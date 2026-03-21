  • Новость часаИран пообещал беспрецедентный ответ США за попытку захвата острова Харк
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Иранский конфликт становится общеевропейской проблемой
    Эксперт рассказал о возможностях Ирана поражать стратегические объекты США
    Замаскированное судно преодолело блокаду Ормузского пролива
    США назвали пять представляющих угрозу безопасности стран
    Лавров: США стали колебаться в вопросе урегулирования конфликта на Украине
    Россия назвала атаку на иранский Натанз нарушением международного права
    Профессор Диесен назвал удар Ирана по Диего-Гарсия сигналом Западу
    Детей из подконтрольного ВСУ Славянска вывезли «в никуда»
    Примаков оставил послание врагам России в день рождения Лаврова
    21 марта 2026, 14:53 • Новости дня

    Сенатор Карасин прокомментировал заявление Запада о положении Путина

    Сенатор Карасин назвал дальновидность Путина основой лидерства России

    Tекст: Вера Басилая

    Дальновидность и опыт Владимира Путина укрепляют позиции России как одной из ведущих мировых держав на фоне сложной международной обстановки, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

    Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин прокомментировал публикацию итальянского издания AntiDiplomatico о геополитическом положении президента России Владимира Путина, сообщает Lenta.ru.

    Сенатор указал, что российский лидер отличается высоким уровнем опыта и способностью анализировать последствия принимаемых решений на годы вперед.

    Карасин заявил: «Я бы немножко поменял тональность попыток сделать оценки работы нашего президента. Наш президент возглавляет страну на протяжении довольно длительного периода. В это время происходили очень сложные международные события. И всегда Владимир Владимирович принимал решения, просчитывая перспективу и тот эффект, который эти решения возымеют через два-пять-десять лет и так далее».

    По словам Карасина, дальновидность и политический опыт Путина способствуют укреплению позиций России на мировой арене. Сенатор отметил, что страна выглядит как серьезная держава, достигающая поставленных целей и обеспечивающая внутреннюю стабильность. Он подчеркнул, что подход российского руководства основан на традициях и самостоятельном взгляде на справедливость и жизнь.

    Ранее издание AntiDiplomatico отметило, что президент России Владимир Путин сегодня оказался в более выгодной геополитической позиции, чем в предыдущие годы.

    Эксперты подчеркнули важность экономических аспектов на фоне напряженности на Ближнем Востоке.

    Президент России Владимир Путин предложил европейским покупателям восстановить поставки углеводородов при условии отказа от политических ограничений.

    19 марта 2026, 19:46 • Новости дня
    Путин назвал героями российских паралимпийцев
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин назвал российских паралимпийцев, выступивших на Играх в Италии, героями.

    Во время встречи в Кремле он подчеркнул, что такие спортсмены являются основой многочисленных достижений Отечества в спорте, передает RT.

    «Это основа основ многочисленных достижений Отечества в спорте, его славной истории, которую слагали и будут слагать такие герои, как вы», – сказал глава государства.

    Сборная России завоевала на Паралимпийских играх 12 наград, включая восемь золотых, одну серебряную и три бронзовые медали. По итогам медального зачета российская команда заняла третье место.

    Напомним, в четверг в Кремле прошла церемония вручения государственных наград спортсменам, завоевавшим медали на ХIV Паралимпийских зимних играх. Путин поздравил паралимпийцев России с успехами и пожелал побед.

    Президент назвал выступление российской сборной в Италии настоящим подвигом.

    Комментарии (0)
    20 марта 2026, 19:36 • Новости дня
    Путин назначил президентскую «пятерку» членов Центральной избирательной комиссии

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин определил новую президентскую «пятерку» членов Центральной избирательной комиссии на следующий пятилетний срок

    В утвержденный список вошли нынешний председатель ЦИК Элла Памфилова, а также Игорь Борисов, Наталья Бударина и Антон Лопатин, которые продолжат работу в комиссии. Новым членом ЦИК стал Герой России Анатолий Сысоев, выпускник программы «Время героев», передает ТАСС.

    Центризбирком формируется по действующему порядку на пятилетний срок, при этом по пять членов назначают президент, Совет Федерации и Государственная дума. Полномочия действующего состава заканчиваются уже в этом месяце.

