Поляк сдал экзамен на права с 139-го раза

Житель Польши сдал теоретический экзамен на права с 139-й попытки

Tекст: Мария Иванова

Житель города Тарнув установил своеобразный национальный рекорд, сумев пройти тестирование только спустя длительное время, передает РИА «Новости.»

Представитель Малопольского центра дорожного движения подтвердил этот уникальный случай.

«Недавно один из жителей Тарнува успешно сдал теоретический экзамен на водительское удостоверение. Он установил своеобразный рекорд для всей Польши, так как предыдущие его 138 попыток сдать данный экзамен не увенчались успехом», – рассказал собеседник агентства.

Кандидат начал свой путь к получению прав еще в 2017 году. Выяснилось, что мужчина долгое время не мог добиться успеха из-за подготовки по демонстрационной версии тестов, где отсутствовала часть вопросов.

Получив доступ к полному списку заданий, поляк быстро улучшил результаты и справился с теорией. Теперь ему предстоит практический экзамен по вождению, а легенду о выдаче велосипеда неудачникам в центре опровергли.

