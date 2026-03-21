    21 марта 2026, 11:42 • Новости дня

    В Москве у синагоги произошла массовая драка

    @ Евгений Мессман/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В центре Москвы группа молодых людей устроила драку у хоральной синагоги, напав на прихожан, выходивших из здания в традиционных головных уборах, пишут СМИ.

    В центре Москвы, у хоральной синагоги рядом со станцией метро Китай-город, произошла массовая драка, пишут «Вести» со ссылкой на Telegram-канал «Осторожно, новости». По словам очевидцев, группа агрессивно настроенных молодых людей атаковала прихожан синагоги.

    В публикации отмечается, что нападению подверглись те, кто выходил из синагоги в головных уборах. «Напали на людей, которые вышли из синагоги, за то, что они в кипе», – говорится в сообщении. При этом нападавшие выкрикивали оскорбительные лозунги.

    На данный момент сведений о пострадавших и нападавших не приводится. Официальных комментариев от правоохранительных органов также пока нет.

    Ранее правоохранители пресекли хулиганские действия группы молодых людей в районе Коммунарка и изъяли у нарушителей сигнальный пистолет и патроны.

    До этого полицейские задержали девять человек после массовой драки в торговом центре «Щука» в Москве. А в октябре в жилом комплексе «Прокшино» на территории той же Коммунарки около двадцати человек устроили массовую драку с использованием палок и лопат.


    20 марта 2026, 21:25 • Новости дня
    Суд ликвидировал духовное управление мусульман Ростовской области

    @ Олеся Чепурченко/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Ростове-на-Дону суд принял решение о ликвидации Главного духовного управления мусульман региона из-за грубых нарушений, выявленных проверкой компетентных органов.

    Ростовский областной суд принял решение ликвидировать «Главное духовное управление мусульман Ростовской области» по иску, поданному региональным управлением Минюста, сообщает пресс-служба суда. Организация будет исключена из Единого государственного реестра юридических лиц, как указано в официальном сообщении суда.

    В пресс-релизе отмечается: «Принято решение об удовлетворении административного искового заявления Главного управления Министерства юстиции РФ по Ростовской области о ликвидации Централизованной религиозной организации »Главное духовное управление мусульман Ростовской области« и исключении ее из Единого государственного реестра юридических лиц». Суд признал, что в деятельности организации выявлены грубые нарушения, подтверждённые проверкой компетентных органов.

    Дополнительно выяснилось, что один из членов религиозной организации, а также лицо, представляющее ее интересы без доверенности, включены Росфинмониторингом в перечень причастных к экстремистской деятельности. Это стало одним из оснований для ликвидации.

    Ранее в 2024 году глава ликвидированного управления Ахмед Абусупьянов участвовал в переговорах с террористами, которые захватили сотрудников СИЗО-1 в Ростове-на-Дону. В результате спецоперации большинство захватчиков было ликвидировано, а заложники освобождены.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае 2025 года муфтий Ахмед Абусупьянов был арестован по подозрению в хулиганстве и организации деятельности экстремистской организации. До этого Мосгорсуд признал энциклопедию «Ислам на Северном Кавказе» экстремистской.


    19 марта 2026, 17:52 • Новости дня
    Полиция задержала устроившего взрыв в московском банке мужчину
    @ Полина Ястребцева/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Москве сотрудники полиции задержали мужчину после взрыва в банковском отделении на улице Менжинского, подробности происшествия выясняются, уточнили в МВД.

    Мужчину, который устроил взрыв в помещении банка на улице Менжинского в Москве, задержали сотрудники полиции, сообщает МВД РФ. По словам официального представителя ведомства Ирины Волк, «мои столичные коллеги задержали мужчину, совершившего противоправные действия в помещении банка на улице Менжинского. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются».

    На данный момент правоохранительные органы продолжают выяснять детали случившегося и мотивы задержанного. Информация о пострадавших и масштабе ущерба не уточняется. Следственные действия продолжаются, дополнительные подробности будут предоставлены позже, уточнили в ведомстве.

    Ранее сотрудники экстренных служб перекрыли двор жилого комплекса на западе Москвы из-за найденного пакета с предметами, похожими на гранаты.

    До этого взрыв произошел в Институте нефтехимического синтеза имени А.В. Топчиева в Москве. А в начале марта сотрудники ФСБ задержали девушку, которая обеспечивала связь террористам, устроившим подрыв у здания ОМВД на юге Москвы, при котором погибли двое полицейских.


    21 марта 2026, 12:35 • Видео
    Новый этап войны в Иране и тупик США

    Власти Катара заявили о форс-мажоре: Иран обстрелял завод, на который приходится 20% мирового рынка СПГ. Поставки сорваны как в Европу, так и в Азию, а Тегеран объявил это новым этапом войны. Теперь у президента США Дональда Трампа осталось три варианта действий.

    18 марта 2026, 18:54 • Новости дня
    Дело футболиста Смолова о драке в центре Москвы направлено в суд

    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Обвинительное заключение в отношении футболиста Федора Смолова по делу о драке в московском кафе утверждено и будет передано в суд, сообщает прокуратура Москвы.

    Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении футболиста Федора Смолова, сообщает столичная прокуратура. В сообщении пресс-службы уточняется, что 36-летний житель столицы обвиняется по части первой статьи 112 УК РФ – умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью.

