    21 марта 2026, 21:01 • Новости дня

    Путин и Лукашенко обсудили ускорение реализации союзных договоренностей

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко провели телефонный разговор, в ходе которого уделили особое внимание вопросам экономического сотрудничества и совместных проектов.

    Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко вечером в субботу провели телефонный разговор, передает БелТА.

    В ходе беседы они обсудили ключевые вопросы экономического взаимодействия, уделив особое внимание сотрудничеству в торгово-экономической и инвестиционной сферах, а также реализации совместных проектов.

    Как отмечается в сообщении пресс-службы белорусского лидера, в центре внимания были вопросы сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сферах, реализация совместных взаимовыгодных проектов. Кроме того, главы государств обменялись мнениями по актуальной международной повестке и ситуации в регионе.

    Отдельное внимание было уделено необходимости скорейшего воплощения договоренностей, которые были достигнуты на заседании Высшего государственного совета Союзного государства в феврале. В сообщении подчеркивается, что этот вопрос стал одним из главных акцентов разговора.

    Ранее Александр Лукашенко сообщил о просьбе Мелании Трамп передать Владимиру Путину список украинских детей.

    В феврале Путин и Лукашенко по телефону рассмотрели организационные моменты заседания Высшего госсовета Союзного государства.

    До этого Путин и Лукашенко провели личную встречу в Петербурге для обсуждения интеграционных вопросов.

    19 марта 2026, 19:46 • Новости дня
    Путин назвал героями российских паралимпийцев
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин назвал российских паралимпийцев, выступивших на Играх в Италии, героями.

    Во время встречи в Кремле он подчеркнул, что такие спортсмены являются основой многочисленных достижений Отечества в спорте, передает RT.

    «Это основа основ многочисленных достижений Отечества в спорте, его славной истории, которую слагали и будут слагать такие герои, как вы», – сказал глава государства.

    Сборная России завоевала на Паралимпийских играх 12 наград, включая восемь золотых, одну серебряную и три бронзовые медали. По итогам медального зачета российская команда заняла третье место.

    Напомним, в четверг в Кремле прошла церемония вручения государственных наград спортсменам, завоевавшим медали на ХIV Паралимпийских зимних играх. Путин поздравил паралимпийцев России с успехами и пожелал побед.

    Президент назвал выступление российской сборной в Италии настоящим подвигом.

    20 марта 2026, 17:04 • Новости дня
    Лукашенко сообщил о готовности продать США калийный рудник
    @ PAVEL BEDNYAKOV/AP POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о возможной сделке по продаже белорусского калийного рудника американцам за сумму не менее 3 млрд долларов.

    Глава государства впервые затронул эту тему во время второго заседания VII Всебелорусского народного собрания, заявив, что предлагал США приобрести калий с возможностью вывоза в Америку, передает ТАСС.

    Во время беседы с журналистами Лукашенко отметил, что американская сторона пока размышляет над предложением. «Думают (американцы). Но три миллиарда (долларов США) – это минимум. А (белорусское) правительство посчитает запасы, еще чего-то. Это будет дороже», – сказал он.

    Он отметил, что США, несмотря на свои финансовые возможности, не проявляют готовности платить «нормальные деньги» за рудник и, по сути, рассчитывают получить актив почти даром.

    Старобинское месторождение калийных солей недалеко от Минска входит в число крупнейших в мире и служит сырьевой основой для ОАО «Беларуськалий», которому сейчас принадлежат рудники и обогатительные фабрики.

    Ранее Лукашенко сообщил о проработке Минском «большой сделки» с США. По его словам, речь идет о соглашении, в котором будут отражены ключевые вопросы текущей повестки между Минском и Вашингтоном.

    21 марта 2026, 12:35 • Видео
    Новый этап войны в Иране и тупик США

    Власти Катара заявили о форс-мажоре: Иран обстрелял завод, на который приходится 20% мирового рынка СПГ. Поставки сорваны как в Европу, так и в Азию, а Тегеран объявил это новым этапом войны. Теперь у президента США Дональда Трампа осталось три варианта действий.

