    Иранский конфликт становится общеевропейской проблемой
    Эксперт рассказал о возможностях Ирана поражать стратегические объекты США
    Замаскированное судно преодолело блокаду Ормузского пролива
    США назвали пять представляющих угрозу безопасности стран
    Лавров: США стали колебаться в вопросе урегулирования конфликта на Украине
    Россия назвала атаку на иранский Натанз нарушением международного права
    Профессор Диесен назвал удар Ирана по Диего-Гарсия сигналом Западу
    Детей из подконтрольного ВСУ Славянска вывезли «в никуда»
    Примаков оставил послание врагам России в день рождения Лаврова
    21 марта 2026, 15:10 • Новости дня

    Офис Орбана: Атака Киева на «Турецкий поток» станет нападением на страну НАТО

    @ Дмитрий Феоктистов/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Нападение Украины на территории Турции на газопровод «Турецкий поток», по которому газ из России поступает в Европу, будет расценено как нападение на страну НАТО со всеми вытекающими из этого последствиями для Киева, заявил глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш.

    Гуйаш заявил, что украинская атака на газопровод «Турецкий поток» на территории Турции будет рассматриваться как нападение на страну НАТО, передает ТАСС. По его словам, любой удар по трубопроводу, по которому российский газ поступает в Европу, может иметь серьезные последствия для Киева.

    Гуйяш выступил с этим заявлением на международной Конференции консервативных политических действий (CPAC) в Будапеште, отвечая на вопросы участников. Он подчеркнул, что нельзя недооценивать готовность Украины поставить под угрозу энергобезопасность Венгрии и Словакии, а также всей Европы, даже с применением военных методов.

    Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что если Украина взорвет «Турецкий поток», он обратится к мировому сообществу и объявит подобные действия государственным терроризмом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о готовности объявить действия Киева государственным терроризмом в случае взрыва газопровода «Турецкий поток». Анкара внимательно изучает сообщения об атаках вооруженных сил Украины на инфраструктуру газопровода «Турецкий поток». Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил о нападении на суверенитет страны при попытках атаковать инфраструктуру газопровода «Турецкий поток».

    20 марта 2026, 21:35 • Новости дня
    Guardian нашла «след КГБ» в задержании украинских инкассаторов в Венгрии
    @ Government Of Hungary

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Венгерские следователи якобы применили к задержанному украинскому инкассатору принудительную инъекцию с миорелаксантом, которую «использовали в КГБ при допросах», пишут британские СМИ.

    Венгерские силовики якобы ввели арестованному украинскому инкассатору миорелаксант для повышения сговорчивости. У страдающего диабетом мужчины случился гипертонический криз, и он потерял сознание, сказали собеседники Guardian, передает «Газета.Ru».

    «Один из украинских источников описал принудительную инъекцию как «метод в русском стиле», напоминающий так называемые сыворотки правды, использовавшиеся КГБ при допросах в предыдущие десятилетия», – указало издание.

    Следы химикатов обнаружили в крови после возвращения мужчин на Украину.

    Британия пока не получила подтверждения этой информации через анализы. Однако адвокат Лорант Хорват заявил, что одному человеку действительно сделали укол против воли.

    Напомним, венгерские власти задерживали семерых граждан Украины по подозрению в отмывании денег. Глава МИД Украины Андрей Сибига сообщал об освобождении инкассаторов и их возвращении на родину. Позже Будапешт согласился вернуть «Ощадбанку» только автомобили без изъятых ценностей.

    20 марта 2026, 10:42 • Новости дня
    Politico: Зеленский сорвал усилия лидеров ЕС убедить Орбана одобрить кредит Украине
    @ The Presidential Office of Ukraine/Capital Pictures/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Европейские лидеры не смогли убедить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана одобрить кредит Украине, несмотря на давление и попытки компромисса, сообщили СМИ.

