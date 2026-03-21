В ДТП с бензовозом в Ростовской области погибли три человека

Tекст: Вера Басилая

ДТП произошло на трассе «Ростов – Таганрог» в Ростовской области, бензовоз столкнулся с четырьмя легковыми автомобилями в Неклиновском районе, после чего загорелся. Площадь возгорания составила 200 квадратных метров, передает РИА «Новости».

По данным МЧС, три человека погибли, еще двое были доставлены в лечебные учреждения Таганрога. На участке трассы организовано реверсивное движение для ликвидации последствий аварии. К месту происшествия привлекли 45 человек и 16 единиц техники.

ГУ МВД России по Ростовской области уточняет, что следователи и сотрудники Госавтоинспекции работают на месте происшествия, выясняются обстоятельства аварии. В ведомстве добавили, что устанавливаются все детали случившегося.

Ранее на федеральной трассе Хабаровск – Владивосток под Уссурийском в ДТП получили повреждения 25 машин.

В Москве в результате ДТП пострадали четыре человека, а машина скорой помощи перевернулась.

В феврале на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области при столкновении автобуса и бензовоза пострадали четыре пассажира.