  • Новость часаВС России поразили используемые ВСУ объекты инфраструктуры
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Америка пришла к Лукашенко с протянутой рукой
    Замаскированное судно преодолело блокаду Ормузского пролива
    На Украине заработала схема мобилизации с наемниками из Польши и Румынии
    Guardian нашла «след КГБ» в задержании украинских инкассаторов в Венгрии
    США и Израиль атаковали ядерный объект в иранском Натанзе
    Тегеран объявил о ракетном ударе по базе Диего-Гарсия
    Вучич заявил о начале активной фазы третьей мировой войны
    США назвали пять представляющих угрозу безопасности стран
    AntiDiplomatico: Путин находится в лучшем геополитическом положении за годы
    21 марта 2026, 12:04 • Новости дня

    Посольство России обвинило британские СМИ в тиражировании фейков о детях Украины

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российское посольство в Лондоне заявило, что британские СМИ распространяют необоснованные данные о якобы похищенных украинских детях, игнорируя преступления ВСУ.

    Посольство России в Британии обратило внимание на распространение британскими СМИ недостоверной информации о якобы «похищении» украинских детей, пишет РИА «Новости». Представители дипмиссии подчеркнули, что СМИ ссылаются на доклад Независимой международной комиссии ООН по Украине и приводят ничем не подтверждённые данные о количестве вывезенных детей.

    В заявлении посольства отмечается: «Цифры «похищенных» в этой некрасивой истории менялись с примечательной регулярностью: звучали полтора миллиона, затем двести тысяч, затем тридцать пять тысяч, теперь – 1200… Между тем на переговорах в Стамбуле украинская сторона смогла передать России список лишь из 339 фамилий. И даже в отношении этого перечня проверка установила: значительная часть этих детей в России никогда не находилась, многие обнаружились в ФРГ и других странах Запада».

    Российская сторона призвала британские медиа уделить больше внимания преступлениям ВСУ против гражданского населения, а не распространять недостоверную информацию. В посольстве напомнили, что в случаях вывоза детей из зон боевых действий речь шла о спасении несовершеннолетних, а также сообщили о наличии свидетельств жестокого обращения с детьми со стороны ВСУ и бойцов «Азова» (признан террористическим и запрещён в РФ).

    Дипломаты отметили, что эти показания задокументированы Международным общественным трибуналом по преступлениям украинских неонацистов и рекомендуют британским редакциям ознакомиться с этими материалами. В комментарии также прозвучало мнение, что обсуждение темы «похищенных детей» может быть попыткой отвлечь внимание от реальных преступлений против детей, фигурирующих в деле финансиста Джеффри Эпштейна.

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова назвала заявления Киева о якобы украденных Россией украинских детях «гастролями сумасшедшего дома».

    До этого глава МИД России Сергей Лавров подтвердил отсутствие большинства указанных Киевом детей на территории России. Между тем, более 100 украинских детей, которых обвиняли в «похищении» российской стороной, нашли в Германии.


    20 марта 2026, 14:21 • Новости дня
    Васильев: «Единая Россия» – законодательная опора президента в парламенте

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Фракция «Единая Россия» в Госдуме реализовала ряд инициатив по поддержке семей, пенсионеров, участников спецоперации и развитию инфраструктуры регионов, заявил заместитель секретаря генсовета партии, руководитель фракции ЕР в Госдуме Владимир Васильев.

    Владимир Васильев заявил, что фракция «Единой России» стала законодательной опорой президента в парламенте и реализует поручения главы государства по итогам съездов, посланий, заседаний Госсоветов и прямых линий, говорится в сообщении на сайте партии.

    Васильев отметил, что «Единая Россия» обеспечила продление до 2030 года материнского капитала, льготной семейной ипотеки и выплат на погашение ипотеки при рождении третьего ребенка. Вдвое увеличился размер пособий для беременных студенток и налоговый вычет на второго и последующих детей. В федеральном бюджете закреплено единое пособие на каждого ребенка, которое получают около 10 млн детей, а также сохранены выплаты многодетным семьям и пособия по уходу за ребенком до полутора лет в случае раннего выхода матери на работу. Звание «Мать-героиня» приравнено к «Герою Труда», что позволило 118 женщинам получать ежемесячно 72 тыс. рублей.

