ранее президент «Норильского никеля» Владимир Потанин начал разбирательство в Арбитражном суде Москвы против бывшей супруги Натальи Потаниной, не раскрывая содержание иска. А вот основательница Wildberries Татьяна Ким уже достигла соглашения по разделу имущества с бывшим мужем Владиславом Бакальчуком.

    Комментарии (0)
    21 марта 2026, 11:19 • Новости дня
    Даванков сообщил о притоке молодежи в партию «Новые люди»

    Даванков сообщил о привлечении молодежи в ряды партии «Новые люди»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Первый замглавы фракции партии «Новые люди» в Госдуме Владислав Даванков рассказал о планах привлечь в партию молодых специалистов, в том числе профессионалов, работающих на передовой, и обозначил их роль в будущих изменениях.

    О планах партии «Новые люди» продолжать пополнение своих рядов молодыми политиками сообщил первый замглавы фракции в Госдуме Владислав Даванков во время шоу «Дайте сказать!».

    Он уточнил, что среди новых членов партии есть профессионалы различных сфер, например, стоматолог из Белгорода, который оказывает помощь российским военным на передовой.

    Даванков отметил, что медийные личности не входят в число депутатов, а лишь возглавляют отдельные проекты партии и являются ее друзьями. По его словам, они не намерены становиться депутатами.

    «Молодежь придет и выскажет свое четкое отношение к тому, какой должна быть Россия! И думаю, что она изменится в лучшую сторону», – подчеркнул Даванков. Он также рассказал о последних инициативах партии.

    Ранее руководитель Центра парламентских технологий Павел Склянчук отметил, что партия «Новые люди» стала самой эффективной по числу принятых законопроектов.

    До этого актер и режиссер Федор Бондарчук в новом выпуске шоу «Дайте сказать!» рассказал, что в новой экранизации «Буратино» показал Карабаса-Барабаса как несостоявшегося артиста с глубокими душевными травмами.


    Комментарии (3)
    21 марта 2026, 15:06 • Новости дня
    В России разработали новый ГОСТ на бритвы

    В России приняли обновленный ГОСТ для бритв

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    С 1 мая 2026 года в России запустят обновленный стандарт для безопасных бритвенных систем, предусматривающий новые требования к их конструкции и эксплуатации, сообщили в пресс-службе Росстандарта.

    Обновленный ГОСТ на бритвы вступит в силу с 1 мая 2026 года. В пресс-службе Росстандарта сообщили ТАСС, что новый документ заменит стандарт, который действовал более 20 лет, чтобы систематизировать и унифицировать требования к современным бритвенным системам.

    Новый стандарт распространяется на безопасные бритвы для влажного бритья и их составные элементы: ручки-держатели, лезвия, кассеты, а также аксессуары для удобства эксплуатации и приспособления для защиты от порезов и соединения частей. В документе уточняется, что не будет единой конструкции для всех бритвенных систем, однако основное требование – безопасность использования.

    В Росстандарте отметили: «Бритвы должны быть эргономичными, их конструкция должна обеспечивать надежное положение в пальцах руки и точно направляться движением». Отдельно подчеркивается, что кассеты должны быть надежно зафиксированы, а фиксирующие элементы – работать безотказно. Торцы заточенных лезвий не должны выступать за пределы кассеты.

    Стандарт также предусматривает, что бритвенные системы должны быть механически прочными и устойчивыми к воздействию слабощелочной среды и повышенной влажности, а лезвия и кассеты должны сохранять эксплуатационные свойства. Предусмотрена возможность нанесения на бритвы полосок со смазывающим или косметическим составом для улучшения скольжения. Детали бритвенных систем должны быть взаимозаменяемы между изделиями одного производителя.

    В Росстандарте пояснили, что новый ГОСТ будет применяться исключительно на добровольной основе.

    Ранее Россия приняла межгосударственный стандарт на медовуху, который начнет действовать с 1 июля 2026 года. До этого стало известно, что в стране появится отдельный национальный стандарт, который будет регулировать качество и производство отечественных игристых напитков.

    А с 1 января 2027 года начнет действовать новый ГОСТ на творог с уточненными нормами жира, белка, влаги и кислотности .


    Комментарии (2)
    21 марта 2026, 17:29 • Новости дня
    Фицо предрек пустые заправки ЕС из-за отказа от российской нефти

    Фицо предрек пустые АЗС в Европе после отказа от российской нефти из-за идеологии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо предупредил о возможных перебоях на автозаправках Евросоюза из-за отказа покупать российскую нефть по политическим мотивам.

