ЦАХАЛ сообщил о ракетной атаке на самолет над Ираном

Армия обороны Израиля зафиксировала пуск снаряда по своему борту, передает ТАСС.
В пресс-службе заявили: «В ходе операции ВВС Израиля в иранском воздушном пространстве был зафиксирован запуск зенитной ракеты по израильскому самолету».
Военные уточнили, что летчики действовали строго по инструкции, благодаря чему воздушному судну не был нанесен ущерб, а боевая задача выполнена согласно плану. В ведомстве добавили, что с начала операции «Рык льва» 28 февраля противник предпринял множество попыток сбить истребители, но пилоты успешно справились с угрозами.
Отметим, накануне Армия обороны Израиля начала наносить новые удары по иранской инфраструктуре в Тегеране.
Ранее военные зафиксировали второй за полчаса запуск ракет с территории исламской республики.