    По словам Васильева, фракция внесла поправки для увеличения минимального размера оплаты труда до 27 тыс. рублей и с 1 января обеспечила индексацию пенсий работающим пенсионерам. Пенсионеры, по мнению парламентария, помогут молодежи с профессиональной ориентацией, сохраняя возрастной потенциал общества.

    «Единая Россия» упростила оформление социального контракта через Госуслуги, чем воспользовались 1,4 млн человек. Вдвое увеличено страховое покрытие для участников негосударственных пенсионных фондов до 2,8 млн рублей, что защитило накопления 6 млн граждан.

    С 2022 года приняты 157 законов для поддержки участников спецоперации и их семей. По инициативе председателя партии Дмитрия Медведева модернизируются сельские отделения «Почты России» – на это выделено 5 млрд рублей. Кроме того, в федеральном бюджете предусмотрены средства на списание двух третей задолженности регионов по бюджетным кредитам, что позволило направить 200 млрд рублей ежегодно на инфраструктурные проекты и снизить долговую нагрузку регионов.

    Также в 12 регионах проводится эксперимент по поступлению в колледжи на основе двух экзаменов вместо четырех для девятиклассников. Васильев рассказал, что в Вышнем Волочке за короткое время удалось подготовить специалистов для нового производства, а для молодежи созданы высокооплачиваемые рабочие места.

    Комментарии (0)
    20 марта 2026, 17:16 • Новости дня
    Умер Чак Норрис
    @ Dan Wozniak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Американский актер, чемпион по боевым искусствам и звезда культового сериала «Уокер, техасский рейнджер» Чак Норрис скончался в возрасте 86 лет. Об этом сообщила его семья.

    Как пишет Variety, актер был госпитализирован в четверг на Гавайях, а умер утром в пятницу. «Хотя мы хотели бы сохранить обстоятельства втайне, знайте, что он был в окружении семьи и ушел с миром», – говорится в заявлении семьи артиста.

    «Для всего мира он был мастером боевых искусств, актером и символом силы. Для нас – преданным мужем, любящим отцом и дедушкой, невероятным братом и сердцем нашей семьи. Он жил с верой, целью и неизменной преданностью тем, кого любил», – отмечается в сообщении.

    Чак Норрис был не только популярным актером, но и признанным мастером единоборств. Он обладал черными поясами в дзюдо, бразильском джиу-джитсу, карате, тхэквондо и других дисциплинах, а также разработал собственный стиль – Чун Кук До.

    Широкую известность ему принесла роль в фильме «Путь дракона», где он снялся вместе с Брюсом Ли. Позднее он стал одной из главных звезд боевиков 1970–1980-х годов, сыграв в таких картинах, как «Отряд “Дельта”», «Без вести пропавшие», «Одинокий волк Маккуэйд» и «Код молчания».

    В 1990-х Норрис успешно перешел на телевидение, где исполнил главную роль в сериале «Уокер, техасский рейнджер», который выходил с 1993 по 2001 год и закрепил за ним статус одного из символов американского экшена.

    В последние годы актер стал героем интернет-мемов, в которых ему приписывались сверхчеловеческие способности. Он также участвовал в рекламе спортивного оборудования и активно высказывался по политическим вопросам, придерживаясь консервативных взглядов.

    Чак Норрис был дважды женат. У него остались супруга Джина О’Келли, пятеро детей и внуки.

    Комментарии (43)
    21 марта 2026, 12:35 • Видео
    Новый этап войны в Иране и тупик США

    Власти Катара заявили о форс-мажоре: Иран обстрелял завод, на который приходится 20% мирового рынка СПГ. Поставки сорваны как в Европу, так и в Азию, а Тегеран объявил это новым этапом войны. Теперь у президента США Дональда Трампа осталось три варианта действий.

