Карла III осудили за фото с делегатами карибских стран у портрета работорговца

Tекст: Вера Басилая

Снимок был сделан во время приема в Сент-Джеймсском дворце 10 марта, куда были приглашены министры иностранных дел Ямайки, Сент-Китса и Невиса, а также Тринидада и Тобаго по случаю Дня Содружества, передает РИА «Новости».

Агентство отмечает, что активисты и ученые, выступающие за репарации за эпоху рабства, резко отреагировали на появление такого фото. По их мнению, присутствие портрета Георга IV, который обогатился на эксплуатации рабов, на официальном снимке с представителями карибских государств выглядит крайне неуместно.

Глава Национального комитета по репарациям Гренады Арли Гилл заявил, что вывешивать такой портрет – это оскорбление, а фотографировать людей африканского происхождения на его фоне – «еще более оскорбительно» и «сыплет соль на раны».

Ранее премьер-министр Кир Стармер предложил странам Содружества прекратить обсуждение вопроса о репарациях за работорговлю.

Африканский союз решил обратиться в Международный суд ООН с требованием выплатить репарации за эпоху трансатлантической работорговли.