Ветераны СВО провели первый кадровый форум в «Сенеже»

Tекст: Дмитрий Зубарев

Первый Форум участников региональных кадровых программ завершился 20 марта в Солнечногорске на площадке Мастерской управления «Сенеж». Форум объединил 108 ветеранов СВО из разных регионов, среди которых – пять Героев России, 78 кавалеров ордена Мужества и 41 участник, награжденный медалью «За отвагу».

Мероприятие проходило с 17 по 20 марта при поддержке Высшей школы государственного управления Президентской академии.

В течение четырех дней участники форума прослушали лекции первых лиц страны, включая первого заместителя руководителя администрации президента Сергея Кириенко, заместителя председателя правительства Дмитрия Чернышенко и помощника президента Владимира Мединского. Также прошли панельные дискуссии и экскурсии в Национальном центре «Россия», а ветераны обменялись опытом с коллегами из федеральной президентской программы «Время героев».

Сергей Кириенко в приветственном слове подчеркнул: «Вы олицетворяете собой всех участников специальной военной операции, настоящих героев, которые, рискуя своей жизнью и здоровьем, встали на защиту страны». Он отметил, что федеральная и региональные кадровые программы созданы по решению президента России, чтобы герои СВО могли реализовать себя на гражданской службе в органах власти разных уровней.

Дмитрий Чернышенко рассказал о значении управленческих практик и важности нацпроекта «Молодежь и дети» для формирования кадрового резерва. Он обратил внимание на то, что одной из национальных целей, поставленных президентом Владимиром Путиным, является раскрытие потенциала каждого человека и развитие его талантов через укрепление традиционных ценностей.

Ректор Президентской академии Алексей Комиссаров назвал привлечение ветеранов и участников СВО к гражданской службе серьезной задачей и отметил, что президентские кадровые программы формируют новую элиту страны. Герои России Александр Виселков и Владимир Лысенко в своих выступлениях подчеркнули ценность командной работы, высокий уровень организации и возможность наладить взаимодействие с единомышленниками из других регионов.

Всего в региональных кадровых программах для ветеранов СВО участвуют более 3 тыс. человек, еще 2,2 тыс. смогут приступить к обучению после возвращения из зоны спецоперации. Более 540 слушателей уже заняли новые должности, причем свыше 150 стали депутатами региональных и муниципальных органов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, программа подготовки руководителей из числа ветеранов СВО «Время героев» за год завершила обучение первой группы из 83 участников.