    Америка пришла к Лукашенко с протянутой рукой
    Замаскированное судно преодолело блокаду Ормузского пролива
    На Украине заработала схема мобилизации с наемниками из Польши и Румынии
    Guardian нашла «след КГБ» в задержании украинских инкассаторов в Венгрии
    США и Израиль атаковали ядерный объект в иранском Натанзе
    Тегеран объявил о ракетном ударе по базе Диего-Гарсия
    Вучич заявил о начале активной фазы третьей мировой войны
    США назвали пять представляющих угрозу безопасности стран
    AntiDiplomatico: Путин находится в лучшем геополитическом положении за годы
    21 марта 2026, 12:29 • Новости дня

    Разведчик США заметили возле атомной станции Ирана

    Американский дрон Triton зафиксировали в небе над Персидским заливом у Бушера

    Tекст: Мария Иванова

    Стратегический беспилотник США обнаружили вблизи побережья Ирана и города Бушер, где расположена действующая атомная электростанция.

    Аппарат Northrop Grumman MQ-4C Triton вылетел с итальянской базы и сейчас находится над нейтральными водами, сообщает ТАСС.

    «Разведывательный беспилотник вылетел с военной базы в Италии и в настоящее время кружит над нейтральными водами Персидского залива в непосредственной близости от воздушного пространства Ирана, в том числе в районе города Бушер», – рассказал источник агентства.

    Полеты этого воздушного судна уже неоднократно фиксировались в указанном районе. Сейчас разведчик находится в небе уже несколько часов на высоте свыше 14 км. Собеседник отметил, что в целом такие дроны могут оставаться в воздухе по 10-15 часов, а предыдущий аналогичный полет состоялся несколько дней назад.

    Беспилотники данного типа способны передавать разведывательную информацию в реальном времени. Они ведут наблюдение за обширными участками моря и суши, дополняя возможности противолодочных самолетов Boeing P-8 Poseidon.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский беспилотник MQ-4C Triton ранее летал рядом с побережьем Ирана в районе атомной электростанции Бушер.

    20 марта 2026, 14:35 • Новости дня
    Названы поразившие американский истребитель F-35 иранские ракеты

    @ Zuma\TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Иранские комплексы ПВО «359» и AD-08 Majid способны обнаруживать и поражать истребители F-35 благодаря пассивным оптико-электронным системам и высокой скорости ракет.

    В социальных сетях появился анализ возможных систем противовоздушной обороны Ирана, способных нанести урон американскому истребителю пятого поколения F-35, пишет «Российская газета». Обсуждение связано с появлением видео, где истребитель пятого поколения был атакован неустановленной системой ПВО.

    Первоначально предполагалось, что удар нанесла ракета комплекса «358», однако эксперты отметили, что она предназначена в первую очередь для уничтожения беспилотников, небольших самолетов и вертолетов, а скорость ее не соответствует скорости, с которой был поражен F-35. Наиболее вероятными кандидатами на поражение истребителя называются ракета «359» и мобильный ЗРК AD-08 Majid.

    Ракета «359» отличается большими размерами, максимальной скоростью до 1000 км/ч, способностью сбивать цели на высотах до 9 км и дальностью до 150 км. ЗРК AD-08 Majid, смонтированный на легком автомобиле, оснащен ракетами со скоростью до 2450 км/ч, дальностью до 8 км и рабочей высотой до 6 км. Обе системы используют пассивные оптико-электронные станции обнаружения, которые не демаскируют себя при работе.

    Недостатком отмечается относительно слабая боевая часть ракет, что, согласно сообщениям Центрального командования США, позволило F-35 избежать критических повреждений и вернуться на базу.

    Корпус стражей исламской революции заявил о поражении стратегического истребителя F-35 ВВС США в небе над центральной частью страны.

    20 марта 2026, 21:57 • Новости дня
    Ирак объявил форс-мажор на месторождениях иностранных компаний
    @ Hasan Jamali/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Ирака приняли решение о введении форс-мажора на нефтяных месторождениях иностранных компаний из-за проблем с экспортом через Ормузский пролив, сообщает Reuters.

    Ирак объявил форс-мажор на всех нефтяных месторождениях, которые разрабатывают иностранные компании, передает РИА «Новости».

    Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в министерстве нефти страны, причиной стали военные действия, которые нарушили навигацию через Ормузский залив и фактически заблокировали основную часть экспорта нефти из Ирака.

    В сообщении агентства отмечается, что эскалация ситуации вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива. Этот маршрут считается ключевым для мировых поставок нефти и сжиженного природного газа из государств Персидского залива. Проблемы с навигацией через пролив уже отразились на объемах экспорта и добычи нефти странами региона.

    Ранее ведущие нефтесервисные компании Halliburton и Schlumberger начали вывозить персонал с иракских месторождений в Кувейт.

    Власти Ирака ранее приостановили добычу на крупнейшем в стране месторождении Румейла.

    21 марта 2026, 12:35 • Видео
    Новый этап войны в Иране и тупик США

    Власти Катара заявили о форс-мажоре: Иран обстрелял завод, на который приходится 20% мирового рынка СПГ. Поставки сорваны как в Европу, так и в Азию, а Тегеран объявил это новым этапом войны. Теперь у президента США Дональда Трампа осталось три варианта действий.

    20 марта 2026, 20:59 • Новости дня
    Хаменеи назвал ошибку США и Израиля в отношении Ирана
    @ SalamPix/Abaca/Sipa USA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    США и Израиль ошиблись, рассчитывая на падение существующего строя в Иране, заявил верховный лидер страны Моджтаба Хаменеи.

    По его словам, за последний год республика столкнулась с тремя войнами – конфликтом с Израилем летом 2025 года, массовыми протестами в январе 2026 года, которые он назвал «переворотом», а также нынешний конфликт с США и Израилем, передает РИА «Новости».

    «Враг допустил очевидную ошибку и просчитался, думая, что через день-два народ захочет низвергнуть исламский строй», – подчеркнул Хаменеи, говоря о событиях июня 2025 года. Он также отметил, что второй войной стала попытка свержения власти в декабре-январе, когда, по мнению Хаменеи, США и Израиль полагали, что иранцы, испытывая экономические трудности, последуют их указаниям.

    По словам верховного лидера, сейчас идет третья война с США и Израилем. Хаменеи выразил уверенность, что иранский народ «создал обширную оборонительную линию, обширную как страна», и этим смог сбить противника с толку и нанести ему удар.

    Свое выступление Хаменеи приурочил к наступающему иранскому новому году, который начинается 21 марта. Он объявил наступающий год «годом экономики сопротивления под сенью национального единства и безопасности».

    В пятницу КСИР Ирана сообщил о новых ударах по базам США и Израиля.

    21 марта 2026, 10:53 • Новости дня
    Замаскированное судно преодолело блокаду Ормузского пролива

    @ Jens Battner/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Судно под названием Jamal, ранее считавшееся севшим на мель у Индии, успешно пересекло Ормузский пролив после исчезновения с радаров, пишут западные СМИ.

    Судно-зомби, идентифицированное как Jamal, прошло через заблокированный Ираном Ормузский пролив, сообщает Bloomberg.

    В агентстве уточняют, что плавсредство было замечено на юго-восточном побережье Ирана после пересечения пролива. По данным отслеживания, Jamal впервые появился на радарах в Оманском заливе 13 марта, а затем исчез с наблюдения до 20 марта, когда снова включил маячки уже в Персидском заливе.

    Судно, по данным Bloomberg, маскировалось под танкер для перевозки сжиженного природного газа, что помогло ему пройти через иранскую блокаду. Агентство также отмечает, что ранее, в октябре 2025 года, Jamal сел на мель у берегов Индии, однако с тех пор его местоположение оставалось неизвестным.

    Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что всемирная организация могла бы помочь обеспечить безопасность судоходства в Ормузском проливе.

    Однако бывший командующий Центрального командования США генерал Джозеф Вотел отметил, что разминировать Ормузский пролив и сопровождать суда возможно только после ослабления военного потенциала Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, боевые действия на Ближнем Востоке привели к остановке судоходства через Ормузский пролив и нарушили энергоснабжение в регионе.

    21 марта 2026, 10:18 • Новости дня
    Тегеран объявил о ракетном ударе по базе Диего-Гарсия

    Tекст: Мария Иванова

    Две баллистические ракеты были выпущены Ираном по военной базе США и Великобритании на острове Диего-Гарсия в Индийском океане.

