Власти Армении запретили католикосу выехать на похороны Илии II

Власти Армении запретили католикосу всех армян поехать на похороны Илии II

Tекст: Мария Иванова

Власти республики отклонили ходатайство защиты о временном выезде католикоса всех армян Гарегина II в соседнюю Грузию, передает РИА «Новости».

Юрист Ара Зограбян пытался добиться разрешения для участия священнослужителя в погребении католикоса-патриарха Илии II.

«От Грузинской православной церкви поступило приглашение присутствовать на церемонии похорон католикоса-патриарха всея Грузии Илии II и принять участие в Божественной святой литургии, которая состоится 22 марта», – заявил адвокат.

Ранее прокуратура инициировала уголовное преследование в отношении духовного лидера, избрав меру пресечения в виде подписки о невыезде. Поводом стало дело о лишении сана епископа, поддержавшего правительство в конфликте с церковью.

Конфликт между государством и ААЦ сопровождается арестами священнослужителей и меценатов. Представители диаспоры называют происходящее политическим преследованием и выражают возмущение действиями официального Еревана.

Как писала газета ВЗГЛЯД, прокуратура Армении начала уголовное преследование католикоса Гарегина II. Резиденция духовного лидера выступила с резкой критикой по поводу возбуждения дела и запрета на выезд.

Католикос-патриарх всея Грузии Илия II ушел из жизни в возрасте 93 лет в одной из клиник Тбилиси.