Глава МИД Турции оценил сроки завершения войны в Заливе

По словам министра иностранных дел Турции Хакана Фидана, конфликт в Персидском заливе может затянуться еще на две-три недели, сообщает ТАСС.
Глава турецкого МИД отметил, что ключевым фактором для прекращения боевых действий станет позиция Соединённых Штатов.
«Высказываются оценки, что война в странах Персидского залива продлится еще 2-3 недели. Конечно, решающим фактором здесь станет позиция США», – заявил Фидан журналистам. Он также указал, что Израиль, по его мнению, будет стараться оказать давление на Вашингтон и препятствовать достижению соглашения о прекращении огня или скорому заключению мира.
Министр добавил, что все чаще звучат предположения о расхождении позиций между США и Израилем, что способно привести к затягиванию конфликта. По словам Фидана, пока продолжаются боевые действия, перспектива переговоров представляется маловероятной, однако краткосрочное перемирие для оценки возможностей диалога исключать нельзя. Он подчеркнул, что основная проблема заключается не в отсутствии планов урегулирования, а в нежелании Израиля идти к миру.
Ранее официальные лица США и Израиля сообщили о вероятности продолжения боевых действий минимум три недели. Глава американского Минэнерго Крис Райт спрогнозировал завершение конфликта и восстановление поставок нефти в ближайшее время.