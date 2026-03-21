  • Новость часаИран пообещал беспрецедентный ответ США за попытку захвата острова Харк
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Иранский конфликт становится общеевропейской проблемой
    Эксперт рассказал о возможностях Ирана поражать стратегические объекты США
    Замаскированное судно преодолело блокаду Ормузского пролива
    США назвали пять представляющих угрозу безопасности стран
    Лавров: США стали колебаться в вопросе урегулирования конфликта на Украине
    Россия назвала атаку на иранский Натанз нарушением международного права
    Профессор Диесен назвал удар Ирана по Диего-Гарсия сигналом Западу
    Детей из подконтрольного ВСУ Славянска вывезли «в никуда»
    Примаков оставил послание врагам России в день рождения Лаврова
    21 марта 2026, 16:59 • Новости дня

    Немецкому полицейскому разрешили патрулировать улицы в тюрбане

    Суд в Бремене разрешил сикху-полицейскому носить тюрбан с формой на службе

    Tекст: Мария Иванова

    Курсант полиции из Бремена получил право носить тюрбан на службе после судебного спора о свободе вероисповедания.

    Административный суд Бремена удовлетворил иск последователя сикхизма, позволив ему надевать религиозный атрибут на дежурства, сообщает портал Tagesschau. Ранее руководство запретило мужчине появляться в таком виде в общественных местах, ссылаясь на устав.

    «Суд удовлетворил экстренное ходатайство против запрета на ношение «Сдастара» с полицейской формой в общественных местах. Таким образом, будущий комиссар Джаспиндер Сингх впредь сможет носить тюрбан во время несения полицейской службы», – говорится в решении инстанции, передает РИА «Новости».

    Начальство перевело сотрудника на внутреннюю работу, посчитав головной убор неуместным для внешнего патрулирования. Сингх обжаловал этот приказ, указав на нарушение права на свободу вероисповедания и помехи в профессиональном обучении.

    Судьи пришли к выводу, что действующие в регионе правила ношения формы не содержат достаточных оснований для запрета подобных символов. Для сикхов этот предмет одежды олицетворяет дисциплину и долг.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Германии для госслужащих и учителей действует частичный запрет на ношение скрывающей лицо одежды.

    Ранее Министерство обороны ФРГ планировало потратить крупные средства на обновление парадной формы военнослужащих.

    20 марта 2026, 21:25 • Новости дня
    Суд ликвидировал духовное управление мусульман Ростовской области

    Суд ликвидировал духовное управление мусульман Ростовской области по иску Минюста

    Суд ликвидировал духовное управление мусульман Ростовской области
    @ Олеся Чепурченко/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Ростове-на-Дону суд принял решение о ликвидации Главного духовного управления мусульман региона из-за грубых нарушений, выявленных проверкой компетентных органов.

    Ростовский областной суд принял решение ликвидировать «Главное духовное управление мусульман Ростовской области» по иску, поданному региональным управлением Минюста, сообщает пресс-служба суда. Организация будет исключена из Единого государственного реестра юридических лиц, как указано в официальном сообщении суда.

    В пресс-релизе отмечается: «Принято решение об удовлетворении административного искового заявления Главного управления Министерства юстиции РФ по Ростовской области о ликвидации Централизованной религиозной организации »Главное духовное управление мусульман Ростовской области« и исключении ее из Единого государственного реестра юридических лиц». Суд признал, что в деятельности организации выявлены грубые нарушения, подтверждённые проверкой компетентных органов.

    Дополнительно выяснилось, что один из членов религиозной организации, а также лицо, представляющее ее интересы без доверенности, включены Росфинмониторингом в перечень причастных к экстремистской деятельности. Это стало одним из оснований для ликвидации.

    Ранее в 2024 году глава ликвидированного управления Ахмед Абусупьянов участвовал в переговорах с террористами, которые захватили сотрудников СИЗО-1 в Ростове-на-Дону. В результате спецоперации большинство захватчиков было ликвидировано, а заложники освобождены.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае 2025 года муфтий Ахмед Абусупьянов был арестован по подозрению в хулиганстве и организации деятельности экстремистской организации. До этого Мосгорсуд признал энциклопедию «Ислам на Северном Кавказе» экстремистской.


