  Иран пообещал беспрецедентный ответ США за попытку захвата острова Харк
    Иранский конфликт становится общеевропейской проблемой
    Эксперт рассказал о возможностях Ирана поражать стратегические объекты США
    Замаскированное судно преодолело блокаду Ормузского пролива
    США назвали пять представляющих угрозу безопасности стран
    Лавров: США стали колебаться в вопросе урегулирования конфликта на Украине
    Россия назвала атаку на иранский Натанз нарушением международного права
    Профессор Диесен назвал удар Ирана по Диего-Гарсия сигналом Западу
    Детей из подконтрольного ВСУ Славянска вывезли «в никуда»
    Примаков оставил послание врагам России в день рождения Лаврова
    21 марта 2026, 16:29 • Новости дня

    Лавров заявил о готовности США совершать госперевороты и убийства ради ресурсов

    Лавров: США готовы убивать лидеров стран ради природных ресурсов

    Tекст: Вера Басилая

    США, заботясь лишь о собственных интересах, готовы использовать перевороты и устранение лидеров ради контроля над ресурсами других стран, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    США официально заявили, что для них нет ограничений, и заботятся только о собственном благополучии, отметил Лавров в эфире программы «Вспомнить все», следует из сообщения на сайте МИД России.

    «Это благополучие они готовы отстаивать любыми способами – госпереворотами, похищениями или убийствами руководителей тех стран, у которых есть нужные американцам природные ресурсы», – отметил Лавров.

    Министр особо выделил Венесуэлу и Иран как примеры стран, интересующих США из-за нефти, и подчеркнул, что американцы не скрывают своих целей. Он отметил наличие в американской политике доктрины доминирования на мировых энергетических рынках.

    Лавров также заявил, что мир возвращается к эпохе, когда международное право не имело значения, а решающую роль играла сила. Он напомнил, что у России традиционно только два союзника – армия и флот, а сегодня к ним добавились воздушно-космические силы и войска беспилотных летательных аппаратов.

    «Так что наших союзников будет больше«, – заключил Лавров.

    Ранее Сергей Лавров заявил, что нынешняя политика Вашингтона и Тель-Авива на Ближнем Востоке приведет к тяжелейшим последствиям.

    До этого Лавров заявил, что США совершили грубое вооруженное вторжение в Венесуэлу, угрожают Кубе и другим странам Латинской Америки, что является беспрецедентными событиями.

    21 марта 2026, 10:53 • Новости дня
    Замаскированное судно преодолело блокаду Ормузского пролива

    Замаскированное судно-зомби Jamal после исчезновения с радаров преодолело блокаду Ормуза

    Замаскированное судно преодолело блокаду Ормузского пролива
    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Судно под названием Jamal, ранее считавшееся севшим на мель у Индии, успешно пересекло Ормузский пролив после исчезновения с радаров, пишут западные СМИ.

    Судно-зомби, идентифицированное как Jamal, прошло через заблокированный Ираном Ормузский пролив, сообщает Bloomberg.

    В агентстве уточняют, что плавсредство было замечено на юго-восточном побережье Ирана после пересечения пролива. По данным отслеживания, Jamal впервые появился на радарах в Оманском заливе 13 марта, а затем исчез с наблюдения до 20 марта, когда снова включил маячки уже в Персидском заливе.

    Судно, по данным Bloomberg, маскировалось под танкер для перевозки сжиженного природного газа, что помогло ему пройти через иранскую блокаду. Агентство также отмечает, что ранее, в октябре 2025 года, Jamal сел на мель у берегов Индии, однако с тех пор его местоположение оставалось неизвестным.

    Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что всемирная организация могла бы помочь обеспечить безопасность судоходства в Ормузском проливе.

    Однако бывший командующий Центрального командования США генерал Джозеф Вотел отметил, что разминировать Ормузский пролив и сопровождать суда возможно только после ослабления военного потенциала Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, боевые действия на Ближнем Востоке привели к остановке судоходства через Ормузский пролив и нарушили энергоснабжение в регионе.