    Комментарии (0)
    20 марта 2026, 15:08 • Новости дня
    Франция задержала в Средиземном море танкер из Мурманска
    @ Prefecture maritime de la Mediterranee/Etat Major des Armees/REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Французские военные задержали нефтяной танкер Deyna под флагом Мозамбика, следовавший из Мурманска.

    Операция по задержанию судна состоялась 20 марта в западной части Средиземного моря, сообщила в соцсетях морская префектура Средиземного моря, передает ТАСС.

    «20 марта 2026 года силы ВМС Франции провели операцию в открытом море, в западной части Средиземного моря, в отношении нефтяного танкера Deyna, шедшего под флагом Мозамбика и следовавшего из Мурманска», – говорится в публикации.

    О задержании также сообщил президент Франции Эммануэль Макрон.

    В январе французские военные провели операцию по задержанию нефтяного танкера в нейтральных водах Средиземного моря из-за подозрений в использовании поддельного флага.

    Комментарии (38)
    20 марта 2026, 14:35 • Новости дня
    Названы поразившие американский истребитель F-35 иранские ракеты

    Иранские комплексы «359» и Majid могли повредить американский истребитель F-35

    @ Zuma\TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Иранские комплексы ПВО «359» и AD-08 Majid способны обнаруживать и поражать истребители F-35 благодаря пассивным оптико-электронным системам и высокой скорости ракет.

    В социальных сетях появился анализ возможных систем противовоздушной обороны Ирана, способных нанести урон американскому истребителю пятого поколения F-35, пишет «Российская газета». Обсуждение связано с появлением видео, где истребитель пятого поколения был атакован неустановленной системой ПВО.

    Первоначально предполагалось, что удар нанесла ракета комплекса «358», однако эксперты отметили, что она предназначена в первую очередь для уничтожения беспилотников, небольших самолетов и вертолетов, а скорость ее не соответствует скорости, с которой был поражен F-35. Наиболее вероятными кандидатами на поражение истребителя называются ракета «359» и мобильный ЗРК AD-08 Majid.

    Ракета «359» отличается большими размерами, максимальной скоростью до 1000 км/ч, способностью сбивать цели на высотах до 9 км и дальностью до 150 км. ЗРК AD-08 Majid, смонтированный на легком автомобиле, оснащен ракетами со скоростью до 2450 км/ч, дальностью до 8 км и рабочей высотой до 6 км. Обе системы используют пассивные оптико-электронные станции обнаружения, которые не демаскируют себя при работе.

    Недостатком отмечается относительно слабая боевая часть ракет, что, согласно сообщениям Центрального командования США, позволило F-35 избежать критических повреждений и вернуться на базу.

    Корпус стражей исламской революции заявил о поражении стратегического истребителя F-35 ВВС США в небе над центральной частью страны.

    Комментарии (7)
    20 марта 2026, 21:57 • Новости дня
    Ирак объявил форс-мажор на месторождениях иностранных компаний
    @ Hasan Jamali/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Ирака приняли решение о введении форс-мажора на нефтяных месторождениях иностранных компаний из-за проблем с экспортом через Ормузский пролив, сообщает Reuters.

    Ирак объявил форс-мажор на всех нефтяных месторождениях, которые разрабатывают иностранные компании, передает РИА «Новости».

    Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в министерстве нефти страны, причиной стали военные действия, которые нарушили навигацию через Ормузский залив и фактически заблокировали основную часть экспорта нефти из Ирака.

    В сообщении агентства отмечается, что эскалация ситуации вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива. Этот маршрут считается ключевым для мировых поставок нефти и сжиженного природного газа из государств Персидского залива. Проблемы с навигацией через пролив уже отразились на объемах экспорта и добычи нефти странами региона.

    Ранее ведущие нефтесервисные компании Halliburton и Schlumberger начали вывозить персонал с иракских месторождений в Кувейт.

