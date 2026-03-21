    Иранский конфликт становится общеевропейской проблемой
    Эксперт рассказал о возможностях Ирана поражать стратегические объекты США
    Замаскированное судно преодолело блокаду Ормузского пролива
    США назвали пять представляющих угрозу безопасности стран
    Лавров: США стали колебаться в вопросе урегулирования конфликта на Украине
    Россия назвала атаку на иранский Натанз нарушением международного права
    Профессор Диесен назвал удар Ирана по Диего-Гарсия сигналом Западу
    Детей из подконтрольного ВСУ Славянска вывезли «в никуда»
    Примаков оставил послание врагам России в день рождения Лаврова
    21 марта 2026, 17:29 • Новости дня

    Фицо предрек пустые заправки ЕС из-за отказа от российской нефти

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо предупредил о возможных перебоях на автозаправках Евросоюза из-за отказа покупать российскую нефть по политическим мотивам.

    Европейский союз рискует столкнуться с пустыми заправками, если продолжит отказываться от российской нефти по идеологическим причинам, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Фицо подчеркнул, что такая политика обусловлена ненавистью, которая мешает странам ЕС оказать давление на Украину и признать необходимость российских энергоресурсов, передает РИА «Новости».

    В эфире программы «Субботние диалоги» Фицо отметил: «Будем идеологически храбрыми и гордыми? Будем все счастливы, что из-за ненависти к России у нас будут пустые заправки и не будет возможности заправиться?» По его словам, даже наличие альтернативного нефтепровода «Адрия» не решает проблему, если не будет поставок нефти.

    Премьер-министр также выразил мнение, что восстановление работы нефтепровода «Дружба» помогло бы стабилизировать цены и повысить энергетическую безопасность региона. Однако значительная часть государств ЕС, по его словам, считает использование российской нефти поражением.

    Ранее Фицо потребовал участия своей страны в инспекции нефтепровода «Дружба». Он также заявил, что в районе города Броды Львовской области отсутствуют повреждения трубопроводной системы «Дружба».

    Однако глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что страны Евросоюза не будут закупать российские энергоресурсы даже при их нехватке.

    20 марта 2026, 20:32 • Новости дня
    Назван размер годового убытка Банка России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Годовой отчет Банка России за 2025 год показал убыток в 184,8 млрд рублей и значительное сокращение процентных доходов по сравнению с прошлым годом.

    Банк России представил Госдуме годовой отчет за 2025 год, сообщается на сайте регулятора. В документе содержатся сведения о деятельности ЦБ и анализ состояния российской экономики, включая финансовый рынок, платежный баланс и Национальную платежную систему.

    Приведена также годовая финансовая отчетность Центробанка, аудиторское заключение, информация о решениях Национального финансового совета и заключения Счетной палаты России.

    Согласно отчету, убыток Банка России за 2025 год составил 184,8 млрд рублей, тогда как годом ранее регулятор получил прибыль в 199,5 млрд рублей. Доходы за этот период достигли 942 млрд рублей, а расходы – 1,12 трлн рублей. Особо отмечено снижение процентных доходов: с 1,24 трлн до 800 млрд рублей за год.

    Объем операций через платежную систему Центробанка в 2025 году превысил 4,8 квадрлн рублей. Совокупный портфель розничных инвесторов на брокерском обслуживании и в доверительном управлении увеличился на 1,9 трлн рублей, что на 15% больше по сравнению с 2024 годом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Совет директоров Банка России сократил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта, установив ее на уровне 15% годовых.

    Также стало известно, что средняя ставка по трехмесячному вкладу в двадцати крупнейших банках снизилась до 14,03%. А глава Банка России Эльвира Набиуллина отметила необходимость постепенного и сбалансированного снижения ключевой ставки для достижения инфляционной цели в четыре процента.


    20 марта 2026, 21:25 • Новости дня
    Суд ликвидировал духовное управление мусульман Ростовской области

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Ростове-на-Дону суд принял решение о ликвидации Главного духовного управления мусульман региона из-за грубых нарушений, выявленных проверкой компетентных органов.

    Ростовский областной суд принял решение ликвидировать «Главное духовное управление мусульман Ростовской области» по иску, поданному региональным управлением Минюста, сообщает пресс-служба суда. Организация будет исключена из Единого государственного реестра юридических лиц, как указано в официальном сообщении суда.