    Отмечается, что число сроков пребывания в составе ЦИК не ограничено. Элла Памфилова возглавляет Центризбирком с марта 2016 года и уже дважды входила в состав комиссии по президентской квоте. В предыдущем составе «президентской пятерки» были также Павел Андреев и Андрей Шутов, Лопатин ранее представлял думскую квоту.

    Комментарии (3)
    21 марта 2026, 12:35 • Видео
    Новый этап войны в Иране и тупик США

    Власти Катара заявили о форс-мажоре: Иран обстрелял завод, на который приходится 20% мирового рынка СПГ. Поставки сорваны как в Европу, так и в Азию, а Тегеран объявил это новым этапом войны. Теперь у президента США Дональда Трампа осталось три варианта действий.

    Комментарии (0)
    19 марта 2026, 20:15 • Новости дня
    Путин встал на колено при награждении паралимпийца Голубкова в Кремле
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Во время церемонии в Кремле президент России Владимир Путин опустился на колено, чтобы вручить награду двукратному паралимпийскому чемпиону Ивану Голубкову.

    В Кремле Путин вручил государственные награды победителям и призерам ХIV Паралимпийских зимних игр 2026 года, сообщается на сайте Кремля.

    «Вы не просто показали высочайший класс. Ваше участие в Играх – думаю, что со мной многие согласятся, – стало одной из самых ярких страниц вообще в истории мирового паралимпийского спорта», – сказал Путин, обращаясь к паралимпийцам.

    «Победными стали Игры и для Ивана Юрьевича Голубкова – он дважды доказал свое безусловное лидерство в лыжных гонках сидя. И мы все знаем, что Иван Юрьевич во всеуслышание заявил, что эти победы он посвящает России, своей стране», – сказал Путин.

    Голубков на церемонии награждения выразил благодарность президенту России за поддержку паралимпийцев. «Когда я выиграл эту медаль, я посвятил эту медаль вам и всей нашей большой стране», – приводит слова Голубкова РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лыжник Голубков был награжден орденом Дружбы. Также эту награду получили лыжница Анастасия Багиян, горнолыжник Алексей Бугаев, горнолыжница Варвара Ворончихина и ведущий спортсмен Сергей Синякин.

    Российская паралимпийская сборная, в состав которой вошли шесть спортсменов, заняла третье место в общекомандном зачете, завоевав восемь золотых, одну серебряную и три бронзовые медали. В этом году российские паралимпийцы впервые за 12 лет выступали с национальной символикой. Голубков завоевал две золотые медали, победив в гонках с раздельным стартом на 10 и 20 километров.

    Комментарии (16)
    21 марта 2026, 10:59 • Новости дня
    AntiDiplomatico: Путин находится в лучшем геополитическом положении за годы
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин получил значительное геополитическое преимущество над соперниками, пишет AntiDiplomatico.

    Президент России Владимир Путин получил значительное геополитическое преимущество над соперниками, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию портала AntiDiplomatico.

    По мнению авторов статьи, в условиях, когда у Киева возникают сложности с поставками противоракетного вооружения, положение российского лидера существенно укрепилось.

    AntiDiplomatico отмечает, что санкции с России постепенно снимаются, а страна зарабатывает миллиарды долларов благодаря ситуации на Ближнем Востоке. В то же время, Европа сталкивается с серьезным энергетическим кризисом, и из-за этого Украина утрачивает былое значение в глазах западных государств.

    Издание подчеркивает, что в сложившейся международной обстановке позиции Путина выглядят наиболее сильными за последние годы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин предложил европейским покупателям возобновить поставки углеводородов при условии отказа от политических ограничений.

    Комментарии (3)
    20 марта 2026, 21:10 • Новости дня
    Ведущая MS Now Рул: Трамп доверяет Путину больше, чем Европе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп проявляет больше доверия к президенту России Владимиру Путину, чем к руководителям стран-союзниц Вашингтона в Европе, заявила ведущая телеканала MS Now Стефани Рул, которая взяла интервью у главы американской администрации.

    «Я бы четко сказала, что он выражал больше доверия к Путину, чем к кому бы то ни было из наших европейских союзников», – заявила Рул в прямом эфире, кратко пересказывая основные тезисы беседы с Трампом, передает ТАСС.

    Журналистка также отметила, что по мнению Трампа, российский президент не испытывает страха перед лидерами Европы, которые входят в число ключевых партнеров США.