    Власти Ирака ранее приостановили добычу на крупнейшем в стране месторождении Румейла.

    Комментарии (12634)
    20 марта 2026, 20:59 • Новости дня
    Хаменеи назвал ошибку США и Израиля в отношении Ирана
    @ SalamPix/Abaca/Sipa USA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    США и Израиль ошиблись, рассчитывая на падение существующего строя в Иране, заявил верховный лидер страны Моджтаба Хаменеи.

    По его словам, за последний год республика столкнулась с тремя войнами – конфликтом с Израилем летом 2025 года, массовыми протестами в январе 2026 года, которые он назвал «переворотом», а также нынешний конфликт с США и Израилем, передает РИА «Новости».

    «Враг допустил очевидную ошибку и просчитался, думая, что через день-два народ захочет низвергнуть исламский строй», – подчеркнул Хаменеи, говоря о событиях июня 2025 года. Он также отметил, что второй войной стала попытка свержения власти в декабре-январе, когда, по мнению Хаменеи, США и Израиль полагали, что иранцы, испытывая экономические трудности, последуют их указаниям.

    По словам верховного лидера, сейчас идет третья война с США и Израилем. Хаменеи выразил уверенность, что иранский народ «создал обширную оборонительную линию, обширную как страна», и этим смог сбить противника с толку и нанести ему удар.

    Свое выступление Хаменеи приурочил к наступающему иранскому новому году, который начинается 21 марта. Он объявил наступающий год «годом экономики сопротивления под сенью национального единства и безопасности».

    На ваш взгляд
    Как США будут вести военные действия против Ирана дальше?




    Результаты
    8 комментариев

    В пятницу КСИР Ирана сообщил о новых ударах по базам США и Израиля.

    Комментарии (4)
    20 марта 2026, 21:35 • Новости дня
    Guardian нашла «след КГБ» в задержании украинских инкассаторов в Венгрии
    @ Government Of Hungary

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Венгерские следователи якобы применили к задержанному украинскому инкассатору принудительную инъекцию с миорелаксантом, которую «использовали в КГБ при допросах», пишут британские СМИ.

    Венгерские силовики якобы ввели арестованному украинскому инкассатору миорелаксант для повышения сговорчивости. У страдающего диабетом мужчины случился гипертонический криз, и он потерял сознание, сказали собеседники Guardian, передает «Газета.Ru».

    «Один из украинских источников описал принудительную инъекцию как «метод в русском стиле», напоминающий так называемые сыворотки правды, использовавшиеся КГБ при допросах в предыдущие десятилетия», – указало издание.

    Следы химикатов обнаружили в крови после возвращения мужчин на Украину.

    Британия пока не получила подтверждения этой информации через анализы. Однако адвокат Лорант Хорват заявил, что одному человеку действительно сделали укол против воли.

    Напомним, венгерские власти задерживали семерых граждан Украины по подозрению в отмывании денег. Глава МИД Украины Андрей Сибига сообщал об освобождении инкассаторов и их возвращении на родину. Позже Будапешт согласился вернуть «Ощадбанку» только автомобили без изъятых ценностей.

    Комментарии (12)
    20 марта 2026, 17:04 • Новости дня
    Лукашенко сообщил о готовности продать США калийный рудник
    @ PAVEL BEDNYAKOV/AP POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о возможной сделке по продаже белорусского калийного рудника американцам за сумму не менее 3 млрд долларов.

    Глава государства впервые затронул эту тему во время второго заседания VII Всебелорусского народного собрания, заявив, что предлагал США приобрести калий с возможностью вывоза в Америку, передает ТАСС.

    Во время беседы с журналистами Лукашенко отметил, что американская сторона пока размышляет над предложением. «Думают (американцы). Но три миллиарда (долларов США) – это минимум. А (белорусское) правительство посчитает запасы, еще чего-то. Это будет дороже», – сказал он.

    Он отметил, что США, несмотря на свои финансовые возможности, не проявляют готовности платить «нормальные деньги» за рудник и, по сути, рассчитывают получить актив почти даром.