    20 марта 2026, 21:57 • Новости дня
    Ирак объявил форс-мажор на месторождениях иностранных компаний
    Ирак объявил форс-мажор на месторождениях иностранных компаний
    Tекст: Вера Басилая

    Власти Ирака приняли решение о введении форс-мажора на нефтяных месторождениях иностранных компаний из-за проблем с экспортом через Ормузский пролив, сообщает Reuters.

    Ирак объявил форс-мажор на всех нефтяных месторождениях, которые разрабатывают иностранные компании, передает РИА «Новости».

    Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в министерстве нефти страны, причиной стали военные действия, которые нарушили навигацию через Ормузский залив и фактически заблокировали основную часть экспорта нефти из Ирака.

    В сообщении агентства отмечается, что эскалация ситуации вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива. Этот маршрут считается ключевым для мировых поставок нефти и сжиженного природного газа из государств Персидского залива. Проблемы с навигацией через пролив уже отразились на объемах экспорта и добычи нефти странами региона.

    Ранее ведущие нефтесервисные компании Halliburton и Schlumberger начали вывозить персонал с иракских месторождений в Кувейт.

    Власти Ирака ранее приостановили добычу на крупнейшем в стране месторождении Румейла.

    21 марта 2026, 12:35 • Видео
    Новый этап войны в Иране и тупик США

    Власти Катара заявили о форс-мажоре: Иран обстрелял завод, на который приходится 20% мирового рынка СПГ. Поставки сорваны как в Европу, так и в Азию, а Тегеран объявил это новым этапом войны. Теперь у президента США Дональда Трампа осталось три варианта действий.

    21 марта 2026, 12:21 • Новости дня
    США назвали пять представляющих угрозу безопасности стран

    США включили Россию, Китай, Иран, КНДР и Пакистан в список главных угроз стране

    США назвали пять представляющих угрозу безопасности стран
    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В ежегодном докладе разведывательного сообщества США Пакистан впервые назван значимой ядерной угрозой наряду с Россией, Китаем, Ираном и КНДР.

    Вашингтон опубликовал список главных угроз своей национальной безопасности в ежегодном докладе разведывательного сообщества. В перечень вошли Россия, Китайская Народная Республика, Иран, КНДР и Пакистан. Пакистан впервые был отмечен в этом списке как существенная ядерная угроза из-за новых ракетных разработок и возможностей, позволяющих быстро достичь территории США.

    В документе также отмечается, что глобальными и транснациональными рисками для США признаны миграция и киберпреступность. Авторы доклада подчеркивают, что комплексность и масштабы вызовов, исходящих от указанных стран, требуют усиленного внимания американских властей к вопросам обороны и внутренней безопасности.

    Ранее член палаты представителей Конгресса США Анна Паулина Луна заявила о наличии спланированной кампании по нагнетанию напряженности между США и Россией.

    До этого Пентагон подтвердил намерение поддерживать диалог с российскими военными для предотвращения эскалации и обсуждения контроля над ядерным оружием. Американская разведка также допустила возможность развития избирательного партнерства между Россией и США.

    Между тем, как писала газета ВЗГЛЯД, замглавы Пентагона Элбридж Колби заявил, что США считают приоритетом предотвращение войны с Россией.


    21 марта 2026, 10:18 • Новости дня
    Тегеран объявил о ракетном ударе по базе Диего-Гарсия

    Иран подтвердил запуск баллистических ракет по базе Диего-Гарсия

    Тегеран объявил о ракетном ударе по базе Диего-Гарсия
    Tекст: Мария Иванова

    Две баллистические ракеты были выпущены Ираном по военной базе США и Великобритании на острове Диего-Гарсия в Индийском океане.

    Иранские власти осуществили запуск двух баллистических ракет в направлении совместной британо-американской базы, расположенной на острове, передает ТАСС.

    Как отмечает агентство Mehr, данное действие демонстрирует «значительный шаг» в текущем противостоянии с США.

    Дополнительные детали произошедшего пока не раскрываются. Ранее издание The Wall Street Journal сообщало, что для перехвата одной из угроз американские военные задействовали ракету SM-3, однако успешность этого маневра остается под вопросом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США приняли решение ускорить переброску на Ближний Восток 2,2 тыс. морских пехотинцев.

    Американские военные на прошлой неделе нанесли удары по военным объектам на иранском острове Харк.

