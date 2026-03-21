Испанцы вышли на улицы против агрессии США и Израиля

Сотни жителей Мадрида вышли на улицы, чтобы выразить несогласие с военными действиями США и Израиля против Ирана, сообщает ТАСС.
Организатором акции выступила Интернационалистическая ассамблея Мадрида. Шествие прошло недалеко от главного железнодорожного вокзала города.
В манифесте, зачитанном на митинге, прозвучало: «США и Израиль развязали ужасающую войну против Ирана и народов региона с единственной целью – укрепить гегемонию» еврейского государства. Активисты заявили, что бомбардировки в Иране и Ливане обернулись тысячами жертв и разрушениями, а последствия конфликта затронут всю Европу – приведут к росту военных расходов, сокращению социальных программ и усилению авторитарных тенденций.
Участники выступили за немедленный выход Испании из НАТО, прекращение военного сотрудничества с Израилем и отказ от увеличения военного бюджета. Они напомнили, что Мадрид уже отказал Вашингтону в использовании военных баз для операций против Ирана, что вызвало резкую реакцию Белого дома и угрозы торговых санкций.
Ранее в субботу участники акции в центре Лондона выступили против ударов США по Ирану.
Между тем позиция Испании относительно конфликта на Ближнем Востоке находит поддержку среди стран Евросоюза.