    Как пишет Politico, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан вновь заблокировал одобрение кредита ЕС для Украины на 90 млрд евро, несмотря на давление большинства лидеров Евросоюза. Обсуждение проходило на саммите Европейского совета в Брюсселе, где Орбан оказался в изоляции, а главы государств разделились на тех, кто пытался убедить венгерского лидера жесткой критикой, и тех, кто выбрал мягкий подход.

    Президент Европейского совета Антониу Кошта заявил: «Никто не может шантажировать Европейский совет, никто не может шантажировать европейские институты. То, что делает Венгрия, – абсолютно неприемлемо». Канцлер Германии Фридрих Мерц отметил, что отказ Орбана нарушает фундаментальные принципы сотрудничества и подрывает доверие между странами ЕС.

    Венгерский премьер отказался выполнять обещание, данное в декабре, и связал кредит для Украины с восстановлением нефтепровода «Дружба», поврежденного в январе российским дроном. Орбан заявил, что благодаря его позиции «санкции против Венгрии были сняты», и он «защитил интересы страны». В то же время, по информации Кошты, трубопровод подвергался атакам 23 раза с начала спецоперации на Украине.

    Попытки лидеров Италии и Бельгии уговорить Орбана мягким тоном не принесли результата, а выступление Владимира Зеленского по видеосвязи только усугубило атмосферу. По словам участников встречи, украинский президент занял жесткую позицию, не идя на уступки по ремонту «Дружбы», что привело к прекращению обсуждения через 90 минут.

    Следующий саммит ЕС по этому вопросу пройдет после выборов в Венгрии 12 апреля. Если Орбан проиграет, его преемник может снять вето ради получения европейских средств. Если же он останется у власти и продолжит блокировать решение, на встрече в Кипре в конце апреля могут быть рассмотрены меры против Венгрии – от заморозки финансирования до ограничения ее прав в ЕС.

    В пятницу Орбан заявил, что Венгрия юридически вправе заблокировать предоставление Евросоюзом военного кредита Украине на сумму 90 млрд евро.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что у Евросоюза нет альтернативы кредиту Украине в 90 млрд евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз «так или иначе» согласует кредит Киеву на 90 млрд евро. Шведский премьер Ульф Кристерссон заверил, что несмотря на блокировку со стороны Венгрии, кредит Украине будет предоставлен.

    21 марта 2026, 12:35 • Видео
    Новый этап войны в Иране и тупик США

    Власти Катара заявили о форс-мажоре: Иран обстрелял завод, на который приходится 20% мирового рынка СПГ. Поставки сорваны как в Европу, так и в Азию, а Тегеран объявил это новым этапом войны. Теперь у президента США Дональда Трампа осталось три варианта действий.

    19 марта 2026, 20:44 • Новости дня
    В Венгрии впервые увековечили имена более 300 советских воинов

    @ РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В венгерской столице прошла церемония открытия мемориала, где впервые выгравировали имена более трехсот солдат и офицеров Красной армии.

    Более 300 имен солдат и офицеров Красной армии впервые были увековечены на мраморных плитах мемориального комплекса в Обуде после его реставрации. Комплекс посвящен советским воинам, погибшим в 1944-1945 годах при освобождении Венгрии от фашизма. Торжественное открытие обновленного захоронения прошло в одном из районов Будапешта, сообщает ТАСС.

    Военный и военно-воздушный атташе России в Венгрии полковник Алексей Заруднев на церемонии сообщил, что на территории комплекса покоятся 600 советских воинов, погибших в ходе кровопролитных уличных боев при взятии Будапешта зимой 1944-1945 годов. Заруднев отметил: «Из них более 300 имен установлено и выгравировано на плитах впервые. 226 воинов покоятся здесь как неизвестные».

    Ремонт мемориала осуществило посольство России в Венгрии: были очищены и отремонтированы надгробия, установлены дополнительные мраморные плиты с именами погибших, что стало данью памяти героям. Вклад в обновление захоронения внесли также Военно-исторический институт и музей Минобороны Венгрии, а также Служба коммунального хозяйства Будапешта.