    Старобинское месторождение калийных солей недалеко от Минска входит в число крупнейших в мире и служит сырьевой основой для ОАО «Беларуськалий», которому сейчас принадлежат рудники и обогатительные фабрики.

    Ранее Лукашенко сообщил о проработке Минском «большой сделки» с США. По его словам, речь идет о соглашении, в котором будут отражены ключевые вопросы текущей повестки между Минском и Вашингтоном.

    Комментарии (29)
    20 марта 2026, 17:59 • Новости дня
    Лукашенко похвалил решение Пугачевой стать матерью в 64 года
    @ Евгения Новоженина/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе обсуждения мер по улучшению демографической ситуации привел в пример Аллу Пугачеву, которая воспользовалась современными репродуктивными технологиями и в 64 года стала матерью двоих детей благодаря суррогатной матери.

    Президент отметил, что в вопросах экстракорпорального оплодотворения важно опираться на желание женщины стать матерью, а любые ограничения не должны мешать этому процессу, передает БелТА.

    Лукашенко подчеркнул, что морально-нравственные принципы в этой сфере не должны исходить «от кого попало», ведь желание женщины иметь ребенка – это святое. «Какие морально-нравственные принципы? От кого они исходят? Женщина хочет иметь ребенка. Это святая, значит, женщина. Если не можем естественным образом – я в общем говорю про мужиков, – всячески надо как-то помогать», – заявил глава государства.

    Комментируя ситуацию с Пугачевой, президент напомнил, что певица подверглась критике, однако он считает ее поступок достойным. По словам Лукашенко, главное – чтобы дети были здоровыми, и неважно, каким образом женщина становится матерью. «И тут от церкви до последнего человека начали костылять ее. А я говорю: какая молодец. И детки, говорят, хорошие. Это главное. Пусть рожает как угодно, но чтобы были хорошие дети», – сказал он.

    В рамках обсуждения проекта указа Лукашенко поддержал идею предоставить женщинам бесплатный доступ к процедуре ЭКО с использованием собственных эмбрионов, хранящихся в частных центрах, как в Белоруссии, так и за её пределами. Президент отметил, что не имеет значения, где хранятся эмбрионы: «Да хоть на Луне пусть хранит. Это дело женщины. Пусть она определяется, как ей быть и что делать».

    Лукашенко подчеркнул необходимость применения самых передовых технологий в сфере репродуктивной медицины и пообещал, что государство обеспечит финансирование этих инициатив. «Деньги за мной», – подчеркнул президент.

    Ранее Минздрав назвал возраст репродуктивного здоровья мужчин.

    Комментарии (13)
    20 марта 2026, 20:32 • Новости дня
    Назван размер годового убытка Банка России

    Банк России зафиксировал убыток в 184,8 млрд рублей по итогам 2025 года

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Годовой отчет Банка России за 2025 год показал убыток в 184,8 млрд рублей и значительное сокращение процентных доходов по сравнению с прошлым годом.

    Банк России представил Госдуме годовой отчет за 2025 год, сообщается на сайте регулятора. В документе содержатся сведения о деятельности ЦБ и анализ состояния российской экономики, включая финансовый рынок, платежный баланс и Национальную платежную систему.

    Приведена также годовая финансовая отчетность Центробанка, аудиторское заключение, информация о решениях Национального финансового совета и заключения Счетной палаты России.

    Согласно отчету, убыток Банка России за 2025 год составил 184,8 млрд рублей, тогда как годом ранее регулятор получил прибыль в 199,5 млрд рублей. Доходы за этот период достигли 942 млрд рублей, а расходы – 1,12 трлн рублей. Особо отмечено снижение процентных доходов: с 1,24 трлн до 800 млрд рублей за год.