    21 марта 2026, 11:33 • Новости дня
    Junge Welt: Отказ ЕС от международного права осложнил борьбу с Россией
    Junge Welt: Отказ ЕС от международного права осложнил борьбу с Россией
    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Европейский союз оказался в сложном положении после отказа от международного права на саммите, что усугубило его возможности в борьбе против России, пишут немецкие СМИ.

    Решение Евросоюза отказаться от обязательного характера международного права на завершившемся саммите в Брюсселе осложнит его положение в противостоянии с Россией. Как пишет немецкая газета Junge Welt, Европа, отказавшись считать международное право обязательным для США, фактически освободила и себя от его действия, передает РИА «Новости».

    В издании отмечают, что подобная правовая свобода, особенно в условиях, когда ЕС сталкивается с трудностями, делает положение союза только более опасным. В комментарии к решению Еврокомиссии по атаке США на Иран подчеркивается: «Главы государств и правительств осуждали сопротивление Ирана. Теперь европейским союзникам разрешено вести агрессивные войны, нарушать законы войны по своему усмотрению; а их врагу не разрешается защищаться: такова логика ЕС. Это логика мафии».

    Автор публикации считает, что поведение Запада на мировой арене стало преступным. Газета Politico, в свою очередь, отметила, что саммит выявил бессилие ЕС в вопросах конфликта на Украине и ситуации вокруг Ирана. Страны-участницы не смогли принять конкретных решений ни по одному из этих направлений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне лидеры стран Евросоюза на саммите не согласовали конкретные шаги по урегулированию международных конфликтов.

    Тем не менее, они выразили готовность участвовать в обеспечении свободы судоходства в Ормузском проливе. А вице-премьер Испании Йоланда Диас осудила руководство объединения за слабость в вопросе конфликта с Ираном.


    21 марта 2026, 15:49 • Новости дня
    Россия назвала атаку на иранский Натанз нарушением международного права
    Россия назвала атаку на иранский Натанз нарушением международного права
    Tекст: Вера Басилая

    МИД России резко осудил удар по ядерному объекту в Натанзе и предупредило о рисках масштабной катастрофы.

    Москва назвала атаку на предприятие по обогащению урана в Натанзе бесцеремонным нарушением международного права, а также уставов ООН и МАГАТЭ.

    В заявлении официального представителя МИД России Марии Захаровой на сайте дипведомства подчеркивается, что удары американско-израильского тандема по иранским военным, гражданским и ядерным объектам продолжаются, несмотря на заявления о полном уничтожении ядерной программы Ирана после июньских авиаударов прошлого года.

    Российская сторона считает действия, подобные атаке на Натанз, безответственными и способными привести к катастрофе регионального масштаба. Официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркнула: «Безответственные действия, подобные атаке на объект в иранском Натанзе, создают реальные риски катастрофы в масштабах всего Ближнего Востока».

    Ведомство призвало руководство ООН и МАГАТЭ немедленно дать объективную и бескомпромиссную оценку случившемуся, отметив, что такие удары ведут к дальнейшему разрушению мира, стабильности и безопасности на Ближнем Востоке.

    Утром по урановому комплексу в Натанзе США и Израиль нанесли удар, при этом угрозы радиационных утечек или опасности для местных жителей не возникло.

    На территории объекта Талеган-2 после авиаудара обнаружили три мощных и точных воронки, что свидетельствует о применении особо тяжелых бункерных бомб.

    В результате ракетного удара США и Израиля по объекту в провинции Исфахан повредили предприятие по стерилизации гамма-излучением.

    Генеральный директор агентства Рафаэль Гросси назвал ситуацию с ядерной безопасностью на Ближнем Востоке крайне напряженной.

    20 марта 2026, 19:50 • Новости дня
    Politico: Москва предлагала США оставить Иран и Украину без разведданных

    Politico: Москва предлагала США сделку по разведданным для Ирана и Украины

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва якобы предлагала администрации президента США Дональда Трампа соглашение о взаимном прекращении обмена разведданными: Россия прекращает делиться с Ираном координатами американских объектов на Ближнем Востоке, а Белый дом – перестает предоставлять Киеву данные о российских войсках, пишет Politico.

    По информации Politico, предложение озвучил спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев на встрече со спецпосланниками США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Майами, однако официального подтверждения таких переговоров не поступало, передает «Московский комсомолец».

