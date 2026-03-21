Приговор экс-генералу Мумиджанову обжаловали и защита и обвинение

Обе стороны по делу заместителя командующего Ленинградским военным округом генерала Валерия Муминджанова обжаловали приговор, сообщает РИА Новости со ссылкой на Воронежский гарнизонный военный суд. Муминджанов ранее был признан виновным в получении взяток на сумму более 17 млн рублей и приговорён к десяти годам лишения свободы в колонии строгого режима.
Защита генерала подала апелляцию, утверждая, что наказание чрезмерно сурово и требует пересмотра дела. В то же время представители прокуратуры недовольны тем, что суд не принял решение о лишении Муминджанова государственных наград.
Как писала газета ВЗГЛЯД, 5 марта суд приговорил Валерия Муминджанова к 10 годам колонии строгого режима и штрафу 17,95 млн рублей за особо крупную взятку.
Ранее в январе Муминджанов признал, что получил деньги, чтобы помочь семье.
Напомним, следственный комитет возбудил дело против Муминджанова по статье о получении взятки в особо крупном размере 2 сентября 2024 года. Следователи установили, что Муминджанов, будучи руководителем департамента ресурсного обеспечения Минобороны, поспособствовал заключению контрактов на поставку обмундирования в интересах Минобороны, в том числе в зону спецоперации, на сумму более 1,5 млрд рублей за взятку.
Также у Муминджанова и его семьи обнаружили недвижимость в Москве и Воронеже стоимостью более 120 млн рублей.