Сенатор Карасин назвал дальновидность Путина основой лидерства России

Tекст: Вера Басилая

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин прокомментировал публикацию итальянского издания AntiDiplomatico о геополитическом положении президента России Владимира Путина, сообщает Lenta.ru.

Сенатор указал, что российский лидер отличается высоким уровнем опыта и способностью анализировать последствия принимаемых решений на годы вперед.

Карасин заявил: «Я бы немножко поменял тональность попыток сделать оценки работы нашего президента. Наш президент возглавляет страну на протяжении довольно длительного периода. В это время происходили очень сложные международные события. И всегда Владимир Владимирович принимал решения, просчитывая перспективу и тот эффект, который эти решения возымеют через два-пять-десять лет и так далее».

По словам Карасина, дальновидность и политический опыт Путина способствуют укреплению позиций России на мировой арене. Сенатор отметил, что страна выглядит как серьезная держава, достигающая поставленных целей и обеспечивающая внутреннюю стабильность. Он подчеркнул, что подход российского руководства основан на традициях и самостоятельном взгляде на справедливость и жизнь.

Ранее издание AntiDiplomatico отметило, что президент России Владимир Путин сегодня оказался в более выгодной геополитической позиции, чем в предыдущие годы.

Эксперты подчеркнули важность экономических аспектов на фоне напряженности на Ближнем Востоке.

Президент России Владимир Путин предложил европейским покупателям восстановить поставки углеводородов при условии отказа от политических ограничений.