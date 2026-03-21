Иранские беспилотники атаковали израильский аэропорт Бен-Гурион

Тегеран выпустил БПЛА по стратегическим объектам противника, передает ТАСС.
Агентство Fars приводит заявление армейской пресс-службы: «Сегодня утром беспилотники Исламской Республики Иран нанесли удары по военной инфраструктуре <…>, топливным резервуарам и местам заправки вражеских истребителей в аэропорту Бен-Гурион».
В сообщении уточняется, что целью налета стали не только резервуары с горючим. Удары пришлись также по другим объектам военной инфраструктуры аэропорта.
Накануне сообщалось, что Армия обороны Израиля начала наносить новые удары по иранской инфраструктуре в Тегеране.
Ранее иранские военные нанесли удар по стратегическим объектам в аэропорту Бен-Гурион в ответ на гибель секретаря Совбеза Али Лариджани.