  • Новость часаИран пообещал беспрецедентный ответ США за попытку захвата острова Харк
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Иранский конфликт становится общеевропейской проблемой
    Эксперт рассказал о возможностях Ирана поражать стратегические объекты США
    Замаскированное судно преодолело блокаду Ормузского пролива
    США назвали пять представляющих угрозу безопасности стран
    Лавров: США стали колебаться в вопросе урегулирования конфликта на Украине
    Россия назвала атаку на иранский Натанз нарушением международного права
    Профессор Диесен назвал удар Ирана по Диего-Гарсия сигналом Западу
    Детей из подконтрольного ВСУ Славянска вывезли «в никуда»
    Примаков оставил послание врагам России в день рождения Лаврова
    21 марта 2026, 13:10 • Новости дня

    Собянин сообщил о двух новых сбитых беспилотниках над Москвой

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Москве специалисты экстренных служб ликвидируют последствия падения обломков двух новых сбитых беспилотников, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин

    На территории Москвы были уничтожены еще два беспилотных летательных аппарата, сообщил Собянин в MAX. Градоначальник отметил, что на местах падения обломков дронов работают специалисты экстренных служб.

    С начала суток общее количество сбитых беспилотников, двигавшихся в сторону столицы, достигло 31.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении 25 беспилотников на подлете к столице. До этого градоначальник заявил о ликвидации 16 воздушных целей. Еще раньше общее число сбитых дронов достигло 14 единиц.

    19 марта 2026, 17:52 • Новости дня
    Полиция задержала устроившего взрыв в московском банке мужчину
    @ Полина Ястребцева/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Москве сотрудники полиции задержали мужчину после взрыва в банковском отделении на улице Менжинского, подробности происшествия выясняются, уточнили в МВД.

    Мужчину, который устроил взрыв в помещении банка на улице Менжинского в Москве, задержали сотрудники полиции, сообщает МВД РФ. По словам официального представителя ведомства Ирины Волк, «мои столичные коллеги задержали мужчину, совершившего противоправные действия в помещении банка на улице Менжинского. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются».

    На данный момент правоохранительные органы продолжают выяснять детали случившегося и мотивы задержанного. Информация о пострадавших и масштабе ущерба не уточняется. Следственные действия продолжаются, дополнительные подробности будут предоставлены позже, уточнили в ведомстве.

    Ранее сотрудники экстренных служб перекрыли двор жилого комплекса на западе Москвы из-за найденного пакета с предметами, похожими на гранаты.

    До этого взрыв произошел в Институте нефтехимического синтеза имени А.В. Топчиева в Москве. А в начале марта сотрудники ФСБ задержали девушку, которая обеспечивала связь террористам, устроившим подрыв у здания ОМВД на юге Москвы, при котором погибли двое полицейских.


    Комментарии (0)
    21 марта 2026, 13:19 • Новости дня
    В Московской синагоге отреагировали на массовую драку у храма

    В Московской хоральной синагоге объяснили драку у храма бытовым хулиганством

    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Инцидент у Московской хоральной синагоги, произошедший в пятницу вечером, в храме объяснили бытовым конфликтом между студентами и подвыпившей компанией.

    Драка у Московской хоральной синагоги (МХС), произошедшая накануне, была вызвана бытовым хулиганством, сообщил РИА «Новости»  директор по коммуникациям МХС Дмитрий Дригайло. По его словам, инцидент случился в пятницу в 23:20, когда синагога уже была закрыта, а из молодежного объединения по развитию еврейской культуры и образования при синагоге «Тора Ми-Цион» вышли студенты после занятий.

    Напротив здания, в парке «Горка», находились люди маргинального вида, многие были подвыпившими. «Они, увидев молодых парней, которые вышли… к ним стали лезть, и якобы кто-то обидел какую-то девушку из этой подвыпившей группы, они стали искать бытовую драку. Она была очень быстро локализована, и в общем закончилась, она была недолгая», – рассказал Дригайло.