    20 марта 2026, 16:20 • Новости дня
    Лукашенко рассказал подробности «большого договора» с США

    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о переговорах с Соединенными Штатами по выработке масштабного соглашения, подчеркнув значимость такого шага для страны.

    Лукашенко сообщил журналистам, что американская сторона предложила заключить большую сделку с Белоруссией. По его словам, инициатива поступила от представителей Соединенных Штатов во время третьего или четвертого раунда переговоров, передает БелТА.

    Лукашенко подчеркнул, что речь идет о соглашении, в котором будут отражены ключевые вопросы текущей повестки между Минском и Вашингтоном.

    «Я согласен, чтобы выработать эту большую сделку, подготовить», – сказал Лукашенко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Белоруссии Александр Лукашенко провел переговоры с американской делегацией во главе со спецпосланником США Джоном Коулом. Лукашенко выступил с предложением обсудить не только ситуацию на Украине, но и положение на Ближнем Востоке.

    20 марта 2026, 19:36 • Новости дня
    Путин назначил президентскую «пятерку» членов Центральной избирательной комиссии

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин определил новую президентскую «пятерку» членов Центральной избирательной комиссии на следующий пятилетний срок

    В утвержденный список вошли нынешний председатель ЦИК Элла Памфилова, а также Игорь Борисов, Наталья Бударина и Антон Лопатин, которые продолжат работу в комиссии. Новым членом ЦИК стал Герой России Анатолий Сысоев, выпускник программы «Время героев», передает ТАСС.

    Центризбирком формируется по действующему порядку на пятилетний срок, при этом по пять членов назначают президент, Совет Федерации и Государственная дума. Полномочия действующего состава заканчиваются уже в этом месяце.

    Отмечается, что число сроков пребывания в составе ЦИК не ограничено. Элла Памфилова возглавляет Центризбирком с марта 2016 года и уже дважды входила в состав комиссии по президентской квоте. В предыдущем составе «президентской пятерки» были также Павел Андреев и Андрей Шутов, Лопатин ранее представлял думскую квоту.

    19 марта 2026, 20:15 • Новости дня
    Путин встал на колено при награждении паралимпийца Голубкова в Кремле
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Во время церемонии в Кремле президент России Владимир Путин опустился на колено, чтобы вручить награду двукратному паралимпийскому чемпиону Ивану Голубкову.

    В Кремле Путин вручил государственные награды победителям и призерам ХIV Паралимпийских зимних игр 2026 года, сообщается на сайте Кремля.

    «Вы не просто показали высочайший класс. Ваше участие в Играх – думаю, что со мной многие согласятся, – стало одной из самых ярких страниц вообще в истории мирового паралимпийского спорта», – сказал Путин, обращаясь к паралимпийцам.

    «Победными стали Игры и для Ивана Юрьевича Голубкова – он дважды доказал свое безусловное лидерство в лыжных гонках сидя. И мы все знаем, что Иван Юрьевич во всеуслышание заявил, что эти победы он посвящает России, своей стране», – сказал Путин.

    Голубков на церемонии награждения выразил благодарность президенту России за поддержку паралимпийцев. «Когда я выиграл эту медаль, я посвятил эту медаль вам и всей нашей большой стране», – приводит слова Голубкова РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лыжник Голубков был награжден орденом Дружбы. Также эту награду получили лыжница Анастасия Багиян, горнолыжник Алексей Бугаев, горнолыжница Варвара Ворончихина и ведущий спортсмен Сергей Синякин.

    Российская паралимпийская сборная, в состав которой вошли шесть спортсменов, заняла третье место в общекомандном зачете, завоевав восемь золотых, одну серебряную и три бронзовые медали. В этом году российские паралимпийцы впервые за 12 лет выступали с национальной символикой. Голубков завоевал две золотые медали, победив в гонках с раздельным стартом на 10 и 20 километров.

    20 марта 2026, 14:41 • Новости дня
    Прекращено обслуживание в ЕС карт Visa трех белорусских банков

    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Клиенты крупных белорусских банков столкнулись с недоступностью обслуживания карт Visa в странах ЕС, Великобритании и ряде других государств.

    О прекращении работы карт Visa в странах Евросоюза, Великобритании, Исландии, Лихтенштейне и Норвегии сообщили три белорусских банка, передает РИА «Новости».

