Иранские военные сбили израильский истребитель F-16

Корпус стражей исламской революции (КСИР) официально заявил о перехвате иностранного военного борта. Сведения об уничтожении летательного аппарата распространило иранское агентство Tasnim, передает ТАСС.
Уточняется, что израильский истребитель F-16 был сбит силами ПВО минувшей ночью над центральными районами страны. Этот самолет стал третьей боевой машиной, потерянной Израилем с момента начала активной фазы противостояния.
Дополнительные подробности инцидента на данный момент не раскрываются.
Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские расчеты противовоздушной обороны уничтожили передовой израильский беспилотник Hermes в районе Хамадана.
Ранее Тегеран включил крупные американские технологические корпорации в список законных военных целей.