Цены на дизельное топливо в ФРГ приблизились к историческому рекорду 2022 года

Tекст: Мария Иванова

Средняя цена дизеля за два дня выросла более чем на 12 евроцентов, составив 2,291 евро за литр, передает РИА «Новости». Автоклуб ADAC отмечает критическую ситуацию на рынке.

«В пятницу, 20 марта, E10 стоил в период утреннего пика 2,147 евро за литр, а дизель – 2,324 евро», – говорится в сообщении организации.

Текущие показатели почти достигли антирекорда четырехлетней давности. Разница с историческим максимумом марта 2022 года составляет лишь три евроцента. Тогда литр топлива стоил 2,321 евро.

На фоне подорожания эксперты потребовали от правительства снизить налоги на горючее. Власти связывают скачок цен с обострением конфликта на Ближнем Востоке. Парламент рассматривает запрет на повышение стоимости бензина чаще одного раза в день.

Как писала газета ВЗГЛЯД, стоимость горючего в Германии продолжила рост еще в середине марта на фоне обострения международной обстановки.

Власти ФРГ ранее приняли решение высвободить часть нефти из стратегических резервов для стабилизации рынка.