    Комментарии (2)
    19 марта 2026, 08:48 • Новости дня
    Мерц потребовал участия Европы в переговорах по Украине
    Мерц потребовал участия Европы в переговорах по Украине
    @ Zhang Haofu/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о необходимости присутствия Европы на переговорах по Украине и призвал выдать срочный кредит Киеву, сообщает издание Die Welt.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц выступил с резким заявлением по поводу переговорного процесса по Украине, передает РИА «Новости».

    Он выразил недовольство тем, что диалог по урегулированию конфликта ведется только между Россией и США, без участия европейцев и самой Украины.

    «Не может быть так, чтобы переговоры велись исключительно между Россией и США, минуя Украину и европейцев», – заявил Мерц в беседе с Die Welt.

    Мерц также подчеркнул необходимость как можно скорее согласовать кредит на 90 млрд евро для поддержки Украины, отметив срочность этого вопроса для европейских стран.

    Премьер Словакии Роберт Фицо раскритиковал европейских политиков за поддержку продолжения конфликта на Украине и выразил сомнения в эффективности дипломатии Евросоюза.

    Президент Финляндии Александр Стубб отметил важность единой позиции Евросоюза в переговорах с Россией и подчеркнул, что приближается время для открытия политических каналов.

    Постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский подчеркнул, что Москва по-прежнему поддерживает переговоры по Украине, но видит давление ЕС и НАТО на Киев с целью их срыва.

    Эксперты рассматривают разные пути посадить Европу за стол переговоров с Россией.

    Комментарии (15)
    21 марта 2026, 12:35 • Видео
    Новый этап войны в Иране и тупик США

    Власти Катара заявили о форс-мажоре: Иран обстрелял завод, на который приходится 20% мирового рынка СПГ. Поставки сорваны как в Европу, так и в Азию, а Тегеран объявил это новым этапом войны. Теперь у президента США Дональда Трампа осталось три варианта действий.

    Комментарии (0)
    21 марта 2026, 13:19 • Новости дня
    В Московской синагоге отреагировали на массовую драку у храма

    В Московской хоральной синагоге объяснили драку у храма бытовым хулиганством

    В Московской синагоге отреагировали на массовую драку у храма
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Инцидент у Московской хоральной синагоги, произошедший в пятницу вечером, в храме объяснили бытовым конфликтом между студентами и подвыпившей компанией.

    Драка у Московской хоральной синагоги (МХС), произошедшая накануне, была вызвана бытовым хулиганством, сообщил РИА «Новости»  директор по коммуникациям МХС Дмитрий Дригайло. По его словам, инцидент случился в пятницу в 23:20, когда синагога уже была закрыта, а из молодежного объединения по развитию еврейской культуры и образования при синагоге «Тора Ми-Цион» вышли студенты после занятий.

    Напротив здания, в парке «Горка», находились люди маргинального вида, многие были подвыпившими. «Они, увидев молодых парней, которые вышли… к ним стали лезть, и якобы кто-то обидел какую-то девушку из этой подвыпившей группы, они стали искать бытовую драку. Она была очень быстро локализована, и в общем закончилась, она была недолгая», – рассказал Дригайло.

    К моменту приезда Росгвардии конфликт уже завершился, участники разошлись. Директор по коммуникациям отметил, что не слышал антисемитских выкриков, но не исключил, что такие высказывания могли прозвучать. Он подчеркнул, что потасовка была спровоцирована неадекватным поведением нетрезвых людей и не носила религиозного характера.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, группа молодых людей устроила драку у хоральной синагоги в центре Москвы, напав на прихожан в традиционных головных уборах. Сейчас полиция разыскивает участников драки, которые скрылись после инцидента в Большом Спасоглинищевском переулке.

    Ранее правоохранители пресекли хулиганские действия группы молодых людей в районе Коммунарка и изъяли у них сигнальный пистолет и патроны.

