Шестнадцатилетний подросток пропал в Иркутске по дороге в лицей

Tекст: Тимур Шайдуллин

В Иркутске разыскивают 16-летнего подростка, который пропал по пути в школу, сообщает ГУ МВД по Иркутской области. Юноша ушел из дома утром 20 марта и направлялся на занятия в лицей при Иркутском государственном университете. С тех пор он не выходит на связь, а заявление в полицию поступило от его матери.

По словам женщины, последний раз она видела сына около 07:30 на улице Железнодорожная, 81. После этого подросток должен был идти в лицей, однако не появился ни на занятиях, ни дома. Особую тревогу вызывает тот факт, что юноша не взял с собой телефон, что серьезно затрудняет поиски.

Рост пропавшего – примерно 175 см, у него серо-зеленые глаза и русые волосы. При себе у подростка была черная спортивная сумка. Полиция просит жителей Иркутска и области сообщать любую информацию, способную помочь в розыске молодого человека.