    В пресс-релизе отмечается: «Принято решение об удовлетворении административного искового заявления Главного управления Министерства юстиции РФ по Ростовской области о ликвидации Централизованной религиозной организации »Главное духовное управление мусульман Ростовской области« и исключении ее из Единого государственного реестра юридических лиц». Суд признал, что в деятельности организации выявлены грубые нарушения, подтверждённые проверкой компетентных органов.

    Дополнительно выяснилось, что один из членов религиозной организации, а также лицо, представляющее ее интересы без доверенности, включены Росфинмониторингом в перечень причастных к экстремистской деятельности. Это стало одним из оснований для ликвидации.

    Ранее в 2024 году глава ликвидированного управления Ахмед Абусупьянов участвовал в переговорах с террористами, которые захватили сотрудников СИЗО-1 в Ростове-на-Дону. В результате спецоперации большинство захватчиков было ликвидировано, а заложники освобождены.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае 2025 года муфтий Ахмед Абусупьянов был арестован по подозрению в хулиганстве и организации деятельности экстремистской организации. До этого Мосгорсуд признал энциклопедию «Ислам на Северном Кавказе» экстремистской.


    21 марта 2026, 12:35 • Видео
    Новый этап войны в Иране и тупик США

    Власти Катара заявили о форс-мажоре: Иран обстрелял завод, на который приходится 20% мирового рынка СПГ. Поставки сорваны как в Европу, так и в Азию, а Тегеран объявил это новым этапом войны. Теперь у президента США Дональда Трампа осталось три варианта действий.

    21 марта 2026, 11:33 • Новости дня
    Junge Welt: Отказ ЕС от международного права осложнил борьбу с Россией
    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Европейский союз оказался в сложном положении после отказа от международного права на саммите, что усугубило его возможности в борьбе против России, пишут немецкие СМИ.

    Решение Евросоюза отказаться от обязательного характера международного права на завершившемся саммите в Брюсселе осложнит его положение в противостоянии с Россией. Как пишет немецкая газета Junge Welt, Европа, отказавшись считать международное право обязательным для США, фактически освободила и себя от его действия, передает РИА «Новости».

    В издании отмечают, что подобная правовая свобода, особенно в условиях, когда ЕС сталкивается с трудностями, делает положение союза только более опасным. В комментарии к решению Еврокомиссии по атаке США на Иран подчеркивается: «Главы государств и правительств осуждали сопротивление Ирана. Теперь европейским союзникам разрешено вести агрессивные войны, нарушать законы войны по своему усмотрению; а их врагу не разрешается защищаться: такова логика ЕС. Это логика мафии».

    Автор публикации считает, что поведение Запада на мировой арене стало преступным. Газета Politico, в свою очередь, отметила, что саммит выявил бессилие ЕС в вопросах конфликта на Украине и ситуации вокруг Ирана. Страны-участницы не смогли принять конкретных решений ни по одному из этих направлений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне лидеры стран Евросоюза на саммите не согласовали конкретные шаги по урегулированию международных конфликтов.

    Тем не менее, они выразили готовность участвовать в обеспечении свободы судоходства в Ормузском проливе. А вице-премьер Испании Йоланда Диас осудила руководство объединения за слабость в вопросе конфликта с Ираном.


    20 марта 2026, 21:18 • Новости дня
    Дмитриев: Россия не предлагала Вашингтону отказаться от разведпомощи Украине и Ирану

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев опроверг информацию западных СМИ о якобы передаче им США предложения России по разведданным.

    «Фейк», – заявил Дмитриев, передает РИА «Новости».

    Напомним, газета Politico сообщила, что Москва якобы предлагала США соглашение о взаимном прекращении обмена разведданными: Россия прекращает делиться с Ираном координатами американских объектов на Ближнем Востоке, а Белый дом – перестает предоставлять Киеву данные о российских войсках

    20 марта 2026, 19:12 • Новости дня
    Российские ученые научились различать три стадии алкогольного опьянения по голосу
    Tекст: Валерия Городецкая

    Уникальный метод голосовой аутентификации, способный определять не только личность, но и состояние пользователя, был представлен в Омском политехе (ОмГТУ).

    Система фиксирует нормальное состояние, сонливость и три стадии алкогольного опьянения, а также уже получила свидетельство о государственной регистрации, сообщается на сайте Минобрнауки.

    «Сонливость, стресс, утомление и алкогольная интоксикация вызывают значительные изменения в амплитудно-частотных характеристиках голоса, что не только снижает точность аутентификации, но и создает побочные угрозы», – рассказал автор разработки, ассистент кафедры «Комплексная защита информации» Даниил Иниватов. По его словам, подобные состояния могут привести к выдаче доступа пользователю в неприемлемом состоянии, что грозит ошибочными финансовыми операциями или повышает риск фишинговых атак.

