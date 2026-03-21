ПВО ОАЭ перехватили три иранские ракеты и восемь беспилотников

Tекст: Мария Иванова

Объединенные Арабские Эмираты перехватили три баллистические ракеты и восемь беспилотников, запущенных с иранской территории, передает ТАСС. Атака произошла на фоне продолжающегося военного противостояния в регионе.

В оборонном ведомстве заявили: «21 марта системы ПВО ОАЭ перехватили три баллистические ракеты и восемь беспилотников, запущенных из Ирана». С момента обострения конфликта военные уничтожили уже 341 баллистическую ракету и 1748 дронов.

Количество пострадавших в результате обстрелов увеличилось до 160 человек, они получили травмы различной степени тяжести. Среди раненых оказались представители почти 30 государств, однако граждан России в списках нет.

Ситуация в регионе накалилась 28 февраля после начала военной операции США и Израиля против Тегерана. Корпус стражей исламской революции ответил массированными ударами по объектам в странах Персидского залива.

Как писала газета ВЗГЛЯД, системы ПВО ОАЭ 18 марта перехватили 13 баллистических ракет и 27 беспилотников из Ирана.

Ранее Корпус стражей исламской революции ранее нанес удар по американской авиабазе Аль-Дафра в Эмиратах.