Моди и Пезешкиан осудили удары по инфраструктуре Ближнего Востока

Нарендра Моди сообщил о телефонном разговоре с Масудом Пезешкианом, в ходе которого стороны обменялись поздравлениями с праздниками, передает ТАСС.
Политики выразили надежду на то, что текущий период принесет ближневосточному региону мир, стабильность и процветание.
«Осудил нападения на важнейшие объекты инфраструктуры в регионе, которые угрожают региональной стабильности и нарушают глобальные цепочки поставок», – написал индийский премьер в соцсети Х.
Стороны также затронули вопросы безопасности на море. Лидеры двух стран подтвердили необходимость защиты свободы судоходства и обеспечения открытости морских путей для беспрепятственного движения транспорта.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Ирана Масуд Пезешкиан предупредил о неконтролируемых последствиях ударов по энергоинфраструктуре исламской республики.
Позже иранский лидер предложил создать «Исламский совет» для обеспечения стабильности в регионе без внешнего вмешательства.
МИД Индии ранее решительно осудил нападения на торговые суда в Персидском заливе.