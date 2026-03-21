Ирландский журналист назвал атаку на Диего-Гарсия демонстрацией иранской силы

Удар по используемой американскими ВВС британской базе продемонстрировал реальные возможности Тегерана, передает РИА «Новости». Своим мнением ирландский журналист Чей Боуз поделился в социальной сети X.
«Независимо от ваших политических взглядов, это впечатляющая демонстрация силы со стороны страны, которая подверглась нападению военной сверхдержавы, причем эта сила приобретена в условиях жестких санкций», – написал он.
По словам репортера, иранским военным удалось поразить важный объект на отдаленном острове Диего-Гарсия. Успешная атака произошла, несмотря на сообщения Белого дома об утрате Ираном способности вести боевые действия.
Тегеран объявил о ракетном ударе по британо-американской базе Диего-Гарсия в Индийском океане.
Профессор Глен Диесен назвал эту атаку мощным сигналом для западных государств.
Министерство обороны Британии заявило об угрозе национальным интересам после сообщений об ударе Ирана по базе США на острове Диего-Гарсия.