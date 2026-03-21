Фицо предрек пустые АЗС в Европе после отказа от российской нефти из-за идеологии

Tекст: Тимур Шайдуллин

Европейский союз рискует столкнуться с пустыми заправками, если продолжит отказываться от российской нефти по идеологическим причинам, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Фицо подчеркнул, что такая политика обусловлена ненавистью, которая мешает странам ЕС оказать давление на Украину и признать необходимость российских энергоресурсов, передает РИА «Новости».

В эфире программы «Субботние диалоги» Фицо отметил: «Будем идеологически храбрыми и гордыми? Будем все счастливы, что из-за ненависти к России у нас будут пустые заправки и не будет возможности заправиться?» По его словам, даже наличие альтернативного нефтепровода «Адрия» не решает проблему, если не будет поставок нефти.

Премьер-министр также выразил мнение, что восстановление работы нефтепровода «Дружба» помогло бы стабилизировать цены и повысить энергетическую безопасность региона. Однако значительная часть государств ЕС, по его словам, считает использование российской нефти поражением.

Ранее Фицо потребовал участия своей страны в инспекции нефтепровода «Дружба». Он также заявил, что в районе города Броды Львовской области отсутствуют повреждения трубопроводной системы «Дружба».

Однако глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что страны Евросоюза не будут закупать российские энергоресурсы даже при их нехватке.