    Комментарии (2)
    21 марта 2026, 11:42 • Новости дня
    В Москве у синагоги произошла массовая драка

    В Москве у синагоги произошла массовая драка с прихожанами

    В Москве у синагоги произошла массовая драка
    @ Евгений Мессман/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В центре Москвы группа молодых людей устроила драку у хоральной синагоги, напав на прихожан, выходивших из здания в традиционных головных уборах, пишут СМИ.

    В центре Москвы, у хоральной синагоги рядом со станцией метро Китай-город, произошла массовая драка, пишут «Вести» со ссылкой на Telegram-канал «Осторожно, новости». По словам очевидцев, группа агрессивно настроенных молодых людей атаковала прихожан синагоги.

    В публикации отмечается, что нападению подверглись те, кто выходил из синагоги в головных уборах. «Напали на людей, которые вышли из синагоги, за то, что они в кипе», – говорится в сообщении. При этом нападавшие выкрикивали оскорбительные лозунги.

    На данный момент сведений о пострадавших и нападавших не приводится. Официальных комментариев от правоохранительных органов также пока нет.

    Ранее правоохранители пресекли хулиганские действия группы молодых людей в районе Коммунарка и изъяли у нарушителей сигнальный пистолет и патроны.

    До этого полицейские задержали девять человек после массовой драки в торговом центре «Щука» в Москве. А в октябре в жилом комплексе «Прокшино» на территории той же Коммунарки около двадцати человек устроили массовую драку с использованием палок и лопат.


    Комментарии (7)
    19 марта 2026, 14:54 • Новости дня
    Захарова заявила о манипуляциях Германией темой Минских соглашений

    Захарова: ФРГ вместо ведения переговоров за столом сползла под него

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала требование канцлера Германии Фридриха Мерца предоставить место за столом переговоров по Украине.

    По словам Захаровой, западные политики уже имели возможность вести переговоры, но вместо этого предпочли иное поведение, передает РИА «Новости».

    «У них уже было место. Они вместо ведения переговоров за столом, сползли под стол, манипулируя темой Минских соглашений», – заявила Захарова.

    Напомним, канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о необходимости присутствия Европы на переговорах по Украине и призвал выдать срочный кредит Киеву.

    Захарова подчеркивала, что возвращение представителей европейских стран к переговорам по Украине возможно только после восстановления доверия и обучения соответствующим манерам.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Европа находится в истерике и требует от России участия в переговорах по Украине.

    Комментарии (0)
    18 марта 2026, 20:12 • Новости дня
    Россия подготовила доклад в ООН о связях немецких дипломатов с нацистами

    Захарова: Россия передаст Бербок доклад о нацистком прошлом дипломатов ФРГ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Россия подготовила доклад с разоблачением нацистского прошлого ряда дипломатов Германии и намерена направить его экс-главе МИД ФРГ Анналене Бербок, сообщили в МИД.

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила на брифинге, что Россия направит председателю сессии Генассамблеи ООН, экс-главе МИД ФРГ Анналене Бербок доклад о нацистском прошлом некоторых высокопоставленных германских дипломатов. Она подчеркнула, что многие руководители внешнеполитического ведомства Германии происходят из нацистских структур, а в последнее время немецкие дипломаты отличились открытой русофобией и агрессивными заявлениями в адрес России, передает ТАСС.

    Захарова отметила: «Давайте посмотрим, что это такое МИД ФРГ, из каких шинелей в прямом смысле этого слова вышли многие не просто дипломаты, а руководители внешнеполитического ведомства». По ее словам, доклад опровергает миф о том, что дипломаты Третьего рейха были лишь исполнителями приказов, и доказывает их активное участие и инициативу в преступлениях нацистов, включая Холокост.

    Она также указала на недружественное поведение немецких спортсменов по отношению к российским лыжникам на Паралимпиаде в Италии, добавив, что это вызвало возмущение даже в самой Германии. Захарова подчеркнула, что посольство ФРГ в Москве и МИД Германии должны ознакомиться с этим докладом и рекомендовала провести его допечатку и распространение среди чиновников.