    К моменту приезда Росгвардии конфликт уже завершился, участники разошлись. Директор по коммуникациям отметил, что не слышал антисемитских выкриков, но не исключил, что такие высказывания могли прозвучать. Он подчеркнул, что потасовка была спровоцирована неадекватным поведением нетрезвых людей и не носила религиозного характера.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, группа молодых людей устроила драку у хоральной синагоги в центре Москвы, напав на прихожан в традиционных головных уборах. Сейчас полиция разыскивает участников драки, которые скрылись после инцидента в Большом Спасоглинищевском переулке.

    Ранее правоохранители пресекли хулиганские действия группы молодых людей в районе Коммунарка и изъяли у них сигнальный пистолет и патроны.

    Комментарии (2)
    21 марта 2026, 12:35 • Видео
    Новый этап войны в Иране и тупик США

    Власти Катара заявили о форс-мажоре: Иран обстрелял завод, на который приходится 20% мирового рынка СПГ. Поставки сорваны как в Европу, так и в Азию, а Тегеран объявил это новым этапом войны. Теперь у президента США Дональда Трампа осталось три варианта действий.

    Комментарии (0)
    21 марта 2026, 11:42 • Новости дня
    В Москве у синагоги произошла массовая драка

    В Москве у синагоги произошла массовая драка с прихожанами

    @ Евгений Мессман/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В центре Москвы группа молодых людей устроила драку у хоральной синагоги, напав на прихожан, выходивших из здания в традиционных головных уборах, пишут СМИ.

    В центре Москвы, у хоральной синагоги рядом со станцией метро Китай-город, произошла массовая драка, пишут «Вести» со ссылкой на Telegram-канал «Осторожно, новости». По словам очевидцев, группа агрессивно настроенных молодых людей атаковала прихожан синагоги.

    В публикации отмечается, что нападению подверглись те, кто выходил из синагоги в головных уборах. «Напали на людей, которые вышли из синагоги, за то, что они в кипе», – говорится в сообщении. При этом нападавшие выкрикивали оскорбительные лозунги.

    На данный момент сведений о пострадавших и нападавших не приводится. Официальных комментариев от правоохранительных органов также пока нет.

    Ранее правоохранители пресекли хулиганские действия группы молодых людей в районе Коммунарка и изъяли у нарушителей сигнальный пистолет и патроны.

    До этого полицейские задержали девять человек после массовой драки в торговом центре «Щука» в Москве. А в октябре в жилом комплексе «Прокшино» на территории той же Коммунарки около двадцати человек устроили массовую драку с использованием палок и лопат.


    Комментарии (7)
    20 марта 2026, 19:20 • Новости дня
    Собянин сообщил об уничтожении 21 БПЛА при подлете к Москве

    Собянин сообщил об уничтожении 21 БПЛА при подлете к Москве
    @ Виталий Белоусов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Системы противовоздушной обороны России уничтожили 21 беспилотник, летевший на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин.

    По его словам, специалисты экстренных служб уже работают на месте падения обломков.

    «Силами ПВО Минобороны уничтожены двадцать один БПЛА, летевшие на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал Собянин в Max.

    В ночь на пятницу дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 26 украинских беспилотников самолетного типа.

    В первой половине пятницы средства ПВО России сбили 29 украинских БПЛА.

    Комментарии (0)
    21 марта 2026, 14:31 • Новости дня
    Провайдеры домашнего интернета в Москве срочно внедрили «белые списки»

    Tекст: Вера Басилая

    Московские интернет-провайдеры начали внедрять систему «белых списков», чтобы разрешенные сайты оставались доступными даже при перебоях связи.

    Система «белых списков», которая уже применяется в мобильных сетях, будет внедрена и в домашнем интернете Москвы, передает Ura.ru со ссылкой на Mash.

     Это позволит обеспечить доступ к важным сайтам, включая банковские сервисы и приложения такси, даже при перебоях в работе интернета.