    В сообщении «Альфа-банка» (Белоруссия), опубликованном в Telegram-канале, отмечается: «Мы получили уведомление о том, что с 18 марта наши карты Visa перестали работать в ЕС, а также в Великобритании, Исландии, Лихтенштейне, Норвегии. В письме сказано – это связано с санкциями».

    Банк уточнил, что с этих карт невозможно снять наличные в иностранных банкоматах, оплатить товары и услуги в магазинах и интернет-магазинах, а также воспользоваться сервисами переводов с карты на карту. Перечень стран включает почти все государства ЕС, а также Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Великобританию. При этом карты Mastercard продолжают функционировать в обычном режиме.

    Белагропромбанк также уведомил клиентов о недоступности операций с использованием платежной системы Visa в указанных странах с 18 марта. В сообщении банка говорится, что ограничения касаются платежей, интернет-платежей и международных переводов, однако в Белоруссии и других регионах мира карты Visa продолжают работать без изменений.

    Белгазпромбанк распространил аналогичное предупреждение и сообщил, что с 19 марта 2026 года операции по картам Visa будут недоступны во всех странах Европейского экономического союза, включая онлайн-магазины, зарегистрированные в этих странах. Клиентам рекомендовано использовать карты Mastercard для международных операций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, исполнительный директор European Payments Initiative Мартина Ваймерт заявила, что Европе необходимо срочно снизить зависимость от американских платежных систем Visa и Mastercard.

    Финансовый эксперт Мери Валишвили рекомендовала владельцам карт этих систем перевыпустить их из-за истечения срока действия шифрования данных.

    Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков отметил, что риски при использовании карт Visa и Mastercard увеличиваются из-за истечения их срока действия.

    21 марта 2026, 10:59 • Новости дня
    AntiDiplomatico: Путин находится в лучшем геополитическом положении за годы
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин получил значительное геополитическое преимущество над соперниками, пишет AntiDiplomatico.

    По мнению авторов статьи, в условиях, когда у Киева возникают сложности с поставками противоракетного вооружения, положение российского лидера существенно укрепилось.

    AntiDiplomatico отмечает, что санкции с России постепенно снимаются, а страна зарабатывает миллиарды долларов благодаря ситуации на Ближнем Востоке. В то же время, Европа сталкивается с серьезным энергетическим кризисом, и из-за этого Украина утрачивает былое значение в глазах западных государств.

    Издание подчеркивает, что в сложившейся международной обстановке позиции Путина выглядят наиболее сильными за последние годы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин предложил европейским покупателям возобновить поставки углеводородов при условии отказа от политических ограничений.

    20 марта 2026, 21:10 • Новости дня
    Ведущая MS Now Рул: Трамп доверяет Путину больше, чем Европе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп проявляет больше доверия к президенту России Владимиру Путину, чем к руководителям стран-союзниц Вашингтона в Европе, заявила ведущая телеканала MS Now Стефани Рул, которая взяла интервью у главы американской администрации.

    «Я бы четко сказала, что он выражал больше доверия к Путину, чем к кому бы то ни было из наших европейских союзников», – заявила Рул в прямом эфире, кратко пересказывая основные тезисы беседы с Трампом, передает ТАСС.

    Журналистка также отметила, что по мнению Трампа, российский президент не испытывает страха перед лидерами Европы, которые входят в число ключевых партнеров США.

    В начале марта Путин и Трамп провели телефонный разговор.

    20 марта 2026, 16:35 • Новости дня
    Вучич анонсировал разговор с Путиным по газовому контракту для Сербии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Сербский президент рассчитывает на скорый разговор с российским лидером о продолжении поставок газа по выгодным условиям.

    Президент Сербии Александр Вучич заявил, что в ближайшие дни ожидает обсудить с российским президентом Владимиром Путиным вопрос продления газового контракта, передает ТАСС. Об этом Вучич сообщил на пресс-конференции после внеочередного заседания Совета безопасности Сербии, посвященного вопросам энергобезопасности страны на фоне событий на Ближнем Востоке.