    В начале марта Путин и Трамп провели телефонный разговор.

    Комментарии (5)
    20 марта 2026, 16:35 • Новости дня
    Вучич анонсировал разговор с Путиным по газовому контракту для Сербии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Сербский президент рассчитывает на скорый разговор с российским лидером о продолжении поставок газа по выгодным условиям.

    Президент Сербии Александр Вучич заявил, что в ближайшие дни ожидает обсудить с российским президентом Владимиром Путиным вопрос продления газового контракта, передает ТАСС. Об этом Вучич сообщил на пресс-конференции после внеочередного заседания Совета безопасности Сербии, посвященного вопросам энергобезопасности страны на фоне событий на Ближнем Востоке.

    «Ожидаю разговор с Путиным», – отметил сербский лидер, подчеркнув, что ситуация с поставками газа крайне важна для Сербии. Вучич уточнил, что срок нынешнего контракта на поставку российского газа истекает 31 марта.

    По словам президента, он намерен «постараться получить газ по выгодной цене» и сделать все возможное, чтобы обеспечить энергетическую стабильность республики.

    Как писала в декабре газета ВЗГЛЯД, Сербия продлила договор о поставках российского газа до марта 2026 года.

    Позже нефтеперерабатывающий завод компании NIS в январе 2026 года возобновил переработку нефти после двухмесячного перерыва.

    Напомним, Сербия покупает газ через «Турецкий поток», и в 2025 году по этому газопроводу в Европу поставили рекордные 18 млрд кубометров газа с превышением проектной мощности второй нитки.


    Комментарии (2)
    19 марта 2026, 17:32 • Новости дня
    Путин призвал прокуроров усилить борьбу с нарушениями в оборонной сфере

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил о необходимости особого внимания к борьбе с нарушениями в оборонно-промышленном комплексе.

    Президент отметил, что ситуация в этой сфере требует пристального контроля со стороны прокуратуры, передает ТАСС.

    «Нужно контролировать средства, которые идут на гособоронзаказ и расширение мощностей оборонно-промышленного комплекса. Кроме того, с учетом увеличения объема продукции военного назначения важно постоянно следить за качеством, а также за исполнением оборонными предприятиями законодательства о промышленной безопасности», – заявил Путин на коллегии Генпрокуратуры.

    Не менее важной, по словам главы государства, является работа органов прокуратуры по выявлению имущества и источников преступных доходов коррупционеров.

    Глава государства подчеркнул, что на развитие оборонно-промышленного комплекса государство направляет значительные финансовые средства.

    Ранее Путин на коллегии МВД подчеркнул важность противодействия экономическим преступлениям, особенно в секторах, обеспечивающих безопасность и суверенитет страны.

    Комментарии (4)
    19 марта 2026, 08:14 • Новости дня
    Baijiahao: Путин вызвал переполох в Европе словами о прекращении поставок газа

    Tекст: Вера Басилая

    Заявление Владимира Путина о возможном сокращении поставок нефти и газа в Европу вызвало переполох в европейских странах, готовившихся ограничить российское топливо, сообщило китайское издание Baijiahao.

    По данным китайского издания Baijiahao, президент Владимир Путин нанес опережающий удар по планам европейских стран ограничить закупки российского топлива, включая сжиженный газ, Его заявление о прекращении поставок вызвало в Европе настоящий переполох, передают «Вести».

    Путин подчеркнул, что России целесообразно самой сократить поставки нефти и газа в Европу, а не ждать, пока Евросоюз, по его выражению, «захлопнет дверь». Китайское издание отметило, что таким образом российский лидер фактически выдвинул Европе ультиматум.

    В материале Baijiahao подчеркивается, что европейские государства планировали новые ограничения для российского энергосектора.

    Президент Владимир Путин на совещании в Кремле поставил задачу правительству оценить целесообразность прекращения поставок российских энергоресурсов на европейский рынок.

    Владимир Путин поручил проработать переход с газового рынка Европы на открывающиеся рынки.

    Французский политик Флориан Филиппо заявил, назвав готовность Москвы немедленно прекратить поставки газа в Европу шоком для западных лидеров и энергетической ловушкой для ЕС.

