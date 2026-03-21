Tекст: Вера Басилая

Авторы нового учебника по истории для 9-х классов Молдавии подвергли резкой критике советских солдат, обвиняя их в многочисленных случаях насилия и зверств против мирного населения. При этом, как отмечается, в пособии не упомянуты реальные потери Советского Союза, а блокада Ленинграда вовсе не нашла отражения в тексте, передает РИА «Новости».

Авторы учебника приравняли военные преступления членов Антигитлеровской коалиции к Холокосту, выделив воздушные налеты на Дрезден и Гамбург, а также ядерные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. В разделе о преступлениях советских солдат приведены жестокие детали расстрела румынских жителей, однако источник этой информации не указан.

В качестве самостоятельного задания школьникам предлагается высказать мнение о «зверствах советского тоталитарного режима».

«Тысячи молдаван принимали участие в штурме Берлина, сотни погибли и остались в немецкой земле навсегда, но их правнукам на уроках истории рассказывают, что предками нельзя гордиться», – заявил глава координационного комитета «Победа» Алексей Петрович.

После прихода к власти партии «Действие и солидарность», возглавляемой негласно президентом Майей Санду, в Молдавии проводится политика переписывания истории.

Ранее авторы нового молдавского учебника назвали Сталинградскую битву катастрофой.

Еврейская община Молдавии потребовала срочного изъятия пособия из-за искажения фактов о геноциде.

Руководство организации решило обратиться в суд для защиты права на достоверное образование.