«Хезболла» сообщила о боях с Израилем в приграничье Ливана

«Хезболла» сообщила о боях с армией Израиля в приграничье на юге Ливана

Tекст: Тимур Шайдуллин

Ливанское движение «Хезболла» сообщило о столкновениях с израильскими войсками в приграничном городе Хиям, передает РИА «Новости». В заявлении организации говорится: «Бойцы исламского сопротивления с 10.00 (11.00 мск) субботы ведут прямые столкновения с силами израильской армии в городе Хиям с использованием стрелкового оружия, вооружения средней мощности и ракетных снарядов. Боевые действия продолжаются на момент публикации данного заявления».

По данным шиитской группировки, только за пятницу ими было проведено 55 боевых операций против израильских военных. Из этого числа 21 атака была направлена на недопущение продвижения армии Израиля вглубь ливанской территории.

В «Хезболле» уточнили, что за последние сутки нанесли 17 ракетных ударов по израильским населенным пунктам и атаковали девять военных баз. Ситуация на ливано-израильской границе продолжает оставаться крайне напряжённой.

Как писала газета ВЗГЛЯД, армия Израиля вошла в Ливан и заняла приграничные позиции на юге страны 2 марта. Власти Ливана за день до этого запретили военную деятельность «Хезболлы». А 18 марта Израиль начал атаку на объекты «Хезболлы» на юге Ливана.