    В церемонии приняли участие российские дипломаты, их коллеги из Белоруссии и Киргизии, сотрудники российских загранучреждений, представители общественных организаций и соотечественники, проживающие в Венгрии. Учащиеся средней школы при посольстве России возложили венки и цветы, а церковную службу провел протоиерей Иоанн Кадар из храма Преподобного Сергия Радонежского в Будапеште.

    Как пояснил представитель Минобороны РФ по военно-мемориальной работе в Венгрии Шерали Мамасолиев, изначально, с 1945 года, в Обуде хоронили только офицеров, а позже стали хоронить и солдат. Всего в Венгрии находится более 830 советских воинских захоронений периода Второй мировой войны, а в боях за освобождение страны погибли около 200 тыс. советских солдат и офицеров, из которых более 80 тысяч – в ходе сражений за Будапешт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Будапеште на площади Свободы прошла торжественная церемония возложения венков к памятнику советским воинам в честь годовщины освобождения Венгрии от фашизма.

    До этого в Венгрии после ремонта открыли советское воинское захоронение Великой Отечественной войны, где покоится 141 человек.


    19 марта 2026, 18:59 • Новости дня
    Венгрия и Словакия заблокировали кредит ЕС Украине и 20-й пакет антироссийских санкций

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На саммите Евросоюза две страны заблокировали принятие решения о военной поддержке Киева и новом пакете антироссийских санкций.

    Венгрия и Словакия заблокировали решение саммита Евросоюза о выделении Украине 90 млрд евро военного финансирования на 2026-2027 годы, а также утверждение 20-го пакета санкций против России. Согласно итоговому коммюнике, главы 25 из 27 стран поддержали подготовленный проект, однако вето Будапешта и Братиславы не позволило придать документу юридическую силу.

    Дипломатический источник сообщил ТАСС, что Венгрия и Словакия отказались снимать свои возражения, несмотря на обсуждения и призывы других участников. В приложенном проекте итогового заявления, который не получил одобрения, отмечалось, что Евросовет приветствует утверждение кредита для Киева и ожидает первого транша в апреле.

    В документе также подчеркивалась важность быстрого утверждения нового пакета санкций, ограничивающих российские нефтяные доходы и деятельность банковской системы России. После провала переговоров по Украине саммит перешел к обсуждению ситуации на Ближнем Востоке и проблем, связанных с ростом цен на энергоресурсы, что грозит экономике ЕС серьезными трудностями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Брюссель намерен лишить Будапешт права голоса после выборов за отказ согласовать кредит для украинских властей.

    Ранее страны ЕС согласовали выделение Киеву крупного займа, но окончательное утверждение блокируется из-за остановки транзита по нефтепроводу «Дружба».

    В Венгрии заявили, что Брюссель, Берлин и Киев согласовали план нефтяной блокады страны для смены власти и поддержки оппозиционной партии «Тиса».

    20 марта 2026, 11:49 • Новости дня
    Орбан заявил о скором банкротстве Европы без нефти из России

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после саммита ЕС в Брюсселе заявил, что Европа не сможет выжить без российской нефти в условиях надвигающегося глобального дефицита топлива.

    Виктор Орбан после саммита ЕС в Брюсселе заявил, что Европа не сможет выжить без российской нефти в условиях надвигающегося глобального дефицита топлива. Премьер подчеркнул, что в течение недели-двух ситуация станет очевидной для всех, несмотря на отрицание этой угрозы со стороны лидеров Евросоюза, передает РИА «Новости».

    Орбан отметил, что стратегия европейских стран, отказывающихся от российского топлива, является безрассудной и только усугубляет энергетический кризис. Он уточнил, что без возвращения российских энергоресурсов Евросоюз окажется в крайне тяжелом положении.

    Премьер-министр также указал, что ошибочная политика Евросоюза привела к его изоляции и приближает к банкротству, поскольку ЕС не ведет диалог ни с Россией, ни с США, ни с Китаем. По словам Орбана, преодолеть энергетический кризис без сотрудничества с этими странами невозможно.

