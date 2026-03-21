ПВО Израиля начала перехват запущенных из Ирана ракет

Армия обороны Израиля зафиксировала новый ракетный пуск с иранской территории

Tекст: Мария Иванова

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об обнаружении угрозы, передает РИА «Новости».

Военные уточнили, что перехватчики уже задействованы для нейтрализации целей. «Некоторое время назад Армия обороны Израиля обнаружила ракеты, запущенные из Ирана в сторону территории Государства Израиль. Оборонительные системы работают для перехвата угрозы», – отмечается в публикации.

Эскалация конфликта произошла после того, как 28 февраля Вашингтон и Тель-Авив начали наносить удары по иранским объектам. Тегеран отвечает атаками на израильскую территорию и американские военные базы на Ближнем Востоке.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее системы ПВО Израиля также приступали к перехвату запущенных с иранской территории ракет.