    Западные журналисты заявляют, что американская сторона отклонила предложение Москвы. Источники издания отмечают, что идея вызвала резкое недовольство у европейских дипломатов, опасающихся попыток России вбить клин между США и Европой. Один из представителей дипломатического корпуса назвал возможное соглашение «возмутительным», подчеркивает Politico.

    В публикации подчеркивается, что Россия рассматривает партнерство с Ираном как средство давления на Соединенные Штаты.

    По мнению западных экспертов, разведывательная поддержка со стороны США остается для Киева крайне важной, особенно после того как администрация Трампа сократила большую часть иной помощи. Европейские страны фактически не готовы компенсировать этот дефицит в условиях растущего напряжения.

    Ранее Москва неоднократно заявляла, что публикации западных СМИ о передаче Тегерану спутниковых данных и технологий для атак на американские объекты не соответствуют действительности и являются фейковыми новостями, пишет издание.

    Ранее Трамп заявил, что, по его мнению, Россия оказывает некоторую поддержку Ирану.

    21 марта 2026, 12:15 • Новости дня
    США и Израиль атаковали ядерный объект в иранском Натанзе

    Израиль и США нанесли удар по ядерному комплексу в Натанзе

    США и Израиль атаковали ядерный объект в иранском Натанзе
    Tекст: Мария Иванова

    Утром в Натанзе был совершен удар по урановому комплексу, при этом угрозы радиационных утечек или опасности для местных жителей не возникло, сообщила Организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ).

    Инцидент произошел утром в субботу, сообщила Организация по атомной энергии исламской республики, передает РИА «Новости».

    «Комплекс по обогащению имени шахида Ахмади Роушана в Натанзе сегодня утром был атакован», – говорится в заявлении ведомства, которое расценило случившееся как продолжение враждебных действий против страны.

    Представители атомного ведомства подчеркнули, что утечек радиоактивных материалов в ходе инцидента зафиксировано не было. Угроза для населения прилегающих районов отсутствует. В организации также отметили, что подобные диверсии противоречат международным нормам в сфере ядерной безопасности.

    Ранее иранская сторона заявляла, что в настоящий момент не занимается обогащением урана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Соединенные Штаты нанесли удары по иранским ядерным объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане.

    Израильская авиация ранее атаковала завод по обогащению урана в Натанзе. Организация по атомной энергии Ирана подтвердила незначительную утечку радиоактивных веществ внутри комплекса.

    21 марта 2026, 16:10 • Новости дня
    Лавров предупредил о долгих последствиях действий США и Израиля

    Лавров: Действия США и Израиля будут аукаться очень долго

    Лавров предупредил о долгих последствиях действий США и Израиля
    Tекст: Вера Басилая

    Нынешняя политика Вашингтона и Тель-Авива на Ближнем Востоке приведет к тяжелейшим последствиям, которые будут ощущаться в мире продолжительное время, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Глава МИД Сергей Лавров заявил, что последствия действий США и Израиля на Ближнем Востоке будут ощущаться очень долго, передает РИА «Новости».

    «При всех внешних проявлениях фарса (а они присутствуют, думаю, что многие это понимают) последствия того, что делают наши американские коллеги, в данном случае совместно с израильтянами, – тяжелейшие. Они будут «аукаться» ещё очень долго», – заявил Лавров в эфире программы «Вспомнить все».

    Лавров подчеркнул, что Вашингтон пытается вытеснить Россию со всех мировых энергетических рынков. По его словам, американцы заинтересованы в сотрудничестве только на своих условиях, а сейчас Москва не видит стремления США уважать российские интересы.

    Министр указал, что Соединенные Штаты приветствуют маргинализацию России на европейских энергетических рынках, что, по его мнению, свидетельствует об открытых претензиях на глобальное энергетическое доминирование.

    Лавров также назвал происходящее возвращением к эпохе, когда международные отношения строились без каких-либо рамок и договоренностей, а интересы США ставились выше всего.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров предупредил о тяжелейших последствиях действий США и Израиля для всего Ближнего Востока.

    Также Лавров заявил о полноценной войне на Ближнем Востоке.