    На фоне сокращения поставок углеводородов из региона Персидского залива Владимир Путин предложил европейским покупателям долгосрочное сотрудничество по поставкам российской нефти и газа при отказе ЕС от политических ограничений.

    Комментарии (0)
    20 марта 2026, 16:12 • Новости дня
    Путин поздравил Токаева с успешным референдумом по Конституции Казахстана

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин по телефону поздравил главу Казахстана Касым-Жомарта Токаева с проведением референдума по Конституции и обсудил с ним укрепление двусторонних отношений.

    Владимир Путин тепло поздравил президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с успешным проведением всенародного референдума по новой Конституции, передает сайт Кремля.

    В ходе разговора российский лидер отметил, что итоги голосования демонстрируют доверие граждан к курсу Токаева на динамичное социально-экономическое развитие страны.

    Лидеры подтвердили намерение и далее развивать российско-казахстанские отношения стратегического партнерства и союзничества.

    В ходе беседы также был рассмотрен график предстоящих контактов, учитывая председательство Казахстана в Евразийском экономическом союзе. Помимо телефонного звонка, Касым-Жомарту Токаеву была направлена поздравительная телеграмма от имени главы российского государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, более 87% граждан Казахстана поддержали принятие новой Конституции на референдуме 15 марта.

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев утвердил новую Конституцию и подписал указ о реализации ее положений.

    Президент России Владимир Путин поздравил Токаева с успешным референдумом и выразил надежду на укрепление союзнических отношений между странами.

    Комментарии (0)
    19 марта 2026, 16:37 • Новости дня
    Путин связал укрепление законности с устойчивым развитием России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Задачи по укреплению законности и порядка на текущий год будут определены на сегодняшнем заседании коллегии Генеральной прокуратуры, сообщил президент России Владимир Путин во время своего выступления на мероприятии.

    «Определим дальнейшие задачи по укреплению законности и порядка, которые будут содействовать устойчивому, уверенному развитию нашей страны», – заявил глава государства, передает ТАСС.

    Ранее Путин назвал Генпрокуратуру одним из важнейших звеньев в госуправлении.

    Комментарии (3)
    21 марта 2026, 10:10 • Новости дня
    Путин поздравил лидеров Ирана и стран СНГ с праздником Навруз
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российский президент направил поздравления по случаю Навруза руководству Ирана, а также лидерам Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.

    Президент России Владимир Путин направил поздравления с праздником Навруз руководству Ирана, сообщает пресс-служба Кремля.

    В частности, поздравления были адресованы верховному руководителю Исламской Республики аятолле Сейеду Моджтабе Хоссейни Хаменеи и президенту страны Масуду Пезешкиану.

    Путин пожелал иранскому народу достойно преодолеть суровые испытания и подчеркнул: «В это трудное время Москва остаётся верным другом и надёжным партнёром Тегерана».

    По иранскому календарю с наступлением Навруза начинается новый 1405 год. Президент отметил, что Россия придаёт большое значение развитию партнерства с Ираном на фоне современных вызовов.

    Кроме того, Путин также поздравил с праздником Навруз лидеров Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. В поздравлениях лидерам этих стран отмечается высокий уровень двусторонних отношений и выражается уверенность в дальнейшем успешном развитии взаимовыгодных многоплановых связей между Россией и государствами СНГ.

    Накануне президент России позвонил главе Казахстана Касым-Жомарту Токаеву и поздравил его с проведением референдума по Конституции.

    Также в пятницу Путин поздравил мусульман России с праздником Ураза-байрам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, у тюркских и иранских народов весеннее равноденствие совпадает с праздником Навруз, который отмечается как день наступления нового года по астрономическому солнечному календарю. Подготовка к Наврузу включает масштабную уборку в домах, покупку новой одежды и приготовление праздничных угощений.

    Комментарии (2)
    20 марта 2026, 17:18 • Новости дня
    Путин учредил День военно-политических органов в армии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В России появился новый профессиональный праздник - День военно-политических органов в армии, он будет отмечаться каждый год 15 мая, говорится в указе главы государства.

    Президент России Владимир Путин подписал указ об учреждении нового профессионального праздника для военно-политических органов Вооруженных сил. Он опубликован на официальном портале правовых актов.

    В документе указано: «Установить в Вооруженных Силах Российской Федерации День военно-политических органов и отмечать его 15 мая».

