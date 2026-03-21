Аферисты выманили у москвички 18 млн рублей схемой с домофоном

Злоумышленники убедили 75-летнюю пенсионерку сообщить код из СМС под предлогом смены оборудования, сообщает Telegram-канал прокуратуры Москвы. Вскоре жертве позвонил якобы сотрудник финансовой организации, заявивший о взломе ее аккаунта на портале госуслуг.
Аферисты запугали женщину оформлением доверенности на переводы для спонсирования противоправных действий. Лжефинансисты потребовали обновить лицевой счет и проверить накопления, заставив москвичку рассказать об инвестициях в акции крупной компании.
Поверив обещаниям вернуть средства после проверки, потерпевшая обналичила деньги и передала их курьерам под видом обычных посылок. Сумма ущерба составила 18 млн рублей, по факту мошенничества проводится проверка.
Как писала газета ВЗГЛЯД, аферисты с помощью легенды о замене ключей от домофона похитили у пенсионерки 425 млн рублей.
Ранее злоумышленники под аналогичным предлогом убедили пожилую москвичку перевести на «безопасные счета» более 1,4 млн рублей.
Прокуратура Москвы также предупредила горожан о новой схеме с проверкой подлинности наличных денег.