    Объем операций через платежную систему Центробанка в 2025 году превысил 4,8 квадрлн рублей. Совокупный портфель розничных инвесторов на брокерском обслуживании и в доверительном управлении увеличился на 1,9 трлн рублей, что на 15% больше по сравнению с 2024 годом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Совет директоров Банка России сократил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта, установив ее на уровне 15% годовых.

    Также стало известно, что средняя ставка по трехмесячному вкладу в двадцати крупнейших банках снизилась до 14,03%. А глава Банка России Эльвира Набиуллина отметила необходимость постепенного и сбалансированного снижения ключевой ставки для достижения инфляционной цели в четыре процента.


    Комментарии (18)
    20 марта 2026, 21:25 • Новости дня
    Суд ликвидировал духовное управление мусульман Ростовской области

    Суд ликвидировал духовное управление мусульман Ростовской области по иску Минюста

    @ Олеся Чепурченко/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Ростове-на-Дону суд принял решение о ликвидации Главного духовного управления мусульман региона из-за грубых нарушений, выявленных проверкой компетентных органов.

    Ростовский областной суд принял решение ликвидировать «Главное духовное управление мусульман Ростовской области» по иску, поданному региональным управлением Минюста, сообщает пресс-служба суда. Организация будет исключена из Единого государственного реестра юридических лиц, как указано в официальном сообщении суда.

    В пресс-релизе отмечается: «Принято решение об удовлетворении административного искового заявления Главного управления Министерства юстиции РФ по Ростовской области о ликвидации Централизованной религиозной организации »Главное духовное управление мусульман Ростовской области« и исключении ее из Единого государственного реестра юридических лиц». Суд признал, что в деятельности организации выявлены грубые нарушения, подтверждённые проверкой компетентных органов.

    Дополнительно выяснилось, что один из членов религиозной организации, а также лицо, представляющее ее интересы без доверенности, включены Росфинмониторингом в перечень причастных к экстремистской деятельности. Это стало одним из оснований для ликвидации.

    Ранее в 2024 году глава ликвидированного управления Ахмед Абусупьянов участвовал в переговорах с террористами, которые захватили сотрудников СИЗО-1 в Ростове-на-Дону. В результате спецоперации большинство захватчиков было ликвидировано, а заложники освобождены.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае 2025 года муфтий Ахмед Абусупьянов был арестован по подозрению в хулиганстве и организации деятельности экстремистской организации. До этого Мосгорсуд признал энциклопедию «Ислам на Северном Кавказе» экстремистской.


    Комментарии (2)
    20 марта 2026, 12:57 • Новости дня
    Кипр призвал Британию обсудить судьбу военных баз
    @ Andreas Gora/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Кипрские власти намерены инициировать откровенный диалог с Лондоном касательно статуса военных объектов, являющихся наследием колониального периода, заявил президент островного государства Никос Христодулидис.

    Вопрос присутствия иностранного контингента требует обсуждения после завершения текущего кризиса, заявил Христодулидис, пишет Bloomberg.

    «Базы являются следствием колониального периода на Кипре», – отметил он.

    Глава государства отметил, что власти несут ответственность за безопасность более 10 тыс. граждан, проживающих на этих территориях.

    Христодулидис уже обсудил ситуацию с британским премьером Киром Стармером, предложив сесть за стол переговоров после стабилизации обстановки. После атаки дрона Греция направила на остров военные корабли и самолеты, а Франция и Испания предложили дополнительную защиту.

    Ранее лидеры Евросоюза приняли к сведению намерение властей Кипра обсудить статус британских военных баз. Христодулидис отказался отвечать на вопрос о возможном закрытии этих объектов.

    В начале марта база ВВС Акротири подверглась атаке двух беспилотников.

    Комментарии (4)
    20 марта 2026, 13:55 • Новости дня
    Песков заявил о неизвестных мотивах ЕС в конфликте на Украине
    @ Арина Антонова/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал, что Кремль не понимает, зачем Евросоюз усиливает участие в конфликте на Украине, вместо того чтобы искать мирное решение.

