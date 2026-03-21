Коростелев перестал общаться с Большуновым после скандала в Кировске

Коростелев рассказал о разрыве общения с Большуновым после скандала в Кировске

Участник Олимпийских игр в Милане Савелий Коростелев заявил, что не поддерживает общение с трехкратным олимпийским чемпионом Александром Большуновым, передает Sport.ru. По словам Коростелева, их отношения осложнились после инцидента в Кировске в 2025 году, который привел к дисквалификации Большунова.

Коростелев подчеркнул: «Здороваюсь ли и общаюсь ли с Большуновым? Нет. Его поведение и срывы? Я могу понять его как спортсмена, но как человека – нет».

Лучшим результатом Коростелева на Олимпийских играх в Милане и Кортина-д’Ампеццо стало четвертое место в скиатлоне. Также он занял пятое место в марафоне на 50 км.

Ранее Коростелев уже комментировал конфликт между лыжниками Большуновым и Александром Бакуровым, в ходе которого Большунов толкнул соперника, словами: «И вот это гордость страны?».

Напомним, на первом этапе Кубка России по лыжным гонкам в ноябре 2025 года в Кировске Большунов травмировал Бакурова после завершения полуфинального забега спринта свободным стилем. За этот инцидент трехкратный олимпийский чемпион был дисквалифицирован.



