Стало известно о планах ФРГ передать Rheinmetall контракт на фрегаты

Welt am Sonntag: Rheinmetall может получить контракт на строительство фрегатов для ФРГ

Tекст: Мария Иванова

Министерство обороны Германии рассматривает вариант смены генерального подрядчика для создания фрегатов типа F126, передает РИА «Новости». Вместо нидерландской Damen Naval этот заказ может получить немецкий концерн Rheinmetall.

Текущая реализация проекта отстает от утвержденного графика примерно на четыре года. «Переход проекта под контроль Rheinmetall в качестве генерального подрядчика – это один из двух вариантов, которые в настоящее время рассматривает министерство обороны», – говорится в публикации немецкой прессы.

В случае смены исполнителя уже этим летом первый корабль может быть передан флоту во второй половине 2031 года. В качестве альтернативы чиновники изучают возможность заказа малых фрегатов у компании TKMS в Киле.

Ранее Rheinmetall приобрел судостроительную группу Naval Vessels Lurssen для выхода на рынок военного кораблестроения. Росту доходов концерна способствовали активные поставки военной техники на Украину, что сделало его одним из бенефициаров глобальной нестабильности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, германский оборонный концерн Rheinmetall достиг соглашения о покупке компании Naval Vessels Lurssen для выхода на рынок военного судостроения.

Правительство ФРГ в прошлом году запланировало рекордные расходы на закупку вооружений у ключевых национальных подрядчиков.