    Иранские власти осуществили запуск двух баллистических ракет в направлении совместной британо-американской базы, расположенной на острове, передает ТАСС.

    Как отмечает агентство Mehr, данное действие демонстрирует «значительный шаг» в текущем противостоянии с США.

    Дополнительные детали произошедшего пока не раскрываются. Ранее издание The Wall Street Journal сообщало, что для перехвата одной из угроз американские военные задействовали ракету SM-3, однако успешность этого маневра остается под вопросом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США приняли решение ускорить переброску на Ближний Восток 2,2 тыс. морских пехотинцев.

    Американские военные на прошлой неделе нанесли удары по военным объектам на иранском острове Харк.

    20 марта 2026, 19:50 • Новости дня
    Politico: Москва предлагала США оставить Иран и Украину без разведданных

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва якобы предлагала администрации президента США Дональда Трампа соглашение о взаимном прекращении обмена разведданными: Россия прекращает делиться с Ираном координатами американских объектов на Ближнем Востоке, а Белый дом – перестает предоставлять Киеву данные о российских войсках, пишет Politico.

    По информации Politico, предложение озвучил спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев на встрече со спецпосланниками США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Майами, однако официального подтверждения таких переговоров не поступало, передает «Московский комсомолец».

    Западные журналисты заявляют, что американская сторона отклонила предложение Москвы. Источники издания отмечают, что идея вызвала резкое недовольство у европейских дипломатов, опасающихся попыток России вбить клин между США и Европой. Один из представителей дипломатического корпуса назвал возможное соглашение «возмутительным», подчеркивает Politico.

    В публикации подчеркивается, что Россия рассматривает партнерство с Ираном как средство давления на Соединенные Штаты.

    По мнению западных экспертов, разведывательная поддержка со стороны США остается для Киева крайне важной, особенно после того как администрация Трампа сократила большую часть иной помощи. Европейские страны фактически не готовы компенсировать этот дефицит в условиях растущего напряжения.

    Ранее Москва неоднократно заявляла, что публикации западных СМИ о передаче Тегерану спутниковых данных и технологий для атак на американские объекты не соответствуют действительности и являются фейковыми новостями, пишет издание.

    Ранее Трамп заявил, что, по его мнению, Россия оказывает некоторую поддержку Ирану.

    20 марта 2026, 18:34 • Новости дня
    Трамп назвал НАТО «бумажным тигром» за отказ помочь США в Ормузе
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американский президент подверг критике союзников по НАТО за отказ поддержать возможную военную операцию в Ормузском проливе, назвав их трусами.

    Президент США Дональд Трамп публично назвал Организацию Североатлантического договора (НАТО) «бумажным тигром». По его словам, без участия Соединенных Штатов альянс теряет силу и не способен действовать самостоятельно, передает ТАСС.

    Президент США также заявил, что европейские члены блока отказались поддержать возможную военную операцию в Ормузском проливе. «Без США НАТО является бумажным тигром!» – написал он в социальной сети Truth Social. Трамп подчеркнул: «Трусы! И мы это запомним!»

    Американский лидер также отметил, что союзники не хотят принимать участие в действиях против Ирана, несмотря на то что основные военные задачи уже выполнены США. Он добавил, что европейцы продолжают жаловаться на высокие цены на нефть, но не готовы помочь разблокировать Ормузский пролив, хотя риски в этом случае якобы минимальны.

    Ранее Трамп заявил, что Соединенные Штаты больше не нуждаются в поддержке НАТО для обеспечения безопасности в Ормузском проливе. Он отметил, что Соединенные Штаты самостоятельно добились военного успеха в операции против Ирана и не рассчитывают на поддержку НАТО.

    Кроме того, Трамп раскритиковал премьер-министра Британии Кира Стармера за нежелание оказать военную поддержку Вашингтону в конфликте с Ираном.

    Напомним, что Евросоюз 17 марта отказался помочь Соединенным Штатам с миссией в Ормузском проливе.

    20 марта 2026, 20:46 • Новости дня
    США перебросили на Ближний Восток две тысячи морпехов и три корабля

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На Ближний Восток отправлены более двух тысяч морских пехотинцев США и три военных корабля, что связано с усилением присутствия американских сил в регионе, пишут СМИ.