    Европейский союз рискует столкнуться с пустыми заправками, если продолжит отказываться от российской нефти по идеологическим причинам, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Фицо подчеркнул, что такая политика обусловлена ненавистью, которая мешает странам ЕС оказать давление на Украину и признать необходимость российских энергоресурсов, передает РИА «Новости».

    В эфире программы «Субботние диалоги» Фицо отметил: «Будем идеологически храбрыми и гордыми? Будем все счастливы, что из-за ненависти к России у нас будут пустые заправки и не будет возможности заправиться?» По его словам, даже наличие альтернативного нефтепровода «Адрия» не решает проблему, если не будет поставок нефти.

    Премьер-министр также выразил мнение, что восстановление работы нефтепровода «Дружба» помогло бы стабилизировать цены и повысить энергетическую безопасность региона. Однако значительная часть государств ЕС, по его словам, считает использование российской нефти поражением.

    Ранее Фицо потребовал участия своей страны в инспекции нефтепровода «Дружба». Он также заявил, что в районе города Броды Львовской области отсутствуют повреждения трубопроводной системы «Дружба».

    Однако глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что страны Евросоюза не будут закупать российские энергоресурсы даже при их нехватке.

    Комментарии (0)
    21 марта 2026, 17:49 • Новости дня
    Шестнадцатилетний подросток пропал в Иркутске по дороге в лицей

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Иркутске ищут шестнадцатилетнего подростка, который пропал по дороге в лицей и не выходит на связь уже два дня, сообщает МВД по региону.

    В Иркутске разыскивают 16-летнего подростка, который пропал по пути в школу, сообщает ГУ МВД по Иркутской области. Юноша ушел из дома утром 20 марта и направлялся на занятия в лицей при Иркутском государственном университете. С тех пор он не выходит на связь, а заявление в полицию поступило от его матери.

    По словам женщины, последний раз она видела сына около 07:30 на улице Железнодорожная, 81. После этого подросток должен был идти в лицей, однако не появился ни на занятиях, ни дома. Особую тревогу вызывает тот факт, что юноша не взял с собой телефон, что серьезно затрудняет поиски.

    Рост пропавшего – примерно 175 см, у него серо-зеленые глаза и русые волосы. При себе у подростка была черная спортивная сумка. Полиция просит жителей Иркутска и области сообщать любую информацию, способную помочь в розыске молодого человека.

    Ранее подростка из Ленинградской области нашли живым в Петербурге через неделю поисков. До этого подростка, исчезнувшего в Красноярске, обнаружили невредимым в съемной квартире за 18 км от дома. В те же дни следователи разыскали пропавшую 14-летнюю девочку в том же Красноярске.


    Комментарии (0)
    21 марта 2026, 14:31 • Новости дня
    При атаке ВСУ на Запорожскую область ранены два мирных жителя

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В результате четырех атак ВСУ с применением беспилотников в Запорожской области были ранены двое жителей села Коханое, пострадавшим оказана помощь, сообщают местные власти.

    Два мирных жителя получили ранения в Запорожской области в результате атак украинской армии, сообщает губернатор региона Евгений Балицкий в своем канале в Max. По его словам, за минувшие сутки зафиксированы четыре целенаправленные атаки с использованием беспилотных летательных аппаратов.

    Балицкий уточнил, что в селе Коханое Токмакского муниципального округа были ранены двое мирных жителей. «Им оказана необходимая амбулаторная помощь», – подчеркнул глава региона.

    В результате атак также зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры в селе Ботиево Приазовского муниципального округа, а также в городах Мелитополь и Пологи. При этом пострадавших в этих населённых пунктах нет.

    По словам губернатора, все службы продолжают работу в штатном режиме. Ситуация находится под контролем местных властей.

    Ране в среду мирная жительница Васильевки Запорожской области получила осколочные ранения в результате атаки со стороны ВСУ.

    До этого, 11 марта два человека погибли при атаке украинского беспилотника по гражданскому автомобилю в Запорожской области. Еще два человека были убиты в результате массированной атаки беспилотников на область 10 марта, один из погибших находился в гражданском автомобиле.


    Комментарии (0)
    Главное
    Лавров призвал США уважать Россию «за пределами богатств»
    УПЦ Киевского патриархата избрала нового главу после смерти Филарета
    Захарова высмеяла слухи о «звонках» Сийярто Лаврову
    Умер искавший «русский след» в выборах США Роберт Мюллер
    Лондон закрыл базу на Кипре для американских ударов по Ирану
    На Украине участились странные смерти командиров ВСУ
    Фото Такаити с ужина в США вызвало ярость в Японии