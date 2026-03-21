Иран возобновил поставки газа в Ирак

Иран возобновил поставки природного газа в Ирак

Tекст: Тимур Шайдуллин

Иран возобновил поставки природного газа в Ирак после почти трехмесячной паузы, сообщает ТАСС. Поставки были приостановлены в декабре 2025 года, что серьезно отразилось на работе иракских электростанций.

Как заявил официальный представитель министерства электроэнергетики Ирака Ахмед Муса, «сегодня возобновилась перекачка иранского газа в Ирак в объеме 5 млн куб. м». Он подчеркнул, что эти объемы планируется увеличивать, чтобы поддержать стабильную работу энергосистемы страны.

Во время перебоев с поставками Багдад был вынужден использовать альтернативные виды топлива, в том числе газойль, и перераспределять внутренние поставки газа.

По словам представителя ведомства, после частичного восстановления импорта из Ирана выработка электроэнергии в Ираке достигла стабильного уровня 14 тыс. мегаватт. Это позволило обеспечить функционирование ключевых электростанций страны.

Напомним, Иран 23 декабря 2025 года приостановил экспорт газа в Ирак, что вызвало перебои с энергоснабжением в стране. Позже Ирак оказался в наиболее уязвимом положении из-за конфликта на Ближнем Востоке, поскольку 90% его доходов связано с добычей нефти.

Как писала газета ВЗГЛЯД, новый виток атак по газовой инфраструктуре Ирака и Катара может привести к серьезным экономическим последствиям для всего мира.