Генштаб Ирана обвинил США и Израиль в обстреле гражданских судов

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как заявили представители центрального штаба вооруженных сил Ирана «Хатам аль-Анбия», Израиль и США наносят удары по частным и пассажирским судам в Персидском заливе, передает ТАСС. В штабе подчеркнули: «Американские и сионистские враги (имеется в виду Израиль ) наносят удары по пассажирским и частным судам в Персидском заливе».

Как передает агентство Tasnim, иранский генштаб считает действия США и Израиля угрозой для безопасности гражданских судов в регионе. В заявлении подчеркивается, что если атаки повторятся, Иран оставляет за собой право принять суровые ответные меры.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Корпус стражей исламской революции Ирана начал уведомлять суда о закрытии Ормузского пролива после начала операции США и Израиля. Иранские власти рассматривают возможность пропуска ограниченного числа нефтяных танкеров через Ормузский пролив при расчетах в китайских юанях. Генсек Международной морской организации Арсенио Домингес пообещал начать переговоры со странами Персидского залива о создании коридора для эвакуации гражданских судов через Ормузский пролив.