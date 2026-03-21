ЦАХАЛ сообщил о ракетной атаке на самолет над Ираном

Адвокат рассказал о возможной экстрадиции россиянина Гречушкина в Ливан

Tекст: Денис Тельманов

Ливан может обратиться к Кипру с просьбой об экстрадиции россиянина Игоря Гречушкина только после вынесения обвинительного заключения ливанским судом и при условии, что в нем не будет статей, предусматривающих смертную казнь, передает РИА «Новости». Об этом сообщил ливанский адвокат Паскаль Фуад Дагер, подчеркнув, что запрос должен сопровождаться юридическими гарантиями.

Дагер отметил, что даже при соблюдении этих условий Кипр может отказать в экстрадиции и потребовать проведения разбирательства на своей территории. Основными препятствиями остаются отсутствие договора об экстрадиции между Ливаном и Кипром, а также наличие у Гречушкина кипрского гражданства, что дает Кипру право не выдавать своих граждан.

Адвокат напомнил, что на практике Ливан может подать запрос, но серьезные попытки экстрадиции остаются крайне сложными. Кипр в таком случае может затребовать все судебные материалы для собственного разбирательства на основе национальной юрисдикции.

По словам Дагера, на данный момент официального запроса Ливаном об экстрадиции Гречушкина не поступало. В декабре болгарский суд отказался экстрадировать Гречушкина в Ливан после его задержания по ордеру Интерпола, а апелляция подтвердила это решение. После освобождения россиянин находится на Кипре вместе с семьей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, россиянин Игорь Гречушкин был освобожден в Болгарии и сейчас находится на Кипре с семьей.

