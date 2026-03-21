Детям-сиротам приграничья Курской области вручили новые квартиры

В Курской области 26 детей-сирот приграничных районов получили квартиры

Tекст: Тимур Шайдуллин

Ключи от новых квартир получили 169 жителей приграничных районов Курской области, среди которых – 26 детей-сирот, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Новое жильё выделили на проспекте Плевицкой в Курске.

Ситуация с повторным получением жилья детьми-сиротами была юридически сложная. Это жильё имело особый правовой статус. По закону таким гражданам дают квартиры не сразу в собственность, а по договору специализированного найма на пять лет. Только после этого срока можно оформить жильё в собственность. Поскольку пять лет ещё не прошли, люди не могли получить жилищный сертификат взамен разрушенного жилья.

Решение было найдено после обращения инициативной группы Суджанского района на Координационном совете по приграничью и поручения губернатора Александра Хинштейна.

Ситуация сдвинулась после обращения к президенту России во время его визита в регион. «После внесения изменений в федеральное законодательство на повторное приобретение квартир из резервного фонда правительства нам было выделено 174,9 млн рублей. Ещё свыше 24,5 млн мы направили из регионального бюджета», – сообщил Хинштейн.

В результате приобрели 58 новых квартир для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей из Большесолдатского, Кореневского и Суджанского районов. Большую часть жилья закупили у Курского завода КПД им. А. Ф. Дериглазова, а ключи новосёлам вручили представители министерства соцобеспечения и местных властей.

Среди новосёлов – Михаил Танкович из Суджанского района, который 7 марта вернулся из украинского плена. «Полгода в оккупации, и еще год и месяц в плену. В новой квартире мне нравится. Начнем обживаться, потихоньку обзаводиться мебелью. С выплатами обещали помочь», – рассказал Михаил. Его поздравили представители инициативной группы, вручив хлеб и соль на новоселье.

Ранее в Курске прошли памятные мероприятия, посвященные первой годовщине освобождения города Суджи от украинских войск.