    США перебрасывают на Ближний Восток дополнительно более двух тысяч морских пехотинцев и три военных корабля, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники среди американских чиновников. Решение принято в связи с обострением ситуации в регионе и необходимостью усилить военное присутствие США.

    По данным издания, речь идет о переброске примерно от 2,2 тыс. до 2,5 тыс. военных из амфибийно-десантной группы USS Boxer и 11-го экспедиционного корпуса морской пехоты, дислоцированных в Калифорнии. Они направляются в Центральное командование США, которое курирует все американские военные операции на Ближнем Востоке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, десантный корабль USS Tripoli с 2,2 тыс. морпехов также направился из базы на Окинаве через Сингапур в сторону ближневосточного театра боевых действий.

    Ранее Пентагон отказался подтверждать переброску USS Tripoli на Ближний Восток. Однако, как отмечали СМИ, морпехи, вероятнее всего, будут перебрасываться на остров Харк с территории Кувейта с помощью вертолетов после подавления систем ПВО.


    20 марта 2026, 14:58 • Новости дня
    Эксперт: Европейские лидеры оказались союзом желающих, но не могущих

    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Евросоюз отказался от стратегии «штыка». Страны-члены объединения согласны обеспечивать безопасность судоходства в Ормузском проливе лишь после того, как завершится конфликт в регионе, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее ЕС заявил о готовности участвовать в миссии в Ормузе при соответствующих условиях.

    «Заявление лидеров ЕС о готовности участвовать в миссии в Ормузском проливе при «соответствующих условиях» следует читать следующим образом: «вы за нас повоюйте, пусть установится мир, а мы его потом будем обеспечивать», – расшифровал Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    По его мнению, та же самая позиция у европейцев по Украине. «По их задумке, сначала стороны должны подписать соглашение о завершении конфликта, после чего Европа направит «миротворцев», – детализировал политолог. Собеседник подчеркнул: «все это говорит о том, что Евросоюз готов лишь к демонстрации своего флага». 

    «Другое дело, что ни в конфликте вокруг Украины, ни на Ближнем Востоке это никому не нужно», – добавил Ткаченко. Он назвал европейских лидеров союзом желающих, но не могущих. «У них банально нет ресурсов, скажем, чтобы помешать Ирану контролировать Ормуз», – заключил эксперт.   

    В четверг в Брюсселе состоялся саммит ЕС. На повестке среди прочего были проблемы, связанные с конфликтом на Ближнем Востоке. Ранее администрация США выражала интерес к тому, чтобы партнеры Штатов помогли с сопровождением судов через Ормузский пролив, однако в Европе заявляли, что не готовы на данном этапе участвовать в такой операции. Лидеры Евросоюза подтвердили эту позицию.

    «Европейский совет приветствует объявленные государствами-членами усилия, в том числе посредством усиленной координации с партнерами в регионе, по обеспечению свободы судоходства в Ормузском проливе при соблюдении соответствующих условий», – говорится в итоговом заявлении, которое цитирует РИА «Новости».

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о готовности Парижа и неназванных государств взять ответственность за систему сопровождения судов в Ормузе, но с оговоркой – «как только ситуация станет более спокойной», без применения силы и при условии «проведения консультаций и координации с Ираном».

    В схожем ключе ранее высказался французский министр экономики и финансов Ролан Лескюр. «Никто не хочет пересекать Ормузский пролив, если существует риск, что над твоей головой будут летать ракеты и дроны. Нам необходима деэскалация конфликта, а потом мы можем подумать об обеспечении безопасности Ормузского пролива», – сказал он.

    Напомним, Дональд Трамп пытался собрать коалицию для защиты торговых судов в Ормузском проливе. Как сообщала The Washington Post, «персональные приглашения» получили Франция, Япония, Южная Корея, Британия и даже Китай. Однако дипломатические усилия Вашингтона не увенчались успехом.

    Так, Британия отказалась задействовать военный флот, но, как пишет The Telegraph, Лондон готов рассмотреть отправку беспилотников для поиска мин. Издание отмечает: такая позиция рискует «усугубить личный конфликт между Киром Стармером и Дональдом Трампом». Сам Трамп с сожалением заметил, что Стармер – не Уинстон Черчилль, с чем согласились и в Кремле.