    Решение этой проблемы обеспечивается благодаря нейросети, которая анализирует высоту тона, тембр, ритмические особенности и другие параметры речи. Полученные биометрические данные превращаются в специальный ключ для подтверждения личности, а затем ансамблевый алгоритм определяет состояние пользователя. Если система фиксирует крайнюю усталость или опьянение, она может ограничить или временно заблокировать действия пользователя.

    Ученые отмечают, что новая технология позволит повысить уровень защиты критически важной информации и снизить риск случайных ошибок из-за человеческого фактора.

    Ранее российские ученые создали уникальные методы органической химии с пероксидами.

    20 марта 2026, 19:50 • Новости дня
    Politico: Москва предлагала США оставить Иран и Украину без разведданных

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва якобы предлагала администрации президента США Дональда Трампа соглашение о взаимном прекращении обмена разведданными: Россия прекращает делиться с Ираном координатами американских объектов на Ближнем Востоке, а Белый дом – перестает предоставлять Киеву данные о российских войсках, пишет Politico.

    По информации Politico, предложение озвучил спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев на встрече со спецпосланниками США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Майами, однако официального подтверждения таких переговоров не поступало, передает «Московский комсомолец».

    Западные журналисты заявляют, что американская сторона отклонила предложение Москвы. Источники издания отмечают, что идея вызвала резкое недовольство у европейских дипломатов, опасающихся попыток России вбить клин между США и Европой. Один из представителей дипломатического корпуса назвал возможное соглашение «возмутительным», подчеркивает Politico.

    В публикации подчеркивается, что Россия рассматривает партнерство с Ираном как средство давления на Соединенные Штаты.

    По мнению западных экспертов, разведывательная поддержка со стороны США остается для Киева крайне важной, особенно после того как администрация Трампа сократила большую часть иной помощи. Европейские страны фактически не готовы компенсировать этот дефицит в условиях растущего напряжения.

    Ранее Москва неоднократно заявляла, что публикации западных СМИ о передаче Тегерану спутниковых данных и технологий для атак на американские объекты не соответствуют действительности и являются фейковыми новостями, пишет издание.

    Ранее Трамп заявил, что, по его мнению, Россия оказывает некоторую поддержку Ирану.

    20 марта 2026, 21:10 • Новости дня
    Ведущая MS Now Рул: Трамп доверяет Путину больше, чем Европе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп проявляет больше доверия к президенту России Владимиру Путину, чем к руководителям стран-союзниц Вашингтона в Европе, заявила ведущая телеканала MS Now Стефани Рул, которая взяла интервью у главы американской администрации.

    «Я бы четко сказала, что он выражал больше доверия к Путину, чем к кому бы то ни было из наших европейских союзников», – заявила Рул в прямом эфире, кратко пересказывая основные тезисы беседы с Трампом, передает ТАСС.

    Журналистка также отметила, что по мнению Трампа, российский президент не испытывает страха перед лидерами Европы, которые входят в число ключевых партнеров США.

    В начале марта Путин и Трамп провели телефонный разговор.

    20 марта 2026, 20:04 • Новости дня
    СПЧ предложил ввести обязательную регистрацию домашних собак

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В СПЧ разработали инициативу по созданию федерального реестра домашних собак с обязательной регистрацией и чипированием, предусматривая ответственность за нарушения.

    Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) предложил создать единый реестр домашних собак и обязать владельцев всех собак регистрироваться. Глава СПЧ Валерий Фадеев направил соответствующие предложения председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину для предотвращения нападений собак на людей, сообщает СПЧ.

    В тексте предложения отмечается: «Что предлагает СПЧ: создать единый реестр домашних собак и обязать владельцев всех собак в нем регистрироваться. Он может быть объединен с порталом Госуслуг и частными регистрами, которые есть в распоряжении кинологических организаций».

    Также в СПЧ считают необходимым ввести федеральную ответственность для физических и юридических лиц за содержание собак без регистрации. Регистрация, по мнению Совета, должна сопровождаться обязательным чипированием животных. Для уязвимых категорий граждан предлагается предусмотреть льготы по оплате чипирования, а для сельской местности – ввод регистрации и чипирования в населенных пунктах с численностью от 10 тысяч человек.