    «Ожидаю разговор с Путиным», – отметил сербский лидер, подчеркнув, что ситуация с поставками газа крайне важна для Сербии. Вучич уточнил, что срок нынешнего контракта на поставку российского газа истекает 31 марта.

    По словам президента, он намерен «постараться получить газ по выгодной цене» и сделать все возможное, чтобы обеспечить энергетическую стабильность республики.

    Как писала в декабре газета ВЗГЛЯД, Сербия продлила договор о поставках российского газа до марта 2026 года.

    Позже нефтеперерабатывающий завод компании NIS в январе 2026 года возобновил переработку нефти после двухмесячного перерыва.

    Напомним, Сербия покупает газ через «Турецкий поток», и в 2025 году по этому газопроводу в Европу поставили рекордные 18 млрд кубометров газа с превышением проектной мощности второй нитки.


    20 марта 2026, 15:16 • Новости дня
    Лукашенко сообщил о проработке Минском «большой сделки» с США

    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Минск передал США предложения по «большой сделке», сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

    «Мы обозначили свои интересы и направили американцам соответствующие предложения. Как они меня информировали, они прорабатываются», – заявил белорусский лидер, передает БелТА.

    По словам Лукашенко, сейчас у Вашингтона, возможно, не самый подходящий момент для проработки таких инициатив, однако переговорный процесс продолжается.

    Накануне Лукашенко провел переговоры с делегацией США в Минске. В ходе переговоров президент Белоруссии выступил с инициативой обсудить не только ситуацию на Украине, но и на Ближнем Востоке.

    20 марта 2026, 13:03 • Новости дня
    Лукашенко назвал залог женского счастья

    @ Sergei Grits/AP/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что государство должно создавать условия для материнства, подчеркнув значимость детей для женского счастья.

    Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании по проекту указа о проведении экстракорпорального оплодотворения заявил, что государство должно делать все возможное для счастья женщин, передает БелТА.

    «Конечно, дети – это святое. Вы мое отношение к детям знаете. Поэтому я как Президент, а вы как мои подчиненные – мы должны делать все (и не только в Год женщины), чтобы женщина была счастлива. А какое счастье у женщины, если у нее нет детей? Дети – это счастье нашей женщины», – заявил Лукашенко.

    Он подчеркнул, что государство обязано принять все необходимые меры и создать условия для того, чтобы женщины имели возможность становиться матерями. По словам президента, это важно не только в рамках Года женщины, но и на протяжении всей жизни женщин в стране. Лукашенко отметил, что этим принципом должны руководствоваться власти и в будущем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минздрав России рекомендовал направлять женщин, не планирующих рождение детей, к психологу.

    Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства заявил, что демографическое развитие и сбережение народа остаются национальным приоритетом на долгие годы.

    19 марта 2026, 17:32 • Новости дня
    Путин призвал прокуроров усилить борьбу с нарушениями в оборонной сфере

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил о необходимости особого внимания к борьбе с нарушениями в оборонно-промышленном комплексе.

    Президент отметил, что ситуация в этой сфере требует пристального контроля со стороны прокуратуры, передает ТАСС.

    «Нужно контролировать средства, которые идут на гособоронзаказ и расширение мощностей оборонно-промышленного комплекса. Кроме того, с учетом увеличения объема продукции военного назначения важно постоянно следить за качеством, а также за исполнением оборонными предприятиями законодательства о промышленной безопасности», – заявил Путин на коллегии Генпрокуратуры.

    Не менее важной, по словам главы государства, является работа органов прокуратуры по выявлению имущества и источников преступных доходов коррупционеров.

    Глава государства подчеркнул, что на развитие оборонно-промышленного комплекса государство направляет значительные финансовые средства.

    Ранее Путин на коллегии МВД подчеркнул важность противодействия экономическим преступлениям, особенно в секторах, обеспечивающих безопасность и суверенитет страны.

    19 марта 2026, 08:14 • Новости дня
    Baijiahao: Путин вызвал переполох в Европе словами о прекращении поставок газа

    Tекст: Вера Басилая

    Заявление Владимира Путина о возможном сокращении поставок нефти и газа в Европу вызвало переполох в европейских странах, готовившихся ограничить российское топливо, сообщило китайское издание Baijiahao.

