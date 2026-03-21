Саакашвили обвинил Иванишвили в «нейтрализации» Патриарха Ильи Второго

Tекст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

«Иванишвили сначала нейтрализовал патриарха, а сейчас вовсе освободился от него, для полного счастья ему осталась устранить меня», – написал Саакашвили в социальных сетях.

Саакашвили возмущен отказом в возможности присутствовать на похоронах Патриарха.

По его словам, всего два человека «раздражали» Бидзину Иванишвили – это он сам и Илья Второй.

Прощание с патриархом проходит в эти дни в главном соборе Грузии – Святой Троицы, а похоронят Илию Второго в Сионском соборе грузинской столицы. Саакашвили назвал скончавшегося патриарха «другом», хотя известно о значимых разногласиях между ними. Так, в 2012 году, узнав об измывательствах над заключенными в грузинских тюрьмах в период правления экс-президента, Илия Второй отменил все церковные мероприятия в тот период. ГПЦ назвала «неоправданным нарушением прав человека» истязания, которые «противоречат всем нормам христианской морали». Также Илия Второй призывал Саакашвили не проявлять жестокость к оппозиции.

В свою очередь, Иванишвили известен как человек, активно поддерживающий ГПЦ, что выражается, в том числе, выделением финансов на реставрацию и восстановление множества храмов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, католикос-патриарх всея Грузии Илия Второй ушел из жизни на 94-м году в одной из клиник Тбилиси. Патриарха Илию Второго планируют похоронить 22 марта в Сионском кафедральном соборе в центре грузинской столицы.