    Дипломат также напомнила о нацистском прошлом деда Анналены Бербок и пообещала опубликовать доклад в интернете, если он не будет передан адресату.

    Ранее Захарова заявила, что после «глупейших заявлений» Бербок ее председательство в Генассамблее ООН сохранится еще на полгода. Она также отметила, что на Западе выбрали «внучку вермахтовского офицера, полуграмотного политика из Германии на эту должность нарочно, чтобы забыть Великую Отечественную войну».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, решение Германии выдвинуть Бербок на пост председателя Генассамблеи ООН вызвало резкую критику со стороны МИД России в октябре 2025 года.

    Комментарии (0)
    20 марта 2026, 00:16 • Новости дня
    Путин поздравил мусульман России с праздником Ураза-байрам
    Путин поздравил мусульман России с праздником Ураза-байрам
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин поздравил мусульман России с праздником Ураза-байрам, завершающим священный месяц Рамадан.

    «На протяжении столетий этот праздник олицетворяет стремление верующих к нравственному совершенствованию, к милосердию и состраданию, обращает их к непреходящим ценностям ислама», – приводятся слова Путина на сайте Кремля.

    Путин подчеркнул, что мусульмане России сохраняют уважение к историческим и духовным традициям предков, а проведение благотворительных, культурных и детских мероприятий стало доброй традицией в священный месяц Рамадан. Он отметил, что мусульмане «широко отмечают этот праздник в своих общинах и семейном кругу».

    Он указал на созидательную роль мусульманских организаций в укреплении института семьи, воспитании молодежи и развитии диалога с государственными и общественными структурами. Кроме того, как подчеркнул президент России, мусульманские организации занимаются «реализацией патриотических, образовательных, гуманитарных инициатив».

    «И конечно, особые слова признательности – последователям ислама, которые плечом к плечу с боевыми товарищами сражаются за свободу и независимость Родины, оказывают поддержку родным и близким героев», – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2026 году мусульмане отметят праздник разговения 20 марта, молитва продлится с семи до восьми утра. Священный пост начался 18 февраля и завершился вечером 19 марта.

    Комментарии (2)
    20 марта 2026, 19:44 • Новости дня
    Оппозиция ФРГ потребовала вернуть поставки нефти и газа из России

    Вагенкнехт призвала срочно возобновить закупки нефти и газа из России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Лидер немецкой партии ССВ Сара Вагенкнехт призвала правительство Германии срочно вернуться к закупкам нефти и газа из России, чтобы спасти экономику страны.

    Германии следует немедленно вернуться к закупке нефти и газа из России, заявила лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт – За разум и справедливость» Сара Вагенкнехт, передает РИА «Новости». Она раскритиковала действия правительства ФРГ, отметив, что даже спустя четыре года после начала «опосредованной войны на Украине» власти продолжают придерживаться провалившихся антироссийских санкций, которые, по её словам, приводят экономику страны к краху.

    Вагенкнехт акцентировала внимание на ситуации на Ближнем Востоке, в результате которой страдает Катар, ранее рассматривавшийся как альтернатива поставкам российского газа. Политик убеждена, что происходящее подтверждает неэффективность проводимой политики.

    «Весь происходящий абсурд ясно показывает – хватит уже этого безумия с санкциями против России! Немецкому правительству следует срочно закупать нефть и газ там, где это дешевле вместо того, чтобы все глубже и глубже погружать нашу экономику в пропасть», – заявила Вагенкнехт. Она подчеркнула, что Германия должна руководствоваться экономическими интересами, а не политическими решениями, которые наносят ущерб стране.

    Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев назвал канцлера Германии Фридриха Мерца специалистом по разрушению собственной страны и ее экономики. Он также поинтересовался у Мерца источниками энергоресурсов для Германии.

    До этого Мерц заявил, что рост цен на энергоносители не является поводом для ослабления санкций против России и прекращения поддержки Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский МИД рекомендовал гражданам воздержаться от поездок в Германию из-за продолжающейся дискриминации по национальному признаку.


