Захарова посвятила пост дню рождения Лаврова

Назван размер годового убытка Банка России

Банк России зафиксировал убыток в 184,8 млрд рублей по итогам 2025 года

Tекст: Тимур Шайдуллин

Банк России представил Госдуме годовой отчет за 2025 год, сообщается на сайте регулятора. В документе содержатся сведения о деятельности ЦБ и анализ состояния российской экономики, включая финансовый рынок, платежный баланс и Национальную платежную систему.

Приведена также годовая финансовая отчетность Центробанка, аудиторское заключение, информация о решениях Национального финансового совета и заключения Счетной палаты России.

Согласно отчету, убыток Банка России за 2025 год составил 184,8 млрд рублей, тогда как годом ранее регулятор получил прибыль в 199,5 млрд рублей. Доходы за этот период достигли 942 млрд рублей, а расходы – 1,12 трлн рублей. Особо отмечено снижение процентных доходов: с 1,24 трлн до 800 млрд рублей за год.

Объем операций через платежную систему Центробанка в 2025 году превысил 4,8 квадрлн рублей. Совокупный портфель розничных инвесторов на брокерском обслуживании и в доверительном управлении увеличился на 1,9 трлн рублей, что на 15% больше по сравнению с 2024 годом.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Совет директоров Банка России сократил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта, установив ее на уровне 15% годовых.

Также стало известно, что средняя ставка по трехмесячному вкладу в двадцати крупнейших банках снизилась до 14,03%. А глава Банка России Эльвира Набиуллина отметила необходимость постепенного и сбалансированного снижения ключевой ставки для достижения инфляционной цели в четыре процента.



