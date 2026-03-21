Офицер погиб при атаке дрона на штаб разведки Багдада

В субботу в Багдаде был совершен удар беспилотника по главному офису национальной разведки, сообщает РИА «Новости».
В результате атаки погиб один офицер, подтвердили в пресс-службе иракских сил безопасности.
В заявлении, опубликованном Иракским агентством новостей INA, отмечается: «Главный офис национальной разведывательной службы в Багдаде стал целью террористической атаки, совершенной преступными группировками, в результате которой погиб офицер».
Ранее офис Центрального разведывательного управления США в Ираке стал мишенью для дронов.