В Иране введена в обращение крупнейшая в истории банкнота

Центробанк Ирана выпустил банкноту номиналом 10 млн риалов

Tекст: Вера Басилая

В Иране введена в обращение крупнейшая в истории страны банкнота номиналом 10 млн риалов, пишет «Российская газета».

По данным издания, шаг предпринят на фоне роста инфляции и увеличившегося спроса на наличные деньги из-за продолжающихся военных действий с участием США и Израиля.

Новая банкнота номиналом 10 млн риалов имеет розовый цвет и эквивалентна примерно 7 долларам. Она пришла на смену купюре в 5 млн риалов, которая была самой крупной всего несколько недель назад, что отражает ускоряющуюся девальвацию национальной валюты.

Власти страны пояснили, что выпуск новой банкноты направлен на облегчение доступа населения к наличным в условиях экономической нестабильности. Несмотря на это, цифровые платежные системы и разные виды онлайн-банкинга сохраняют лидирующие позиции в финансовой сфере.

Центральный банк Ирана начал выпускать новую банкноту на этой неделе, и в банках по всей стране образовались очереди желающих снять наличные. Из-за опасений перебоев в работе электронных платежей многие иранцы стали чаще использовать физические деньги, что вызвало дефицит наличных в банкоматах.

На лицевой стороне купюры изображена историческая мечеть Джамех в Йезде, а на обратной – древняя цитадель Бам, которой более 2500 лет. Таким образом, оформление банкноты подчеркивает богатое культурное наследие Ирана.

Ранее иранский риал упал до отметки более миллиона единиц за один доллар США.