    Комментарии (0)
    20 марта 2026, 03:18 • Новости дня
    Доброволец из Германии захотел получить гражданство России

    Tекст: Антон Антонов

    Доброволец из Германии Мартин Меерхофф, служащий в подразделении Минобороны России, выразил желание стать российским гражданином после участия в спецоперации.

    Меерхофф отметил, что переселился в Россию в 2025 году и оформил разрешение на временное проживание, передает ТАСС.

    «Я читал указ президента [России Владимира Путина], что можно получить гражданство после одного года участия в СВО. Я очень хочу получить это гражданство, это во-первых. И во-вторых, участие в СВО для меня – это дело чести», – сказал Меерхофф.

    По его словам, возвращение в Германию может грозить ему тюремным сроком, а жить в Европе он не желает, поскольку, по его мнению, Германия превратилась в «сумасшедший дом».

    Меерхофф также подчеркнул, что с детства интересуется Россией, ее литературой, музыкой и культурой. Он добавил, что, приехав впервые в Россию, почувствовал себя как дома после долгого пути.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин в 2024 году подписал указ о приеме в гражданство России иностранцев, заключивших контракт на службу в Вооруженных силах России, а также их семей.

    В декабре в Москве состоялось торжественное вручение российского паспорта бывшему гражданину Канады, участвовавшему в спецоперации на Украине.

    Путин подписал закон, запрещающий выдачу иностранцев и лиц без гражданства, проходящих или проходивших службу по контракту в Вооруженных силах России, для уголовного преследования.

    Комментарии (0)
    19 марта 2026, 11:59 • Новости дня
    Муфтий призвал мусульман в Ураза-байрам «поведением показать красоту своей религии»

    Муфтий призвал мусульман «поведением показать красоту своей религии»

    Tекст: Вера Басилая

    В праздник Ураза-байрам во время коллективных молитв своим поведением важно показать согражданам красоту ислама, заявил зампредседателя Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ ), председатель ДУМ Московской области, муфтий Московской области Рушан Аббясов.

    Зампредседателя Духовного управления мусульман РФ Рушан Аббясов отметил важность достойного поведения в праздник, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что Россия является многонациональной страной, где уважают традиции разных народов.

    «Призываю в день Ураза-байрам показать свою высокую нравственность, культуру, не поддаваться ни на какие провокации», – заявил муфтий.

    В 2026 году мусульмане отметят праздник разговения 20 марта, молитва продлится с семи до восьми утра. Священный пост начнется 18 февраля и завершится вечером 19 марта. В этот период верующим запрещено принимать пищу и пить от рассвета до заката.

    В столице на четырех специально подготовленных площадках ожидается от 150 до 200 тыс. молящихся. В Московской области организуют 40 мест для коллективной молитвы, где соберутся около 100 тыс. человек. Духовный лидер также предупредил горожан о возможных перекрытиях улиц и попросил отнестись к ограничениям с пониманием.

    Ранее верховный муфтий России Талгат Таджуддин призвал верующих избегать показного намаза на публике.

    Комментарии (0)
    20 марта 2026, 09:30 • Новости дня
    В Москве около 100 тыс. мусульман встретили Ураза-байрам праздничной молитвой

    Tекст: Вера Басилая

    Праздничная молитва в честь Ураза-байрама собрала вокруг Московской соборной мечети и на прилегающих улицах примерно 100 тыс. мусульман.

    Тысячи верующих собрались в Московской соборной мечети и на прилегающих улицах на праздничную коллективную молитву по случаю Ураза-байрама, передает РИА «Новости».

    Заместитель председателя Духовного управления мусульман России Рушан Аббясов сообщил, что Московская соборная мечеть способна вместить около 10 тыс. человек. Вокруг мечети на Ураза-байрам собираются порядка 100 тыс.верующих. По его словам, всего в Москве на площадках ДУМ ожидают около 200 тыс. человек, еще 100 тыс. человек – в Московской области.

