Немецкому полицейскому разрешили патрулировать улицы в тюрбане

Суд в Бремене разрешил сикху-полицейскому носить тюрбан с формой на службе

Tекст: Мария Иванова

Административный суд Бремена удовлетворил иск последователя сикхизма, позволив ему надевать религиозный атрибут на дежурства, сообщает портал Tagesschau. Ранее руководство запретило мужчине появляться в таком виде в общественных местах, ссылаясь на устав.

«Суд удовлетворил экстренное ходатайство против запрета на ношение «Сдастара» с полицейской формой в общественных местах. Таким образом, будущий комиссар Джаспиндер Сингх впредь сможет носить тюрбан во время несения полицейской службы», – говорится в решении инстанции, передает РИА «Новости».

Начальство перевело сотрудника на внутреннюю работу, посчитав головной убор неуместным для внешнего патрулирования. Сингх обжаловал этот приказ, указав на нарушение права на свободу вероисповедания и помехи в профессиональном обучении.

Судьи пришли к выводу, что действующие в регионе правила ношения формы не содержат достаточных оснований для запрета подобных символов. Для сикхов этот предмет одежды олицетворяет дисциплину и долг.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Германии для госслужащих и учителей действует частичный запрет на ношение скрывающей лицо одежды.

Ранее Министерство обороны ФРГ планировало потратить крупные средства на обновление парадной формы военнослужащих.