    Для владельцев собак крупных пород предлагается обязать прохождение кинологических курсов, данные о которых будут заноситься в реестр. Лицо, не прошедшее такие курсы, должно быть лишено права приобретения собаки. СПЧ также предлагает создать механизм «черных списков» для недобросовестных заводчиков и обязать застройщиков обеспечивать строительство специализированных площадок для выгула и дрессировки собак.

    Валерий Фадеев заявил: «Рассчитываю, что Александр Иванович поддержит нас в этом направлении, поскольку ему известен масштаб проблемы… Наши люди должны осознать, что большая собака – это большая ответственность».

    Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин предлагал ввести обязательное обучение и лицензирование для владельцев и заводчиков собак, чтобы усилить контроль над потенциально опасными животными.

    Он также заявил, что для борьбы с нападениями животных на людей нужно принять меры, в том числе чипирование домашних питомцев и предоставление приютам бесплатных помещений и участков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, также депутаты предлагали создать фотобанк потерявшихся животных на Госуслугах.

    21 марта 2026, 17:11 • Новости дня
    Лавров призвал США уважать Россию «за пределами богатств»

    Tекст: Вера Басилая

    США должны уважать интересы России и учитывать их не только при доступе к российским природным ресурсам, но и в других сферах, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Глава МИД России Сергей Лавров в интервью телеканалу ОТР, опубликованном на сайте МИД России, заявил, что Соединённые Штаты должны учитывать интересы России и проявлять уважение не только в вопросах, связанных с российскими природными ресурсами,

    Министр подчеркнул, что для взаимовыгодного сотрудничества американская сторона должна учитывать интересы Москвы, чего сейчас, по его мнению, не происходит.

    «За пределами российских богатств тоже должны уважать», – заявил Лавров.

    Кроме того, по словам Лаврова, Брюссель пытается вернуть к жизни практику колониализма, навязывая Венгрии и Словакии послушание. Министр обратил внимание, что Евросоюз требует от этих стран покупать энергоносители по завышенной цене, чтобы «наказать Россию», тем самым ущемляя национальные интересы государств-членов.

    Лавров подчеркнул, что Венгрия и Словакия отстаивают право на доступные энергоносители, но сталкиваются с давлением со стороны европейских чиновников, которые, по его словам, не избраны гражданами и не представляют национальные правительства. Министр выразил убеждение, что подобная политика со стороны Брюсселя – это попытка возврата к колониальной эпохе и нарушение принципов международных отношений.

    Ранее Сергей Лавров заявил, что власти США готовы совершать госперевороты и убийства ради доступа к ресурсам.

    Также Лавров заявил, что нынешняя политика Вашингтона и Тель-Авива на Ближнем Востоке приведет к тяжелейшим последствиям.

    20 марта 2026, 19:20 • Новости дня
    Собянин сообщил об уничтожении 21 БПЛА при подлете к Москве

    Tекст: Валерия Городецкая

    Системы противовоздушной обороны России уничтожили 21 беспилотник, летевший на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин.

    По его словам, специалисты экстренных служб уже работают на месте падения обломков.

    «Силами ПВО Минобороны уничтожены двадцать один БПЛА, летевшие на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал Собянин в Max.

    В ночь на пятницу дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 26 украинских беспилотников самолетного типа.

    В первой половине пятницы средства ПВО России сбили 29 украинских БПЛА.

    20 марта 2026, 19:57 • Новости дня
    В Госдуме предложили запретить россиянам отдых за границей

    Tекст: Валерия Городецкая

    Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил лишить россиян возможности отпусков за рубежом, заявив, что в России достаточно красивых мест и отелей, чтобы принять всех желающих.

    По его словам, сейчас не время для зарубежных поездок, учитывая «неспокойную» обстановку в мире и угрозы со стороны Дональда Трампа и Израиля, передает НТВ.

    «Туроператоры! Закройте все свои зарубежные поездки! В Россию пусть люди едут. Мы живем в самой красивой стране!», – призвал Милонов. Он также отметил, что туркомпании пропагандируют «быдло all inclusive» в Турции, который, по мнению депутата, следует запретить.

    В ответ на замечание о том, где купаться зимой, Милонов предложил выбирать дружественные страны, добавив, что купание в Турции зимой невозможно из-за холода. Он рассказал, что сам предпочитает отдыхать в Абхазии, где «дешево и красиво, нет пастухов в белых балахонах».

    Ведущий телеканала Иван Трушкин предположил, что после отмены зарубежных туров стоимость отдыха в российских отелях может резко вырасти, а местных гостиниц может не хватить для всех желающих.