    МИД призвал немедленно прекратить боевые действия в регионе.

    21 марта 2026, 14:39 • Новости дня
    Лондон увидел «угрозу интересам» после атаки Ирана по базе Диего-Гарсия

    Британия признала угрозу нацинтересам после удара Ирана по базе Диего-Гарсия

    Лондон увидел «угрозу интересам» после атаки Ирана по базе Диего-Гарсия
    Tекст: Вера Басилая

    Министерство обороны Британии заявило об «угрозе национальным интересам» после сообщений об ударе Ирана по базе США на острове Диего-Гарсия.

    Министерство обороны Британии после сообщений о ракетной атаке Ирана по военной базе на острове Диего-Гарсия в Индийском океане заявило об угрозе интересам страны и ее союзников, передает РИА «Новости».

    В ведомстве подчеркнули, что удары Ирана по всему региону представляют опасность для британских интересов и союзников, а также отметили, что ВВС страны принимают меры для защиты граждан и персонала в регионе.

    Официальный представитель Минобороны Британии признал, что Лондон разрешил Соединенным Штатам использовать британские военные базы для ограниченных оборонительных операций. В комментарии отмечается, что объект на острове Диего-Гарсия используется США для военных операций в регионе.

    Ранее Иран выпустил две баллистические ракеты по военной базе США и Британии на острове Диего-Гарсия в Индийском океане.

    Министерство обороны Великобритании официально подтвердило предоставление своих баз США для операций против Ирана.

    Британское командование ранее решило вывести второстепенный персонал с базы на Кипре после атаки беспилотника.

    20 марта 2026, 20:46 • Новости дня
    США перебросили на Ближний Восток две тысячи морпехов и три корабля

    WSJ сообщил о переброске на Ближний Восток трёх кораблей и 2,5 тыс морпехов США

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На Ближний Восток отправлены более двух тысяч морских пехотинцев США и три военных корабля, что связано с усилением присутствия американских сил в регионе, пишут СМИ.

    США перебрасывают на Ближний Восток дополнительно более двух тысяч морских пехотинцев и три военных корабля, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники среди американских чиновников. Решение принято в связи с обострением ситуации в регионе и необходимостью усилить военное присутствие США.

    По данным издания, речь идет о переброске примерно от 2,2 тыс. до 2,5 тыс. военных из амфибийно-десантной группы USS Boxer и 11-го экспедиционного корпуса морской пехоты, дислоцированных в Калифорнии. Они направляются в Центральное командование США, которое курирует все американские военные операции на Ближнем Востоке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, десантный корабль USS Tripoli с 2,2 тыс. морпехов также направился из базы на Окинаве через Сингапур в сторону ближневосточного театра боевых действий.

    Ранее Пентагон отказался подтверждать переброску USS Tripoli на Ближний Восток. Однако, как отмечали СМИ, морпехи, вероятнее всего, будут перебрасываться на остров Харк с территории Кувейта с помощью вертолетов после подавления систем ПВО.


    21 марта 2026, 16:49 • Новости дня
    Профессор Диесен назвал удар Ирана по Диего-Гарсия сигналом Западу
    Профессор Диесен назвал удар Ирана по Диего-Гарсия сигналом Западу
    Tекст: Вера Басилая

    Удар Ирана по британской военной базе на острове Диего-Гарсия, которую используют ВВС США, стал мощным сигналом для Запада, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Диесен.

    По словам Диесена, ракетный удар Ирана по британской военной базе в Индийском океане, используемой американскими ВВС, вызвал обеспокоенность в европейских странах из-за его масштабов, передает РИА «Новости».

    «Ракетный потенциал Ирана намного превосходит все ожидания. Если он способен нанести удар по острову Диего-Гарсия, то и Европа также находится в зоне досягаемости», – написал в соцсети профессор.

    Диесен считает, что страны Европы должны учитывать этот фактор и переходить к дипломатии и деэскалации, чтобы избежать дальнейшего обострения ситуации. Автор подчеркнул, что действия Ирана вызвали панику среди западных государств, поскольку продемонстрировали новые возможности Тегерана в военной сфере.

    Ране Министерство обороны Британии заявило об угрозе национальным интересам после сообщений об ударе Ирана по базе США на острове Диего-Гарсия.