    Кроме того, Орбан подчеркнул, что Венгрии, помимо возобновления поставок нефти по нефтепроводу «Дружба», необходимы гарантии со стороны Киева, чтобы подобная блокада не повторилась. На саммите ЕС венгерский премьер не услышал аргументов, которые могли бы переубедить его в необходимости этих шагов.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о сохранении курса ЕС на отказ от ископаемых источников энергии и ограничении импорта СПГ из России.

    Минфин США обновил лицензию на операции с российской нефтью и нефтепродуктами, введя дополнительные ограничения.

    Новый документ запрещает сделки с участием структур, связанных с Кубой, КНДР, Ираном, Крымом и новыми российскими регионами.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев предсказал полный энергетический коллапс и банкротство Европы из-за антироссийских решений.

    18 марта 2026, 22:46 • Новости дня
    Сийярто назвал фарсом инспекцию «Дружбы» без Венгрии и Словакии

    Tекст: Вера Басилая

    Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто подверг критике решение Еврокомиссии отправить делегацию для осмотра нефтепровода «Дружба» без специалистов из Венгрии и Словакии.

    Сийярто раскритиковал Еврокомиссию за то, что эксперты из Венгрии и Словакии не были приглашены в делегацию для инспекции нефтепровода «Дружба» на Украине. Он заявил, что Брюссель отклонил все просьбы этих стран о включении их представителей в состав инспекционной группы, передает РИА «Новости».

    Сийярто рассказал, что Еврокомиссия уведомила Венгрию о присутствии своей делегации в Киеве, однако украинский МИД, по его словам, не подтвердил информацию о прибытии европейских экспертов. Министр подчеркнул: «Это еще раз подтверждает, что никакого расследования на месте тут не будет и нет никакой серьезной комиссии экспертов, все это просто большой фарс».

    Глава МИД Венгрии также обвинил Брюссель и Киев в совместной разработке плана нефтяной блокады против Венгрии и Словакии. Он отметил, что обсуждения возможных решений проблемы, по его мнению, являются аферой, а обе стороны, как он выразился, «бесстыдно лгут, сговариваясь между собой».

    Владимир Зеленский согласился отремонтировать поврежденный участок магистрали «Дружба», чтобы разблокировать многомиллиардный кредит от Евросоюза.

    Сийярто сообщил, что Брюссель, Берлин и Киев согласовали план нефтяной блокады Венгрии с целью смены власти в стране и поддержки оппозиционной партии «Тиса».

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подтвердил, что страна не поддержит выделение Украине кредита ЕС на 90 млрд евро без возобновления поставок нефти.

    20 марта 2026, 14:55 • Новости дня
    Орбан заявил о грядущем затяжном энергетическом кризисе в мире

    Tекст: Валерия Городецкая

    Мировую экономику может ожидать затяжной энергетический кризис из-за войны на Ближнем Востоке, предупредил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

    Он отметил, что на мировых нефтяных рынках уже возник дефицит сырья, что способствует росту цен не только на топливо, но и на разнообразную промышленную продукцию, передает ТАСС.

    «Восстановление огромного газового месторождения в Катаре – это не нефтепровод «Дружба», это займет от четырех до четырех с половиной лет», – подчеркнул Орбан на пресс-конференции, трансляцию которой вел канал М1.

    По мнению венгерского премьера, продолжающиеся военные действия на Ближнем Востоке могут еще больше дестабилизировать поставки энергоносителей. Это, как заявил Орбан, угрожает всем странам, включая Венгрию, и требует немедленного принятия защитных мер.

    В этой связи Орбан сообщил о намерении созвать специальное межведомственное совещание с целью выработки аварийного плана действий. Он добавил, что работа над документом уже ведется, а консультации между министерствами продолжатся в ближайшие дни.

    Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил о самом крупном энергетическом кризисе в мире за последние 40 лет.

