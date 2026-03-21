Лавров заявил о готовности США совершать госперевороты и убийства ради ресурсов

Лавров: США готовы убивать лидеров стран ради природных ресурсов

Tекст: Вера Басилая

США официально заявили, что для них нет ограничений, и заботятся только о собственном благополучии, отметил Лавров в эфире программы «Вспомнить все», следует из сообщения на сайте МИД России.

«Это благополучие они готовы отстаивать любыми способами – госпереворотами, похищениями или убийствами руководителей тех стран, у которых есть нужные американцам природные ресурсы», – отметил Лавров.

Министр особо выделил Венесуэлу и Иран как примеры стран, интересующих США из-за нефти, и подчеркнул, что американцы не скрывают своих целей. Он отметил наличие в американской политике доктрины доминирования на мировых энергетических рынках.

Лавров также заявил, что мир возвращается к эпохе, когда международное право не имело значения, а решающую роль играла сила. Он напомнил, что у России традиционно только два союзника – армия и флот, а сегодня к ним добавились воздушно-космические силы и войска беспилотных летательных аппаратов.

«Так что наших союзников будет больше«, – заключил Лавров.

Ранее Сергей Лавров заявил, что нынешняя политика Вашингтона и Тель-Авива на Ближнем Востоке приведет к тяжелейшим последствиям.

До этого Лавров заявил, что США совершили грубое вооруженное вторжение в Венесуэлу, угрожают Кубе и другим странам Латинской Америки, что является беспрецедентными событиями.