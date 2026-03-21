Россия назвала атаку на иранский Натанз нарушением международного права

Москва назвала атаку на предприятие по обогащению урана в Натанзе бесцеремонным нарушением международного права, а также уставов ООН и МАГАТЭ.
В заявлении официального представителя МИД России Марии Захаровой на сайте дипведомства подчеркивается, что удары американско-израильского тандема по иранским военным, гражданским и ядерным объектам продолжаются, несмотря на заявления о полном уничтожении ядерной программы Ирана после июньских авиаударов прошлого года.
Российская сторона считает действия, подобные атаке на Натанз, безответственными и способными привести к катастрофе регионального масштаба. Официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркнула: «Безответственные действия, подобные атаке на объект в иранском Натанзе, создают реальные риски катастрофы в масштабах всего Ближнего Востока».
Ведомство призвало руководство ООН и МАГАТЭ немедленно дать объективную и бескомпромиссную оценку случившемуся, отметив, что такие удары ведут к дальнейшему разрушению мира, стабильности и безопасности на Ближнем Востоке.
Утром по урановому комплексу в Натанзе США и Израиль нанесли удар, при этом угрозы радиационных утечек или опасности для местных жителей не возникло.
На территории объекта Талеган-2 после авиаудара обнаружили три мощных и точных воронки, что свидетельствует о применении особо тяжелых бункерных бомб.
В результате ракетного удара США и Израиля по объекту в провинции Исфахан повредили предприятие по стерилизации гамма-излучением.
Генеральный директор агентства Рафаэль Гросси назвал ситуацию с ядерной безопасностью на Ближнем Востоке крайне напряженной.