    Агентство Bloomberg писало, что Европу ожидает многолетний энергетический кризис после атаки Ирана на ключевой завод по производству сжиженного газа в Катаре.

    20 марта 2026, 03:48 • Новости дня
    Орбан заявил о праве Венгрии заблокировать кредит ЕС Украине
    @ Attila Volgyi/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Венгрия юридически вправе заблокировать предоставление Евросоюзом военного кредита Украине на сумму 90 млрд евро, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

    Орбан напомнил, что в декабре 2025 года, когда Совет Евросоюза принимал это решение, Венгрия, Словакия и Чехия не поддержали инициативу, однако не препятствовали ее реализации для других стран, передает ТАСС.

    По его словам, ситуация изменилась после того, как Украина прекратила транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба», что глава венгерского правительства назвал нефтяной блокадой против Венгрии.

    «В то же время процесс принятия решения о выделении кредита еще до конца не завершен, и с юридической точки зрения ситуация абсолютно ясна: мы имеем на это право», – заявил Орбан, пояснив, что Венгрия не допустит выделения Украине 90 млрд евро до возобновления работы нефтепровода.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что кредит остается заблокированным, поскольку, по ее словам, «один из руководителей не держит своего слова».

    Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявлял, что Брюссель, Берлин и Киев согласовали план нефтяной блокады Венгрии с целью смены власти в стране и поддержки оппозиционной партии «Тиса».

    19 марта 2026, 22:01 • Новости дня
    Орбан «разминал ноги» во время выступления Зеленского на саммите ЕС

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер Венгрии Виктор Орбан не присутствовал за столом переговоров по кредиту Украине, но ходил по залу, «разминал ноги», когда Владимир Зеленский выступал на саммите Евросоюза по видеосвязи, сообщает Euractiv.

    Издание Euractiv со ссылкой на два источника сообщило, что Виктор Орбан, выступающий против предоставления Украине кредита Евросоюза, отсутствовал за переговорным столом во время онлайн-выступления Владимира Зеленского на саммите ЕС. По данным трансляции, опубликованной на портале Еврокомиссии, Орбан не был замечен за столом вместе с остальными лидерами Евросоюза в момент обращения Зеленского, передает РИА «Новости».

    По данным издания, Орбан находился в зале, но разминал ноги, пока Зеленский говорил.

    Ранее, как пишет Politico со ссылкой на дипломатов, отчаяние в Евросоюзе по поводу невозможности выдать Украине кредит из-за позиции Венгрии привело к обострению отношений. Правительства стран-членов начали занимать более конфронтационную позицию по отношению к Будапешту, а также обсуждать возможность привлечения Орбана к ответственности в европейском суде.

    Владимир Зеленский пообещал передать номер телефона Орбана ВСУ после того, как Венгрия заблокировала следующий кредит Евросоюза для Украины.

    А бывший генерал СБУ Григорий Омельченко выступил с персональными угрозами в адрес премьер-министра Венгрии.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подтвердил, что страна не поддержит выделение Украине кредита ЕС на 90 млрд евро без возобновления поставок нефти.

    Венгрия обвинила Брюссель, Берлин и Киев в нефтяной блокаде.

    Еврокомиссия рассчитывала добиться прогресса по снятию венгерского вето перед саммитом ЕС.

    20 марта 2026, 06:18 • Новости дня
    Сийярто сообщил о просьбе Киева к ЕС выделить 5,5 млрд евро

    Tекст: Антон Антонов

    Украина запросила еще 5,5 млрд евро у Евросоюза на подготовку к военным действиям следующей зимой, сообщил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.

    «Украинцы запросили еще 5,5 млрд евро, но по-прежнему не возобновляют транспортировку нефти», – приводит слова Сийярто РИА «Новости» со ссылкой на MTI.