    От участия в коалиции отказалась и Франция, пишет The Financial Times. Париж готов задействовать корабли для патрулирования, но лишь после прекращения огня. Схожей позиции придерживаются Греция и Германия.

    Глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль открыто признал, что Берлин не намерен участвовать в миссии по защите судов в Ормузе. Он добавил: безопасность в проливе достижима только через переговоры с Ираном.

    Не меньше опасений предложение Трампа вызвало и у азиатских союзников. The Financial Times уточняет: правительство Южной Кореи, в случае согласия, рискует спровоцировать уличные протесты.

    Впрочем, отсутствие энтузиазма со стороны «партнеров» Трампа не удивляет. «Я всегда считал НАТО, где мы тратим сотни миллиардов долларов в год на защиту этих же стран, улицей с односторонним движением – мы будем защищать их, но они ничего не сделают для нас, в частности в трудную минуту», – написал он в соцсети Truth Social.

    20 марта 2026, 14:55 • Новости дня
    Орбан заявил о грядущем затяжном энергетическом кризисе в мире

    Tекст: Валерия Городецкая

    Мировую экономику может ожидать затяжной энергетический кризис из-за войны на Ближнем Востоке, предупредил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

    Он отметил, что на мировых нефтяных рынках уже возник дефицит сырья, что способствует росту цен не только на топливо, но и на разнообразную промышленную продукцию, передает ТАСС.

    «Восстановление огромного газового месторождения в Катаре – это не нефтепровод «Дружба», это займет от четырех до четырех с половиной лет», – подчеркнул Орбан на пресс-конференции, трансляцию которой вел канал М1.

    По мнению венгерского премьера, продолжающиеся военные действия на Ближнем Востоке могут еще больше дестабилизировать поставки энергоносителей. Это, как заявил Орбан, угрожает всем странам, включая Венгрию, и требует немедленного принятия защитных мер.

    В этой связи Орбан сообщил о намерении созвать специальное межведомственное совещание с целью выработки аварийного плана действий. Он добавил, что работа над документом уже ведется, а консультации между министерствами продолжатся в ближайшие дни.

    Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил о самом крупном энергетическом кризисе в мире за последние 40 лет.

    Агентство Bloomberg писало, что Европу ожидает многолетний энергетический кризис после атаки Ирана на ключевой завод по производству сжиженного газа в Катаре.

    21 марта 2026, 11:33 • Новости дня
    Junge Welt: Отказ ЕС от международного права осложнил борьбу с Россией
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Европейский союз оказался в сложном положении после отказа от международного права на саммите, что усугубило его возможности в борьбе против России, пишут немецкие СМИ.

    Решение Евросоюза отказаться от обязательного характера международного права на завершившемся саммите в Брюсселе осложнит его положение в противостоянии с Россией. Как пишет немецкая газета Junge Welt, Европа, отказавшись считать международное право обязательным для США, фактически освободила и себя от его действия, передает РИА «Новости».

    В издании отмечают, что подобная правовая свобода, особенно в условиях, когда ЕС сталкивается с трудностями, делает положение союза только более опасным. В комментарии к решению Еврокомиссии по атаке США на Иран подчеркивается: «Главы государств и правительств осуждали сопротивление Ирана. Теперь европейским союзникам разрешено вести агрессивные войны, нарушать законы войны по своему усмотрению; а их врагу не разрешается защищаться: такова логика ЕС. Это логика мафии».

    Автор публикации считает, что поведение Запада на мировой арене стало преступным. Газета Politico, в свою очередь, отметила, что саммит выявил бессилие ЕС в вопросах конфликта на Украине и ситуации вокруг Ирана. Страны-участницы не смогли принять конкретных решений ни по одному из этих направлений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне лидеры стран Евросоюза на саммите не согласовали конкретные шаги по урегулированию международных конфликтов.

    Тем не менее, они выразили готовность участвовать в обеспечении свободы судоходства в Ормузском проливе. А вице-премьер Испании Йоланда Диас осудила руководство объединения за слабость в вопросе конфликта с Ираном.


    20 марта 2026, 14:48 • Новости дня
    Захарова заявила о затронутых интересах России после удара по порту Бендер-Энзели

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что удар по порту Бендер-Энзели, нанесенный в рамках совместной операции США и Израиля против Ирана, затронул экономические интересы России и других государств региона.

