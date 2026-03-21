Двое мужчин провалились под лед озера Комсомольское в Ленинградской области

Tекст: Катерина Туманова

«Спасателями Аварийно-спасательной службы Ленинградской области мужчина был спасён из ледяной воды и передан бригаде скорой медицинской помощи. Второй мужчина, к сожалению, утонул. Поиски тела продолжаются», – сообщили специалисты ведомства в канале мессенджера Max.

Там уточнили, что спасатели и сотрудники экстренных служб работают на месте, обстоятельства происшествия устанавливаются.

В МЧС России напомнили, что выход на лёд в весенний период смертельно опасен, так как лёд стремительно теряет прочность, становится рыхлым и непредсказуемым.

Как писала газета ВЗГЛЯД, девять рыбаков унесло в море в Финском заливе в Ленобласти в конце февраля. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту исчезновения троих подростков в Звенигороде, которых обнаружили утонувшими в Москве-реке.