    Венгрия выступила против предоставления этих средств до тех пор, пока не будет возобновлена транспортировка нефти по трубопроводу «Дружба». Сийярто заверил, что его страну не получится шантажировать. Он пригрозил, что «пока длится нефтяная блокада, в Брюсселе не будет принято ни одного решения, которое было бы важно для украинцев или принесло бы им деньги»

    По информации Сийярто, власти Украины в Киеве встретились с главами представительств стран Евросоюза, включая венгерского посла, где озвучили просьбу о выделении 5,5 млрд евро для подготовки страны к военным действиям зимой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна юридически вправе заблокировать предоставление Евросоюзом военного кредита Украине на сумму 90 млрд евро, пока Киев не возобновит поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба».

    19 марта 2026, 12:30 • Новости дня
    На Западе сообщили о планах ЕС наказать Венгрию за блокировку кредита

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Брюссель намерен лишить Будапешт права голоса после выборов из-за отказа согласовать кредит для украинских властей, сообщило издание Politico со ссылкой на европейских чиновников.

    Европейские чиновники разрабатывают стратегию давления на венгерское руководство из-за блокирования финансирования киевского режима, передает РИА «Новости» со ссылкой на Politico.

    В Брюсселе считают конфронтацию неизбежной вне зависимости от исхода выборов в Венгрии 12 апреля.

    «Хотя блок до сих пор избегал крупной конфронтации с Венгрией, эта осторожная позиция вполне может измениться после выборов», – говорится в публикации. Авторы материала подчеркивают, что ответные меры наступят гораздо быстрее в случае переизбрания Виктора Орбана.

    Шведский министр Джессика Розенкранц подтвердила готовность применить седьмую статью договора о Евросоюзе. Эта процедура предполагает лишение государства права голоса в Совете ЕС.

    По информации издания, если победит оппозиционер Петер Мадьяр, европейские лидеры, вероятно, займут выжидательную позицию, чтобы оценить политику нового правительства.

    Ранее страны ЕС согласовали выделение Киеву крупного займа, однако окончательное утверждение блокируется из-за остановки транзита по нефтепроводу «Дружба».

    При этом Орбан заявил, что Венгрия не поддержит выделение Украине кредита ЕС на 90 млрд евро, если поставки нефти не будут восстановлены.

    18 марта 2026, 22:47 • Новости дня
    Брюссель не включил представителей Венгрии и Словакии в инспекцию «Дружбы»

    Tекст: Антон Антонов

    Европейская инспекции состояния нефтепровода «Дружба» на Украине не должна проводиться без участия венгерских и словацких экспертов, заявили венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто и премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

    «Сегодня утром Еврокомиссия сообщила нам, что у них уже есть так называемая делегация экспертов на месте или, по крайней мере, в Киеве, а представитель МИД Украины заявил, что им ничего не известно о прибытии какой-либо делегации экспертов на Украину», – приводит слова Сийярто РИА «Новости» со ссылкой на MTI.

    Сийярто отметил, что Еврокомиссия отказалась включить представителей Венгрии и Словакии в состав делегации, несмотря на их просьбы. По его словам, это доказывает отсутствие серьезного расследования и превращает процесс в «большой фарс».

    Сийярто подчеркнул, что, по мнению венгерской стороны, никакой комиссии экспертов на месте не существует, а все заявления Брюсселя и Киева о поиске решения проблемы нефтяной блокады – «большая афера».

    Фицо также настаивает на необходимости включения словацких и венгерских специалистов в инспекционную группу. Мониторинг трубопровода без участия этих стран он считает «неудачной шуткой», передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Фицо заявил об отсутствии повреждений трубопроводной системы «Дружба» в районе города Броды Львовской области. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подтвердил, что страна не поддержит выделение Украине кредита ЕС на 90 млрд евро без возобновления поставок нефти.

    20 марта 2026, 12:55 • Новости дня
    Орбан покинул Брюссель после саммита ЕС «в приподнятом настроении»

    Tекст: Дарья Григоренко

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отправился из Брюсселя после саммита Европейского союза в хорошем настроении, сообщили СМИ.