    Провайдеры отмечают, что ежедневно необходимый перечень ресурсов будет доступен пользователям, несмотря на возможные сложности с подключением. Однако из-за фильтрации трафика может снизиться общая скорость домашнего интернета.

    Москвичи с начала марта жалуются на массовые проблемы со связью, а в середине месяца перебои затронули около трети города. Причиной введения ограничений называют обеспечение безопасности объектов инфраструктуры.

    Минцифры расширило «белый список» сайтов для доступа при отключении мобильного интернета.

    Ранее эксперт разъяснил, какие рации можно использовать для замены мобильных телефонов.

    В Москве отметили резкий рост продаж пейджеров и бумажных карт из-за перебоев с мобильным интернетом.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал причиной ограничений связи в столице необходимость обеспечения безопасности.

    Комментарии (0)
    20 марта 2026, 15:42 • Новости дня
    Суд Москвы заочно дал пять лет украинцу за осквернение памятника в Одессе

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Гражданин Украины Ярослав Войцеховский получил заочный приговор с реальным сроком в Москве за действия против памятника времен Великой Отечественной войны в Одессе, сообщает прокуратура.

    Московский городской суд заочно признал виновным 37-летнего гражданина Украины Ярослава Войцеховского по статьям УК РФ о повреждении памятников, посвященных защитникам Отечества, и осквернении символов воинской славы, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

    Суд установил, что Войцеховский в феврале 2024 года, находясь в Одессе, умышленно нанес краску на постамент мемориального объекта, посвященного защитнику Отечества, а также закрасил барельефные изображения орденов и медалей и бросил в бюст предметы с загрязняющими веществами.

    В материалах дела говорится, что обвиняемый действовал по мотивам политической и идеологической ненависти, осознавая историко-культурную ценность памятника. Кроме того, Войцеховский, находясь на территории Украины, разместил в одной из соцсетей публикацию с видеозаписью и фотографиями, негативно оценивающими ветерана Великой Отечественной войны, а также призывы к уничтожению памятника-бюста и демонстрацию унизительных действий в отношении мемориального объекта.

    Суд учел позицию государственного обвинителя и назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии общего режима. Кроме того, Войцеховскому запрещено заниматься администрированием сайтов и интернет-ресурсов в течение трех лет. Сейчас фигурант находится в розыске, дело рассматривалось в его отсутствие.

    Ранее глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против гражданина Литвы Валдиса Барткевичюса за осквернение памятника в Курской области.

    До этого радикальные националисты в Карловке Полтавской области на Украине осквернили монумент советским солдатам, испачкав его красной краской. А в Одессе на Приморском бульваре бюст Александра Пушкина накрыли розовым пакетом.


    Комментарии (3)
    18 марта 2026, 22:21 • Новости дня
    Второй пожарный поезд отправился к горящему бизнес-центру в Москве

    Tекст: Вера Басилая

    К месту крупного пожара в бизнес-центре Turas на юго-востоке столицы отправился второй пожарный поезд на помощь в ликвидации огня, сообщили в оперативных службах.

    Тушение пожара в бизнес-центре Turas на юго-востоке Москвы продолжается, передает ТАСС. Оперативные службы сообщили, что к месту происшествия был отправлен второй пожарный поезд.

    В юго-восточном районе Москвы продолжается тушение пожара в бизнес-центре Turas, где огнем охвачено около 1,5 тыс. кв. м.

    Пожару в бизнес-центре Turas присвоили третий номер сложности из пяти возможных, уже прибыл первый пожарный поезд.

    Напомним, в среду в бизнес-центре Turas на юго-востоке Москвы загорелось складское помещение на первом этаже, за медицинской помощью обратились два человека.

    Комментарии (0)
    21 марта 2026, 13:11 • Новости дня
    Полиция начала поиск участников драки у синагоги в Москве

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В центре Москвы произошла массовая драка возле синагоги, после чего все участники скрылись до приезда полиции, сейчас идет розыск причастных, сообщили в правоохранительных органах.

    Оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию участников драки возле синагоги в Большом Спасоглинищевском переулке ведут сотрудники московской полиции. В пресс-службе столичного главка МВД сообщили РИА «Новости», что сообщение о конфликте поступило в полицию вечером 20 марта.

    По предварительным данным, между группой граждан сначала произошел словесный спор, который затем перерос в потасовку. Сведений о пострадавших не поступало. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили, что участники конфликта уже покинули переулок. В МВД уточнили, что действия всех причастных к инциденту будут оценены в рамках действующего законодательства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в центре Москвы группа молодых людей устроила драку у хоральной синагоги, напав на прихожан.

    Ранее правоохранители пресекли хулиганские действия группы молодых людей в районе Коммунарка и изъяли у нарушителей сигнальный пистолет и патроны. До этого полиция задержала девять человек после массовой драки в торговом центре «Щука» в Москве.

    Комментарии (2)
    19 марта 2026, 12:42 • Новости дня
    Выпавшая в Москве из окна трехлетняя девочка погибла в больнице

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В медучреждении скончался трехлетний ребенок, ранее выпавший из окна квартиры на пятом этаже в Москве, сообщили в Главном следственном управлении СК по городу.

    Ребенок 2023 года рождения получил смертельные травмы в результате падения, пояснили в ведомстве, сообщает ТАСС.

    По предварительным данным, малышка ненадолго осталась одна в комнате и упала с высоты пятого этажа. Несмотря на усилия медиков, спасти пострадавшую не удалось.

    Следователи квалифицировали случившееся как причинение смерти по неосторожности, возбуждено уголовное дело.

    В ведомстве призвали родителей не оставлять детей без присмотра при открытых окнах.

    В ноябре девятилетняя девочка выжила после падения из окна квартиры на седьмом этаже на юге Москвы. Малолетний мальчик погиб в результате падения с пятого этажа жилого дома на улице Изюмская.

    Комментарии (0)
    21 марта 2026, 10:59 • Новости дня
    На подлете к Москве сбит седьмой с начала дня дрон
    @ РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Силы ПВО уничтожили беспилотник при подлете к Москве, а на территории падения обломков работают специалисты экстренных служб, сообщают власти столицы.

    Ещё один беспилотник, летевший на Москву, был уничтожен силами ПВО, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своём канале в MAX. По его словам, специалисты экстренных служб уже работают на месте падения обломков.

    Информации о пострадавших и ущербе на данный момент не поступало. Сбитый дрон стал седьмым, сбитым в субботу на подлете к столице.

    Ранее утром в субботу мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении шести беспилотников, направлявшихся к городу. Силы ПВО накануне сбили 22 беспилотника, также летевших к Москве.

    А всего за ночь субботы российские системы ПВО перехватили и уничтожили 283 украинских беспилотника над регионами России.

    Комментарии (6)
    20 марта 2026, 15:00 • Новости дня
    В аварии в Москве пострадали девять человек

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В столице столкнулись два рейсовых автобуса, травмы получили девять пассажиров, сообщила Государственная автомобильная инспекция Москвы в пятницу.

    Дорожный инцидент с участием двух транспортных средств случился на Варшавском шоссе, у дома № 179, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

    «По предварительным данным, в результате дорожной аварии пострадали девять человек», – говорится в сообщении ГИБДД.

    В настоящий момент на месте аварии работают сотрудники профильных служб, выясняются все детали происшествия.

    Ранее в марте пять человек попали в больницу после ДТП на Калужском шоссе в Москве. На востоке столицы произошло массовое столкновение нескольких машин.

    Комментарии (0)
    19 марта 2026, 08:50 • Новости дня
    В Москве отреставрировали древнерусский амулет с изображением змееногой женщины

    Tекст: Дарья Григоренко

    Редкий древнерусский амулет с изображением змееногой женщины был отреставрирован в Москве.