    День военно-политических органов теперь будет отмечаться ежегодно, начиная с текущего года. Эта дата станет официальным праздником для соответствующих подразделений российской армии.

    Ранее Путин утвердил новую штатную численность Вооруженных сил. До этого президент подписал указ об учреждении Дня военной полиции в Вооруженных силах. А 17 декабря по указу главы государства теперь отмечается как День российской фельдъегерской связи.


    Комментарии (0)
    20 марта 2026, 00:16 • Новости дня
    Путин поздравил мусульман России с праздником Ураза-байрам
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин поздравил мусульман России с праздником Ураза-байрам, завершающим священный месяц Рамадан.

    «На протяжении столетий этот праздник олицетворяет стремление верующих к нравственному совершенствованию, к милосердию и состраданию, обращает их к непреходящим ценностям ислама», – приводятся слова Путина на сайте Кремля.

    Путин подчеркнул, что мусульмане России сохраняют уважение к историческим и духовным традициям предков, а проведение благотворительных, культурных и детских мероприятий стало доброй традицией в священный месяц Рамадан. Он отметил, что мусульмане «широко отмечают этот праздник в своих общинах и семейном кругу».

    Он указал на созидательную роль мусульманских организаций в укреплении института семьи, воспитании молодежи и развитии диалога с государственными и общественными структурами. Кроме того, как подчеркнул президент России, мусульманские организации занимаются «реализацией патриотических, образовательных, гуманитарных инициатив».

    «И конечно, особые слова признательности – последователям ислама, которые плечом к плечу с боевыми товарищами сражаются за свободу и независимость Родины, оказывают поддержку родным и близким героев», – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2026 году мусульмане отметят праздник разговения 20 марта, молитва продлится с семи до восьми утра. Священный пост начался 18 февраля и завершился вечером 19 марта.

    Комментарии (2)
    18 марта 2026, 22:26 • Новости дня
    Путин в шутку сделал замечание Аксенову за его слова о тостах

    Tекст: Вера Басилая

    На совещании по развитию Крыма и Севастополя президент Владимир Путин в шутку призвал главу Крыма Сергея Аксенова «прекратить тосты» в его честь.

    Президент России провел совещание по развитию Крыма и Севастополя в годовщину их воссоединения с Россией, передает РИА «Новости».

    На встрече глава Крыма Сергей Аксенов сообщил Путину, что передал слова благодарности всем участникам событий «Крымской весны» 2014 года. «Всем все передал, полностью доложился. Поэтому спасибо огромное. Поднимали рюмку не один раз за Вас все эти дни. Спасибо Вам огромное, что Вы есть в нашей жизни», – добавил Аксенов.

    Путин в ответ с улыбкой заявил: «Пора бы прекратить. Достаточно», отреагировав на слова о тостах в свою честь.

    Аксенов уточнил, что все «происходило не в рабочее время».

    Ранее Владимир Путин назвал выбор Крыма, Севастополя и Донбасса быть с Россией историческим и решительным.

    Комментарии (0)
    18 марта 2026, 22:57 • Новости дня
    IRIB сообщила о соболезнованиях Путина Ирану в связи с гибелью Лариджани

    Tекст: Антон Антонов

    Гостелерадиокомпания Ирана IRIB сообщает, что президент России Владимир Путин направил официальное послание верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи после известия о гибели секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани.

    В сообщении IRIB говорится, что Иран получил послание президента России «с выражением соболезнований» в связи с гибелью Лариджани, передает РИА «Новости».

    Указывается, что Путин в послании Хаменеи назвал Лариджани настоящим другом России, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о ликвидации Лариджани в результате удара израильских ВВС. Иран подтвердил гибель Лариджани, которого называли «серым кардиналом» страны. Кремль осудил убийства представителей руководства Ирана.

    Комментарии (0)
    Главное
    Лавров призвал США уважать Россию «за пределами богатств»
    УПЦ Киевского патриархата избрала нового главу после смерти Филарета
    Карла III осудили за фото с делегатами карибских стран у портрета работорговца
    Лыжник Голубков рассказал о впечатлениях от встречи с Путиным
    На Украине участились странные смерти командиров ВСУ
    В Молдавии предстоящие концерты Макаревича и Вайкуле встретили негодованием
    Фото Такаити с ужина в США вызвало ярость в Японии