    Как пишет Politico, Орбан добился значимого результата, заблокировав выделение кредита Украине в размере 90 млрд евро, который был рассчитан на 2026-2027 годы, передают «Вести».

    В публикации отмечается: «Орбан покинул сегодня утром Брюссель в приподнятом настроении, одержав... крупную победу над ЕС, заблокировав кредит Украине».

    Ранее Орбан после саммита ЕС в Брюсселе заявил, что Европа не сможет выжить без российской нефти в условиях надвигающегося глобального дефицита топлива.

    В пятницу Орбан также заявил, что Венгрия юридически вправе заблокировать предоставление Евросоюзом военного кредита Украине на сумму 90 млрд евро.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что у Евросоюза нет альтернативы кредиту Украине в 90 млрд евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз «так или иначе» согласует кредит Киеву на 90 млрд евро. Шведский премьер Ульф Кристерссон заверил, что несмотря на блокировку со стороны Венгрии, кредит Украине будет предоставлен.

    20 марта 2026, 14:33 • Новости дня
    Орбан пообещал объявить действия Киева терроризмом при взрыве «Турецкого потока»

    Tекст: Дарья Григоренко

    Венгрия готова объявить действия Киева государственным терроризмом в случае взрыва газопровода «Турецкий поток», заявил премьер-министр страны Виктор Орбан после саммита Евросоюза в Брюсселе.

    По его словам, Венгрия обратится к международному сообществу, если Украина предпримет такую атаку. Его пресс-конференцию транслировал телеканал М1, передает ТАСС.

    Орбан напомнил, что Киев уже осуществил три террористических акции: «украинцы провели три террористических акции, взорвав «Северный поток», перекрыв в нарушение договора газопровод в Венгрию, а теперь еще и заблокировав поставки нефти», – заявил он венгерским журналистам. Он отметил, что теперь Венгрия остается практически полностью отрезанной от энергоснабжения из России.

    Накануне источник в турецком правительстве сообщил, что Анкара внимательно изучает сообщения об атаках вооруженных сил Украины на инфраструктуру газопровода «Турецкий поток».

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что украинская сторона нарастила интенсивность ударов дронами по береговым компрессорным станциям, обеспечивающим «Турецкий поток» и «Голубой поток».

    В четверг Газпром заявил, что отражены новые атаки дронов на инфраструктуру, обеспечивающую работу газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток». Песков назвал эти атаки «бездумными».

    20 марта 2026, 00:47 • Новости дня
    Офис Мелони опроверг сообщения о ее «нормальном» отношении к позиции Орбана

    Tекст: Антон Антонов

    В офисе премьер-министра Италии опровергли информацию о том, что она считает позицию Венгрии по вопросу кредита Украине «нормальной», пишет Politico.

    Дипломатические источники Politico заявили, что Мелони на встрече с лидерами ЕС якобы поддержала немедленное выделение кредита, но назвала позицию венгерского премьера Виктора Орбана «нормальной», передает РИА «Новости».

    В то же время издание уточнило, что ни один из источников не представлял Италию, а также никто из них лично не присутствовал в помещении во время обсуждения.

    Представитель офиса Мелони в Риме сказал: «Заявление, приписываемое премьер-министру, совершенно безосновательно».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Орбан подтвердил, что Будапешт не поддержит выделение Украине кредита ЕС на 90 млрд евро без возобновления поставок российской нефти по трубопроводу «Дружба».

    Главное
    Лавров призвал США уважать Россию «за пределами богатств»
    УПЦ Киевского патриархата избрала нового главу после смерти Филарета
    Карла III осудили за фото с делегатами карибских стран у портрета работорговца
    Лыжник Голубков рассказал о впечатлениях от встречи с Путиным
    На Украине участились странные смерти командиров ВСУ
    В Молдавии предстоящие концерты Макаревича и Вайкуле встретили негодованием
    Фото Такаити с ужина в США вызвало ярость в Японии