    По данным китайского издания Baijiahao, президент Владимир Путин нанес опережающий удар по планам европейских стран ограничить закупки российского топлива, включая сжиженный газ, Его заявление о прекращении поставок вызвало в Европе настоящий переполох, передают «Вести».

    Путин подчеркнул, что России целесообразно самой сократить поставки нефти и газа в Европу, а не ждать, пока Евросоюз, по его выражению, «захлопнет дверь». Китайское издание отметило, что таким образом российский лидер фактически выдвинул Европе ультиматум.

    В материале Baijiahao подчеркивается, что европейские государства планировали новые ограничения для российского энергосектора.

    Президент Владимир Путин на совещании в Кремле поставил задачу правительству оценить целесообразность прекращения поставок российских энергоресурсов на европейский рынок.

    Владимир Путин поручил проработать переход с газового рынка Европы на открывающиеся рынки.

    Французский политик Флориан Филиппо заявил, назвав готовность Москвы немедленно прекратить поставки газа в Европу шоком для западных лидеров и энергетической ловушкой для ЕС.

    На фоне сокращения поставок углеводородов из региона Персидского залива Владимир Путин предложил европейским покупателям долгосрочное сотрудничество по поставкам российской нефти и газа при отказе ЕС от политических ограничений.

    20 марта 2026, 16:12 • Новости дня
    Путин поздравил Токаева с успешным референдумом по Конституции Казахстана

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин по телефону поздравил главу Казахстана Касым-Жомарта Токаева с проведением референдума по Конституции и обсудил с ним укрепление двусторонних отношений.

    Владимир Путин тепло поздравил президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с успешным проведением всенародного референдума по новой Конституции, передает сайт Кремля.

    В ходе разговора российский лидер отметил, что итоги голосования демонстрируют доверие граждан к курсу Токаева на динамичное социально-экономическое развитие страны.

    Лидеры подтвердили намерение и далее развивать российско-казахстанские отношения стратегического партнерства и союзничества.

    В ходе беседы также был рассмотрен график предстоящих контактов, учитывая председательство Казахстана в Евразийском экономическом союзе. Помимо телефонного звонка, Касым-Жомарту Токаеву была направлена поздравительная телеграмма от имени главы российского государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, более 87% граждан Казахстана поддержали принятие новой Конституции на референдуме 15 марта.

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев утвердил новую Конституцию и подписал указ о реализации ее положений.

    21 марта 2026, 10:10 • Новости дня
    Путин поздравил лидеров Ирана и стран СНГ с праздником Навруз
    Путин поздравил лидеров Ирана и стран СНГ с праздником Навруз
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российский президент направил поздравления по случаю Навруза руководству Ирана, а также лидерам Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.

    Президент России Владимир Путин направил поздравления с праздником Навруз руководству Ирана, сообщает пресс-служба Кремля.

    В частности, поздравления были адресованы верховному руководителю Исламской Республики аятолле Сейеду Моджтабе Хоссейни Хаменеи и президенту страны Масуду Пезешкиану.

    Путин пожелал иранскому народу достойно преодолеть суровые испытания и подчеркнул: «В это трудное время Москва остаётся верным другом и надёжным партнёром Тегерана».

    По иранскому календарю с наступлением Навруза начинается новый 1405 год. Президент отметил, что Россия придаёт большое значение развитию партнерства с Ираном на фоне современных вызовов.

    Кроме того, Путин также поздравил с праздником Навруз лидеров Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. В поздравлениях лидерам этих стран отмечается высокий уровень двусторонних отношений и выражается уверенность в дальнейшем успешном развитии взаимовыгодных многоплановых связей между Россией и государствами СНГ.

    Накануне президент России позвонил главе Казахстана Касым-Жомарту Токаеву и поздравил его с проведением референдума по Конституции.

    Также в пятницу Путин поздравил мусульман России с праздником Ураза-байрам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, у тюркских и иранских народов весеннее равноденствие совпадает с праздником Навруз, который отмечается как день наступления нового года по астрономическому солнечному календарю. Подготовка к Наврузу включает масштабную уборку в домах, покупку новой одежды и приготовление праздничных угощений.

