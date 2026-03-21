Вучич: Белград сохранит военный нейтралитет и традиционные связи с Москвой и Пекином

Tекст: Вера Басилая

Президент Александр Вучич выступил перед сторонниками Сербской прогрессивной партии и подтвердил приверженность суверенному курсу государства, передает РИА «Новости». По данным МВД, масштабное мероприятие в поддержку политической силы перед голосованием в десяти муниципалитетах посетили порядка 70 тыс. граждан.

«Мы военно-нейтральная страна и останемся. Это нелегко. Наш выбор – быть свободной, суверенной страной, не быть частью ни одного военного пакта, самим охранять свое небо и землю», – подчеркнул Вучич в ходе обращения.

Сербский лидер добавил, что официальный Белград четыре года назад доказал свою самостоятельность. Он отметил, что республика единственная не ввела санкции против России и не отказалась от сотрудничества с традиционными друзьями на Востоке, включая Китай.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил о намерении обсудить с президентом России Владимиром Путиным дальнейшие поставки газа на выгодных условиях.

Вучич на встрече с Владимиром Путиным в Пекине заявил о сохранении принципиального отказа от антироссийских санкций.