    В Петербурге 20 марта с полуночи до окончания молитвы будет запрещена остановка транспорта на Московском проспекте между набережной реки Фонтанки и Садовой улицей, а также в Конном переулке от Малой Посадской улицы до Кронверкского проспекта, передает РБК.

    Кроме того, движение транспорта было полностью перекрыто на участках Московского проспекта, Конного и Крестьянского переулков, Кронверкского проспекта, улицах Репищева и Привокзальной. С полным списком ограничений можно ознакомиться на официальном сайте Комтранса.

    Праздничные молитвы в честь Ураза-байрама прошли в мечетях на Кронверкском и Московском проспектах, а также на улице Репищева. Главным местом празднования традиционно стали Соборная мечеть на Петроградской стороне.

    Праздник разговения в 2026 году отмечается 20 марта, завершая священный месяц Рамадан, который длился с 18 февраля по 19 марта.

    Ранее президент Владимир Путин поздравил мусульман России с завершением священного месяца Рамадан.

    Зампредседателя ДУМ Рушан Аббясов призвал верующих продемонстрировать согражданам высокую нравственность и культуру.

    Комментарии (0)
    20 марта 2026, 14:31 • Новости дня
    На Ураза-байрам в Австралии мусульмане освистали премьера Альбанезе

    Мусульмане Сиднея освистали премьера Альбанезе на Ураза-байрам

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе и глава МВД были освистаны протестующими мусульманами в мечети Лакембы во время праздника Ураза-байрам, пишут местные СМИ.

    Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе и министр внутренних дел страны Тони Бёрк были освистаны мусульманскими протестующими в мечети Лакембы в пригороде Сиднея во время торжеств в честь праздника Ураза-байрам, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал 9news.

    Протестующие выкрикивали обвинения в адрес политиков, называя их «сторонниками геноцида» и требуя «убрать их отсюда», а также скандировали «позор» и «бесчестие».

    По данным 9news, Альбанезе и Бёрк находились в зале во время выступления, когда к ним подошли протестующие. Несмотря на попытки представителей мусульманской общины успокоить собравшихся, крики продолжались. В результате полиция вывела одного из протестующих, чтобы не допустить развития конфликта.

    Инцидент стал отражением существующих разногласий внутри мусульманской общины по вопросу приглашения представителей федеральных властей на религиозные мероприятия. Обострение отношений связано с позицией правительства Австралии по ближневосточным конфликтам, что вызывает недовольство части верующих.

    Несмотря на произошедшее, Альбанезе в соцсетях подчеркнул, что для него было честью посетить мечеть Лакембы и принять участие в праздновании Ид-аль-Фитра вместе с тысячами мусульман.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре 2025 года в Австралии на пляже в Сиднее произошел теракт, в результате которого погибли 12 человек. Позже стало известно, что один из подозреваемых мог изучать религию в исламском центре, связанном с другими мусульманскими организациями в стране.

    Ранее власти Австралии запретили мигрантам селиться в двух крупнейших городах государства.

    Комментарии (0)
    19 марта 2026, 14:35 • Новости дня
    Макрон сообщил о попытке согласовать создание истребителя FCAS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Париж и Берлин намерены в течение ближайших недель преодолеть разногласия между Dassault и Airbus, чтобы спасти крупнейший оборонный проект Европы – истребитель FCAS, сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон.

    Макрон заявил журналистам перед саммитом ЕС, что Франция и Германия намерены в ближайшие недели наладить диалог между Airbus и Dassault для продвижения проекта FCAS.

    «Я твердо верю в этот проект, считаю его стратегически обоснованным», – заявил Макрон. Он отметил, что и военные ведомства обеих стран поддерживают создание нового истребителя, однако представители промышленности пока не смогли договориться по ряду вопросов, передает ТАСС.

    По данным агентства DPA, Франция и Германия согласовали крайний срок достижения соглашения – 15 апреля, соответствующая договоренность была достигнута во время встречи Макрона и канцлера ФРГ Фридриха Мерца в Брюсселе. Мерц ранее не исключал возможности провала проекта и отмечал, что Германия может рассмотреть альтернативный вариант сотрудничества с Испанией и другими странами.