    Артефакт нашли на Дружинниковской улице в Пресненском районе в ходе археологических исследований, проведённых на территории бывших Пресненских прудов, говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

    Как рассказал руководитель Департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов, подобные амулеты встречались в Древней Руси в XII – первой половине XIII века и имели византийские корни. «Обнаруженный амулет редкого типа, так как на нем отображено змееногое, а не змееволосое фантастическое существо, которое изображалось на таких медальонах в подавляющем большинстве случаев», – отметил он. На лицевой стороне украшения размещена сцена Крещения Господня, а на оборотной – змееногая женщина.

    Эксперты полагают, что прототипом существа стала статуя Сциллы, стоявшая на ипподроме в Константинополе до разрушения крестоносцами в 1204 году. Найденный амулет будет передан в музейный фонд Музея Москвы.

    Археологические работы проходили на месте Пресненских прудов, территория которых с XIV века принадлежала сначала князю Владимиру Храброму, затем митрополиту Фотию и впоследствии Новинскому монастырю. Со временем здесь развернулось развитое монастырское хозяйство, а в XVII–XVIII веках пруды стали важным объектом городского пользования.

    К XIX веку Пресненские пруды стали популярным местом отдыха москвичей, но к началу XX века их территорию частично застроили, а реку Пресню к 1920-м годам убрали под землю из-за разрастания городской инфраструктуры.

    Ранее в Старой Руссе археологи обнаружили границу древнего кладбища, относящегося предположительно к домонгольскому периоду, рядом с местом будущего строительства.

    Комментарии (0)
    19 марта 2026, 02:56 • Новости дня
    Пожар в бизнес-центре в Москве ликвидирован

    Tекст: Антон Антонов

    Пожар в здании бизнес-центра Turas на юго-востоке Москвы ликвидировали, сообщил представитель экстренных служб.

    «Пожар полностью потушен», – приводит текст сообщения ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в бизнес-центре Turas на юго-востоке Москвы загорелось складское помещение на первом этаже. Пожару присвоили третий номер сложности из пяти возможных. К месту происшествия направили два пожарных поезда. За медицинской помощью обратились два человека.

    Комментарии (0)
    19 марта 2026, 23:22 • Новости дня
    В результате ДТП с участием скорой пострадали четыре человека

    Tекст: Антон Антонов

    В Москве в результате ДТП пострадали четыре человека, перевернулась машина скорой помощи, сообщили в правоохранительных органах.

    ДТП случилось на Нахимовском проспекте. Машина скорой помощи столкнулась с легковым автомобилем, машина скорой перевернулась. Четыре человека пострадали. Скорая везла пациента, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, машина скорой попала в смертельное ДТП в Твери. Скорая с пациентом попала в ДТП в Южно-Сахалинске. В ДТП с санитарным автомобилем в Прикамье погибли четыре человека.

    Комментарии (0)
    18 марта 2026, 21:04 • Новости дня
    В здании отеля Four Seasons Hotel Moscow потушили возгорание в вентиляции

    Tекст: Валерия Городецкая

    Возгорание в вентиляционной системе ресторана, находящегося в здании гостиницы Four Seasons Hotel Moscow, было ликвидировано до приезда пожарных.

    По данным ГУ МЧС по Москве, причиной происшествия стало возгорание жировых отложений в вентиляционном коробе, передает ТАСС.

    В ведомстве отметили, что сотрудники объекта справились с огнем самостоятельно и к моменту прибытия пожарно-спасательных подразделений открытого горения уже не было. Из части здания, где находятся рестораны и магазины, люди эвакуировались сами, сообщили в экстренных службах.

    По предварительной информации, пострадавших нет.

    В декабре крупный пожар вспыхнул в ресторане поселка Тучково Московской области.

    В августе в Севастополе загорелись ресторан и три гектара зеленой зоны.

    Комментарии (0)