    Газета ВЗГЛЯД ранее составила список из 12 автопутешествий по России разной продолжительности, с понятной логистикой и идеями для семейного, гастрономического и познавательного отдыха.

    21 марта 2026, 14:20 • Новости дня
    Responsible Statecraft: Зеленский перестал скрывать недовольство Европой

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава Украины Владимир Зеленский начал открыто выражать недовольство позицией Европы относительно перспектив вступления страны в Европейский союз, особенно после январского форума в Давосе, отмечают западные СМИ.

    Украинский лидер Владимир Зеленский перестал скрывать разочарование Европой и все чаще публично критикует западных партнеров, пишет Responsible Statecraft. Издание отмечает, что по мере того как переговоры о вступлении на Украину в Евросоюз стали более конкретными, глава Украины почувствовал себя вправе выражать недовольство открыто.

    «Чем больше прояснялись условия вступления в ЕС, тем менее нужным Зеленский считал скрывать недовольство Европой. На январском Всемирном экономическом форуме в Давосе это вырвалось наружу», – говорится в статье.

    Журналисты обращают внимание, что помимо конфликта с Россией Украина сталкивается с серьезными внутренними проблемами, такими как коррупция и недостаток верховенства закона. Также у страны есть трудности с обеспечением прав этнических меньшинств в сфере культуры, языка и религии.

    Многие государства Евросоюза, по мнению издания, опасаются, что ускоренное принятие Украины в ЕС может подорвать доверие к объединению и создать опасный прецедент для будущих расширений. В материале подчеркивается, что эти опасения значительно осложняют процесс интеграции Украины в европейское сообщество.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Украина получила от Евросоюза полный пакет условий для вступления в сообщество.

    Ранее Венгрия отказалась поддерживать вступление Украины в Евросоюз, а также введение 20-го пакета санкций против России и кредит на 90 млрд евро без восстановления поставки нефти по трубопроводу «Дружба». А 6 марта еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что вступление Украины в ЕС невозможно в ближайшие три года.


    20 марта 2026, 21:51 • Новости дня
    Политолог: Избиратели увидели в «Новых людях» партию позитивных перемен

    Tекст: Олег Исайченко

    «Новые люди», вопреки относительно малой представленности в Госдуме, демонстрируют удивительную результативность: 43% внесенных ими законопроектов были приняты. Это впечатляющий результат, который привлекает избирателя, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Минченко. Ранее «Новые люди» вышли на второе место в рейтинге доверия к политическим партиям.

    «Секрет успеха «Новых людей» состоит из нескольких компонентов. Первый – это системная и экспертная политическая сила. Партия вошла в книгу рекордов России как самая результативная оппозиционная фракция в Госдуме: 43% ее законопроектов приняты. Между тем, это самая маленькая фракция – в ней всего 15 человек», – сказал политолог Евгений Минченко.

    «Тем не менее, они вносят исключительно качественные, проработанные инициативы, потому и добиваются результата. Кроме того, «Новые люди» – это партия правого фланга, но, редкий случай, без какого-либо западничества. Они, безусловно, патриоты, поддерживающие политику президента страны, у которых есть разумные предложения для любой аудитории. От умного регулирования интернета и ИИ-судов до прозрачных тарифов ЖКХ», – подчеркивает он.

    «Второй компонент: это партия, которая отвечает на запросы общества на перемены. На фоне мэтров КПРФ и ЛДПР, апеллирующих к своим ушедшим из жизни вождям, «Новые люди» выглядят действительно ново. И обновить они предлагают саму философию власти. Бьются за переход от политики запретов к политике доверия», – поясняет собеседник.

    По его словам, «они не выискивают лидеров в прошлом, а выращивают их сами: внутри партии, в рамках уникальных социально-архитектурных проектов». «Третий компонент – «Новые люди» отвечают еще на несколько очень серьезных запросов: на справедливость, на конкретные решения и здравый смысл», – акцентирует политолог.

    «То есть «Новые люди» сегодня стали командой, которая слышит запросы общества и предлагает конкретные, разумные, реальные решения. Рост рейтинга – прямое подтверждение того, что избиратели видят в ней силу, способную привести к позитивным переменам», – заключил Минченко.

    Ранее партия «Новые люди» впервые вышла на второе место по уровню поддержки, опередив ЛДПР и КПРФ. Согласно данным ВЦИОМ, с 9 по 15 марта 2026 года рейтинг партии составил 10,7%, что на 1,2 процентного пункта выше, чем неделей ранее. «Новые люди» уступают только «Единой России» (30,6%), в то время как поддержка ЛДПР составила 9,7%, КПРФ – 9,2%, а «Справедливой России» – 5,3%.