    Проект FCAS уже неоднократно переносился из-за разногласий между промышленными партнерами. Новый истребитель, согласно плану, должен заменить Eurofighter и Rafale к 2040 году. В случае успеха FCAS станет крупнейшим оборонным проектом Европы с общей стоимостью в несколько десятков миллиардов евро. Комплекс будет включать не только пилотируемый самолет, но и беспилотные платформы различного назначения.

    Ранее FT сообщала, что Франция и Германия могут отказаться от совместного проекта по производству истребителей Future Combat Air System (FCAS). По данным издания, страны планируют сосредоточиться на создании облачной системы управления военными силами.

    Комментарии (0)
    19 марта 2026, 11:55 • Новости дня
    ФРГ допустила участие в миссиях в Ормузском проливе после конфликта

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава МВД ФРГ Александер Добриндт не исключил участия Германии в миссиях по обеспечению безопасности судоходства в Ормузском проливе после окончания конфликта вокруг Ирана. В эфире телеканала ARD он назвал в качестве примера усилия по разминированию.

     Добриндт заявил о возможной работе по обеспечению безопасности судоходства после завершения противостояния вокруг Ирана, передает ТАСС. В эфире канала ARD он упомянул конкретные примеры будущей деятельности.

    «Может быть, от нас потребуются действия в Ормузском проливе. Например, если речь пойдет о необходимости разминирования или подобном», – сказал министр.

    Тем не менее Добриндт выразил согласие с канцлером Фридрихом Мерцем касательно отказа от участия в самом конфликте. По его словам, Берлин не является стороной противостояния и планирует сохранять нейтралитет в сложившейся ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Берлин отверг требования Вашингтона направить военные корабли к Ормузскому проливу. Канцлер Фридрих Мерц заявил о решении воздержаться от участия в операции. Дональд Трамп предрек НАТО «очень плохое будущее» из-за отказа союзников от помощи.

    Комментарии (0)
    20 марта 2026, 14:20 • Новости дня
    В Германии отметили трехкратный рост выдачи лицензий на оружие

    Bild сообщил о троекратном росте выдачи лицензий на оружие в Германии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Жители Германии стали в три раза чаще получать лицензии на газовое и сигнальное оружие за последние 10 лет на фоне роста числа преступлений, отмечает немецкая пресса.

    Немцы стали значительно чаще получать лицензии на ношение газового, сигнального или холостого оружия в общественных местах, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Bild.

    За последние десять лет количество таких разрешений выросло более чем втрое: с 285 тыс. в 2015 году до 906 тыс. в 2025 году.

    В Ассоциации немецких оружейников объясняют рост интереса к оружейным лицензиям серией громких терактов за последние годы, а также заметным увеличением числа насильственных преступлений. По словам представителей ассоциации, «неопределенность имеет последствия – немцы вооружаются! Легально».

    Отмечается, что лицензия не является обязательной, но разрешает ношение определенного оружия в общественных местах; без нее его можно использовать только дома. По оценкам ассоциации на март 2024 года, в Германии насчитывалось около 10 млн газовых пистолетов, и это число, вероятно, продолжает расти.

    Рост продаж отмечается и в других категориях: продажи арбалетов постоянно увеличиваются, особенно на фоне кризисов, связанных с наплывом беженцев. Помимо этого, востребованы рогатки, перцовые баллончики, спреи для отпугивания животных и ножи, которые свободно продаются гражданам старше 18 лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, жители крупнейших городов Германии стали опасаться выходить на улицы по вечерам из-за мигрантов.

    Ранее сообщалось, что в стране отмечается рост числа преступлений среди несовершеннолетних, и почти каждый пятый задержанный в 2024 году оказался моложе 21 года.

    При этом федеральный конституционный суд Германии запретил использовать программное обеспечение для расследования преступлений с наказанием до трех лет тюрьмы.


    Комментарии (0)