    Иран выпустил две баллистические ракеты по военной базе США и Британии на острове Диего-Гарсия в Индийском океане.

    Эксперт Кирилл Семенов рассказал о возможностях Ирана поражать стратегические объекты США.

    20 марта 2026, 21:10 • Новости дня
    Ведущая MS Now Рул: Трамп доверяет Путину больше, чем Европе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп проявляет больше доверия к президенту России Владимиру Путину, чем к руководителям стран-союзниц Вашингтона в Европе, заявила ведущая телеканала MS Now Стефани Рул, которая взяла интервью у главы американской администрации.

    «Я бы четко сказала, что он выражал больше доверия к Путину, чем к кому бы то ни было из наших европейских союзников», – заявила Рул в прямом эфире, кратко пересказывая основные тезисы беседы с Трампом, передает ТАСС.

    Журналистка также отметила, что по мнению Трампа, российский президент не испытывает страха перед лидерами Европы, которые входят в число ключевых партнеров США.

    В начале марта Путин и Трамп провели телефонный разговор.

    21 марта 2026, 17:21 • Новости дня
    Лавров: США стали колебаться в вопросе урегулирования конфликта на Украине
    Лавров: США стали колебаться в вопросе урегулирования конфликта на Украине
    Tекст: Вера Басилая

    Москва еще во время переговоров на Аляске выразила готовность к урегулированию по Украине, но сейчас Вашингтон начал «колебаться», заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Сергей Лавров сообщил в интервью телеканалу ОТР, опубликованном на сайте МИД России, что российская сторона еще на переговорах на Аляске демонстрировала готовность к урегулированию ситуации вокруг Украины.

    Лавров отметил, что американские коллеги призывали к поиску решений, предлагали рассмотреть дополнительные уступки и обещали перспективы экономического сотрудничества. При этом Лавров подчеркнул, что одновременно с этим Россию вытесняют с мировых энергетических рынков. Министр добавил, что теперь США начинают «колебаться» в своих подходах к вопросу урегулирования.

    Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров назвал договоренности в Анкоридже отправной точкой для переговоров.

    Также Лавров заявил, что Соединенные Штаты отказались от достигнутых на саммите условий урегулирования конфликта.

    Помощник президента Юрий Ушаков сообщил о готовности Москвы к определенным уступкам в ходе встречи в Анкоридже.

    21 марта 2026, 17:11 • Новости дня
    Лавров призвал США уважать Россию «за пределами богатств»

    Лавров: США должны уважать Россию и «за пределами российских богатств»

    Лавров призвал США уважать Россию «за пределами богатств»
    Tекст: Вера Басилая

    США должны уважать интересы России и учитывать их не только при доступе к российским природным ресурсам, но и в других сферах, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Глава МИД России Сергей Лавров в интервью телеканалу ОТР, опубликованном на сайте МИД России, заявил, что Соединённые Штаты должны учитывать интересы России и проявлять уважение не только в вопросах, связанных с российскими природными ресурсами,

    Министр подчеркнул, что для взаимовыгодного сотрудничества американская сторона должна учитывать интересы Москвы, чего сейчас, по его мнению, не происходит.

    «За пределами российских богатств тоже должны уважать», – заявил Лавров.

    Кроме того, по словам Лаврова, Брюссель пытается вернуть к жизни практику колониализма, навязывая Венгрии и Словакии послушание. Министр обратил внимание, что Евросоюз требует от этих стран покупать энергоносители по завышенной цене, чтобы «наказать Россию», тем самым ущемляя национальные интересы государств-членов.

    Лавров подчеркнул, что Венгрия и Словакия отстаивают право на доступные энергоносители, но сталкиваются с давлением со стороны европейских чиновников, которые, по его словам, не избраны гражданами и не представляют национальные правительства. Министр выразил убеждение, что подобная политика со стороны Брюсселя – это попытка возврата к колониальной эпохе и нарушение принципов международных отношений.

    Ранее Сергей Лавров заявил, что власти США готовы совершать госперевороты и убийства ради доступа к ресурсам.

    Также Лавров заявил, что нынешняя политика Вашингтона и Тель-Авива на Ближнем Востоке приведет к тяжелейшим последствиям.