    Вклад партии в развитие России отметил Президент Владимир Путин. В обращении к участникам VI съезда «Новых людей» российский лидер подчеркнул, что объединение накопило солидный опыт работы в законодательных органах всех уровней и своими значимыми, отвечающими запросам времени инициативами завоевало доверие значительного числа граждан.

    20 марта 2026, 19:44 • Новости дня
    Оппозиция ФРГ потребовала вернуть поставки нефти и газа из России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Лидер немецкой партии ССВ Сара Вагенкнехт призвала правительство Германии срочно вернуться к закупкам нефти и газа из России, чтобы спасти экономику страны.

    Германии следует немедленно вернуться к закупке нефти и газа из России, заявила лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт – За разум и справедливость» Сара Вагенкнехт, передает РИА «Новости». Она раскритиковала действия правительства ФРГ, отметив, что даже спустя четыре года после начала «опосредованной войны на Украине» власти продолжают придерживаться провалившихся антироссийских санкций, которые, по её словам, приводят экономику страны к краху.

    Вагенкнехт акцентировала внимание на ситуации на Ближнем Востоке, в результате которой страдает Катар, ранее рассматривавшийся как альтернатива поставкам российского газа. Политик убеждена, что происходящее подтверждает неэффективность проводимой политики.

    «Весь происходящий абсурд ясно показывает – хватит уже этого безумия с санкциями против России! Немецкому правительству следует срочно закупать нефть и газ там, где это дешевле вместо того, чтобы все глубже и глубже погружать нашу экономику в пропасть», – заявила Вагенкнехт. Она подчеркнула, что Германия должна руководствоваться экономическими интересами, а не политическими решениями, которые наносят ущерб стране.

    Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев назвал канцлера Германии Фридриха Мерца специалистом по разрушению собственной страны и ее экономики. Он также поинтересовался у Мерца источниками энергоресурсов для Германии.

    До этого Мерц заявил, что рост цен на энергоносители не является поводом для ослабления санкций против России и прекращения поддержки Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский МИД рекомендовал гражданам воздержаться от поездок в Германию из-за продолжающейся дискриминации по национальному признаку.


    21 марта 2026, 00:48 • Новости дня
    Дмитриев предрек тяжелое будущее европейцам из-за русофобии

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава РФПИ считает, что отказ Европы от российских энергоносителей приведет к ухудшению жизни обычных граждан и росту расходов.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил в соцсети X, что европейские и британские бюрократы-русофобы несут ответственность за грядущие трудности в жизни простых европейцев из-за отказа от надежной и недорогой российской нефти, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что в результате этих решений граждане Европы могут столкнуться с перебоями в электроснабжении, невозможностью использовать банковские карты, потерей работы и проблемами с оплатой счетов.

    Дмитриев подчеркнул: «Когда вы сидите без вентилятора, не можете использовать свою кредитную карту, не имеете работы и не можете платить по счетам – помните, что Урсула (фон дер Ляйен), Кая (Каллас) и другие русофобские европейские/британские бюрократы являются этому причиной из-за отказа от надежных и недорогих российских энергоносителей».

    Такое заявление стало реакцией на публикацию Wall Street Journal о том, что правительства разных стран рекомендуют гражданам изменить поведение, чтобы подготовиться к возможному энергетическому кризису, самому серьезному со времен 1973 года.

    В сообщении отмечается, что российские власти уже не раз называли отказ Запада от российских энергоресурсов стратегической ошибкой, которая приведет к росту зависимости от более дорогих поставщиков.

    В Москве также подчеркивают, что отдельные страны продолжают приобретать российские нефть, газ и уголь через посредников по завышенным ценам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Светлана Захарова официально подтвердила, что не будет выступать на гала-концерте Les Etoiles в Риме.

    Кирилл Дмитриев призвал Европу признать свои ошибки, сменить руководство Евросоюза и изменить политику по отношению к России.

    Главное
    Лавров призвал США уважать Россию «за пределами богатств»
    УПЦ Киевского патриархата избрала нового главу после смерти Филарета
    Карла III осудили за фото с делегатами карибских стран у портрета работорговца
    Лыжник Голубков рассказал о впечатлениях от встречи с Путиным
    На Украине участились странные смерти командиров ВСУ
    В Молдавии предстоящие концерты Макаревича и Вайкуле встретили негодованием
    Фото Такаити с ужина в США вызвало ярость в Японии