ПВО ОАЭ перехватили три иранские ракеты и восемь беспилотников

Объединенные Арабские Эмираты перехватили три баллистические ракеты и восемь беспилотников, запущенных с иранской территории, передает ТАСС. Атака произошла на фоне продолжающегося военного противостояния в регионе.
В оборонном ведомстве заявили: «21 марта системы ПВО ОАЭ перехватили три баллистические ракеты и восемь беспилотников, запущенных из Ирана». С момента обострения конфликта военные уничтожили уже 341 баллистическую ракету и 1748 дронов.
Количество пострадавших в результате обстрелов увеличилось до 160 человек, они получили травмы различной степени тяжести. Среди раненых оказались представители почти 30 государств, однако граждан России в списках нет.
Ситуация в регионе накалилась 28 февраля после начала военной операции США и Израиля против Тегерана. Корпус стражей исламской революции ответил массированными ударами по объектам в странах Персидского залива.
Как писала газета ВЗГЛЯД, системы ПВО ОАЭ 18 марта перехватили 13 баллистических ракет и 27 беспилотников из Ирана.
Ранее Корпус стражей исламской революции ранее нанес удар по американской авиабазе Аль-Дафра в Эмиратах.