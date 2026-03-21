Министр обороны Израиля анонсировал усиление атак на Иран

Исраэль Кац сообщил, что совместные действия ЦАХАЛ и американских сил против Тегерана станут жестче, передает РИА «Новости.»
«На ближайшей неделе интенсивность атак, которые Армия обороны Израиля и американские военные будут проводить против иранского... режима и инфраструктуры, на которую он опирается, значительно возрастет», – заявил министр.
Чиновник также отметил, что кампания, возглавляемая президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Биньямином Нетаньяху, будет продолжена.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Армия обороны Израиля начала наносить новые удары по иранской инфраструктуре в Тегеране.
