США включили Россию, Китай, Иран, КНДР и Пакистан в список главных угроз стране

Tекст: Тимур Шайдуллин

Вашингтон опубликовал список главных угроз своей национальной безопасности в ежегодном докладе разведывательного сообщества. В перечень вошли Россия, Китайская Народная Республика, Иран, КНДР и Пакистан. Пакистан впервые был отмечен в этом списке как существенная ядерная угроза из-за новых ракетных разработок и возможностей, позволяющих быстро достичь территории США.

В документе также отмечается, что глобальными и транснациональными рисками для США признаны миграция и киберпреступность. Авторы доклада подчеркивают, что комплексность и масштабы вызовов, исходящих от указанных стран, требуют усиленного внимания американских властей к вопросам обороны и внутренней безопасности.

Ранее член палаты представителей Конгресса США Анна Паулина Луна заявила о наличии спланированной кампании по нагнетанию напряженности между США и Россией.

До этого Пентагон подтвердил намерение поддерживать диалог с российскими военными для предотвращения эскалации и обсуждения контроля над ядерным оружием. Американская разведка также допустила возможность развития избирательного партнерства между Россией и США.

Между тем, как писала газета ВЗГЛЯД, замглавы Пентагона Элбридж Колби заявил, что США считают приоритетом предотвращение войны с Россией.