    Она подчеркнула, что пострадали интересы стран, поддерживающих транспортное сообщение с Ираном через данный порт.

    «Задеты экономические интересы России и других прикаспийских государств, поддерживающих транспортное сообщение с Ираном через данный порт», – заявила Захарова, ее комментарий опубликован на сайте МИД.

    В ведомстве напомнили, что 18 марта ракетной атаке подвергся иранский порт Энзели на Каспии. Эта гавань является крупнейшей на Каспийском море и играет важную роль в торгово-логистической системе, обеспечивающей российско-иранскую торговлю, включая поставки продовольствия.

    В начале марта США и Израиль нанесли авиаудар по порту Джаск в Иране.

    21 марта 2026, 12:15 • Новости дня
    США и Израиль атаковали ядерный объект в иранском Натанзе

    @ U.S. Air Force

    Tекст: Мария Иванова

    Утром в Натанзе был совершен удар по урановому комплексу, при этом угрозы радиационных утечек или опасности для местных жителей не возникло, сообщила Организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ).

    Инцидент произошел утром в субботу, сообщила Организация по атомной энергии исламской республики, передает РИА «Новости».

    «Комплекс по обогащению имени шахида Ахмади Роушана в Натанзе сегодня утром был атакован», – говорится в заявлении ведомства, которое расценило случившееся как продолжение враждебных действий против страны.

    Представители атомного ведомства подчеркнули, что утечек радиоактивных материалов в ходе инцидента зафиксировано не было. Угроза для населения прилегающих районов отсутствует. В организации также отметили, что подобные диверсии противоречат международным нормам в сфере ядерной безопасности.

    Ранее иранская сторона заявляла, что в настоящий момент не занимается обогащением урана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Соединенные Штаты нанесли удары по иранским ядерным объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане.

    Израильская авиация ранее атаковала завод по обогащению урана в Натанзе. Организация по атомной энергии Ирана подтвердила незначительную утечку радиоактивных веществ внутри комплекса.

    20 марта 2026, 20:19 • Новости дня
    Трамп: В Иране стало некому вести переговоры с США

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что у Соединенных Штатов нет возможности для диалога с Ираном, так как в стране «отсутствуют лидеры, с которыми можно было бы вести переговоры».

    «Мы сталкиваемся с трудностями: мы хотим говорить с ними, но говорить не с кем. Нам не с кем говорить», – сказал глава Белого дома, передает ТАСС.

    Американский лидер уточнил, что американскую сторону это устраивает. «И, знаете, нас это устраивает», – сказал он. По словам президента США, среди иранских руководителей больше не осталось тех, с кем можно было бы наладить контакт.

    Глава МИД Ирана Аббас Аракчи подчеркивал, что в условиях продолжающегося обмена ударами между Ираном, США и Израилем переговорный процесс полностью заморожен.

    Советник верховного лидера Ирана Мохаммад Мохбер заявлял, что страна не собирается больше вести переговоры с США, Тегеран способен продолжать военные действия столько, сколько потребуется.

    20 марта 2026, 22:18 • Новости дня
    Иран предложил создать новую структуру безопасности на Ближнем Востоке

    Пезешкиан предложил создать новую структуру безопасности на Ближнем Востоке

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан выступил с инициативой формирования «Исламского совета» для обеспечения стабильности в регионе без внешнего вмешательства.

    Иранский лидер обратился к соседним государствам в честь праздника Ноуруз, передает ТАСС. Он заявил: «Мы предлагаем создать структуру безопасности, включающую группу исламских стран Ближнего Востока, чтобы установить и гарантировать мир и стабильность в регионе».

    По мнению Пезешкиана, регион не нуждается в иностранном присутствии. Он отметил, что сотрудничество мусульманских стран позволит регулировать отношения в сферах безопасности, экономики, культуры и политики.

    Президент подчеркнул отсутствие права на вражду между соседями. Также он предостерег от попадания в ловушки, расставленные врагами под любыми предлогами.

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что последствия ударов по энергоинфраструктуре страны могут иметь глобальный масштаб.

    Иран заявил о начале нового этапа войны на Ближнем Востоке.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как война с Ираном меняет устройство мировой политики.