    Песков на брифинге подчеркнул, что до сих пор нет внятного ответа на вопрос, почему страны Европы продолжают проводить политику, направленную на поддержание и провоцирование конфликта на Украине, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь президента России отметил: «Нет также ответа на вопрос, зачем они до сих пор проводят политику, целью которой является провоцирование дальнейшего продолжения этого конфликта. И почему они не проводят политику, направленную на то, чтобы всемерно способствовать поискам мирного урегулирования».

    Песков также заявил, что для Москвы главным остается вопрос, зачем Евросоюз фактически напрямую вовлекся в ситуацию на Украине. По его словам, Кремлю странно комментировать, почему Европа не поддерживает США на Ближнем Востоке, одновременно поддерживая эскалацию ситуации на Украине.

    Ранее Песков рассказал о получении сигналов от европейских стран о желании участвовать в переговорах по урегулированию ситуации на Украине.

    На саммите в Брюсселе лидеры ЕС обсудили конфликты на Украине и в Иране, но не приняли конкретных решений по этим вопросам.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз собирается согласовать кредит Киеву на 90 млрд евро.

    Комментарии (11)
    20 марта 2026, 16:20 • Новости дня
    Лукашенко рассказал подробности «большого договора» с США

    Лукашенко заявил о подготовке «большого договора» с США

    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о переговорах с Соединенными Штатами по выработке масштабного соглашения, подчеркнув значимость такого шага для страны.

    Лукашенко сообщил журналистам, что американская сторона предложила заключить большую сделку с Белоруссией. По его словам, инициатива поступила от представителей Соединенных Штатов во время третьего или четвертого раунда переговоров, передает БелТА.

    Лукашенко подчеркнул, что речь идет о соглашении, в котором будут отражены ключевые вопросы текущей повестки между Минском и Вашингтоном.

    «Я согласен, чтобы выработать эту большую сделку, подготовить», – сказал Лукашенко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Белоруссии Александр Лукашенко провел переговоры с американской делегацией во главе со спецпосланником США Джоном Коулом. Лукашенко выступил с предложением обсудить не только ситуацию на Украине, но и положение на Ближнем Востоке.

    Комментарии (10)
    20 марта 2026, 13:28 • Новости дня
    Умерла жена Олега Басилашвили телеведущая Галина Мшанская
    @ Yury Pilipenko/Russian Look/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Ведущая Ленинградского телевидения и супруга актера Олега Басилашвили Галина Мшанская ушла из жизни на 92-м году.

    Губернатор Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования Басилашвили в связи с кончиной его супруги, передает ТАСС.

    Глава города назвал уход телеведущей тяжелой утратой для семьи и близких.

    «Выражаю глубокие соболезнования Вам и Вашей семье в связи с постигшей тяжелой утратой – уходом из жизни самого близкого и родного человека – Вашей супруги Галины Евгеньевны Мшанской», – говорится в телеграмме.

    Градоначальник отметил, что журналистка была ярким и талантливым человеком, а ее проекты отличал безупречный петербургский стиль. Она многие десятилетия трудилась на Ленинградском телевидении и канале «Культура», став для зрителей проводником в мир высокого искусства.

    Благодаря работе редактора аудитория увидела множество фильмов-опер и оперетт, среди которых «Дон Паскуале» и «Алеко». Также она создала документальные ленты и фильмы-концерты, включая выступление Булата Окуджавы.

    Ранее скончался заслуженный артист России Дмитрий Твердохлебов.

    Комментарии (0)
    Главное
    Посольство России обвинило британские СМИ в тиражировании фейков о детях Украины
    Junge Welt: Отказ ЕС от международного права осложнил борьбу с Россией
    Саакашвили обвинил Иванишвили в «нейтрализации» Патриарха Ильи Второго
    Экс-сотрудник СБУ рассказал об уничтожении тел наемников ВСУ
    Аферисты начали обманывать россиян под видом продавцов на маркетплейсах
    Власти Японии призвали прекратить панику из-за туалетной бумаги
    В Москве у синагоги произошла массовая драка