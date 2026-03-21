Аэропорт Таллина остановил работу из-за потерявшего управление дрона

Tекст: Дмитрий Зубарев

Работа аэропорта Таллина была временно парализована из-за частного дрона, который оказался вне контроля владельца, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телерадиокомпанию ERR. Инцидент произошел в ночное время в районе Ласнамяэ, когда беспилотный летательный аппарат создал угрозу безопасности для прибывающих самолетов.

Из-за потенциального риска столкновения аэропорт приостановил прием авиарейсов, в результате чего три самолета не смогли совершить посадку по расписанию. Один из лайнеров был вынужден направиться в Хельсинки, но вскоре вернулся обратно в эстонскую столицу.

Владелец дрона самостоятельно сообщил властям о случившихся технических проблемах и уточнил, что батарея аппарата разряжается. Оперативные ограничения на полеты действовали примерно 20 минут, после чего работа аэропорта была восстановлена.

Как писала газета ВЗГЛЯД, движение гражданских и военных самолетов было приостановлено в аэропорту Эйндховена из-за появления нескольких дронов у взлетно-посадочных полос. Полеты в аэропорту Ганновера были временно прекращены после сообщения пилота о замеченном вблизи взлетно-посадочных полос беспилотнике. В аэропорту Бремена движение самолетов прерывали из-за зафиксированного поблизости беспилотника.