    Дело связано с инцидентом, произошедшим 28 мая 2025 года в кафе на Большой Никитской улице. Между Смоловым и одним из посетителей произошла драка, после которой пострадавшему потребовалась медицинская помощь.

    Судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что действия футболиста привели к причинению вреда средней тяжести здоровью потерпевшего. Теперь материалы дела будут переданы в суд для рассмотрения по существу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, уголовное дело в отношении спортсмена было возбуждено 10 сентября 2025 года. На следующий день Смолов в ходе допроса частично признал свою вину по делу о драке в кафе «Кофемания» в центре столицы в мае 2025 года.

    Позже стало известно, что футболист может быть лишен свободы на срок до трех лет.


    20 марта 2026, 19:20 • Новости дня
    Собянин сообщил об уничтожении 21 БПЛА при подлете к Москве

    @ Виталий Белоусов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Системы противовоздушной обороны России уничтожили 21 беспилотник, летевший на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин.

    По его словам, специалисты экстренных служб уже работают на месте падения обломков.

    «Силами ПВО Минобороны уничтожены двадцать один БПЛА, летевшие на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал Собянин в Max.

    В ночь на пятницу дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 26 украинских беспилотников самолетного типа.

    В первой половине пятницы средства ПВО России сбили 29 украинских БПЛА.

    20 марта 2026, 15:42 • Новости дня
    Суд Москвы заочно дал пять лет украинцу за осквернение памятника в Одессе

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Гражданин Украины Ярослав Войцеховский получил заочный приговор с реальным сроком в Москве за действия против памятника времен Великой Отечественной войны в Одессе, сообщает прокуратура.

    Московский городской суд заочно признал виновным 37-летнего гражданина Украины Ярослава Войцеховского по статьям УК РФ о повреждении памятников, посвященных защитникам Отечества, и осквернении символов воинской славы, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

    Суд установил, что Войцеховский в феврале 2024 года, находясь в Одессе, умышленно нанес краску на постамент мемориального объекта, посвященного защитнику Отечества, а также закрасил барельефные изображения орденов и медалей и бросил в бюст предметы с загрязняющими веществами.

    В материалах дела говорится, что обвиняемый действовал по мотивам политической и идеологической ненависти, осознавая историко-культурную ценность памятника. Кроме того, Войцеховский, находясь на территории Украины, разместил в одной из соцсетей публикацию с видеозаписью и фотографиями, негативно оценивающими ветерана Великой Отечественной войны, а также призывы к уничтожению памятника-бюста и демонстрацию унизительных действий в отношении мемориального объекта.

    Суд учел позицию государственного обвинителя и назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии общего режима. Кроме того, Войцеховскому запрещено заниматься администрированием сайтов и интернет-ресурсов в течение трех лет. Сейчас фигурант находится в розыске, дело рассматривалось в его отсутствие.

    Ранее глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против гражданина Литвы Валдиса Барткевичюса за осквернение памятника в Курской области.

    До этого радикальные националисты в Карловке Полтавской области на Украине осквернили монумент советским солдатам, испачкав его красной краской. А в Одессе на Приморском бульваре бюст Александра Пушкина накрыли розовым пакетом.


    18 марта 2026, 22:21 • Новости дня
    Второй пожарный поезд отправился к горящему бизнес-центру в Москве

    Tекст: Вера Басилая

    К месту крупного пожара в бизнес-центре Turas на юго-востоке столицы отправился второй пожарный поезд на помощь в ликвидации огня, сообщили в оперативных службах.

    Тушение пожара в бизнес-центре Turas на юго-востоке Москвы продолжается, передает ТАСС. Оперативные службы сообщили, что к месту происшествия был отправлен второй пожарный поезд.

    В юго-восточном районе Москвы продолжается тушение пожара в бизнес-центре Turas, где огнем охвачено около 1,5 тыс. кв. м.

    Пожару в бизнес-центре Turas присвоили третий номер сложности из пяти возможных, уже прибыл первый пожарный поезд.

    Напомним, в среду в бизнес-центре Turas на юго-востоке Москвы загорелось складское помещение на первом этаже, за медицинской помощью обратились два человека.

    18 марта 2026, 14:45 • Новости дня
    Пожарный поезд выехал к горящему бизнес-центру в Москве

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    К месту возгорания в столичном офисном здании направили специальный железнодорожный состав из Люблино, сообщил источник в оперативных службах.

    Пожару присвоили третий номер сложности из пяти возможных, указал собеседник ТАСС.

    «На место запрошены дополнительные силы пожарно-спасательного гарнизона. Огонь интенсивно распространяется. Дымовыделение происходит со всех этажей здания», – добавил он.

    К горящему объекту выдвинулся пожарный поезд. Железнодорожный состав специального назначения следует из района Люблино для помощи в ликвидации возгорания.

    Напомним, в среду в бизнес-центре Turas на юго-востоке Москвы загорелось складское помещение на первом этаже. После начала инцидента за медицинской помощью обратились два человека.

    20 марта 2026, 00:16 • Новости дня
    Путин поздравил мусульман России с праздником Ураза-байрам
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин поздравил мусульман России с праздником Ураза-байрам, завершающим священный месяц Рамадан.

    «На протяжении столетий этот праздник олицетворяет стремление верующих к нравственному совершенствованию, к милосердию и состраданию, обращает их к непреходящим ценностям ислама», – приводятся слова Путина на сайте Кремля.

    Путин подчеркнул, что мусульмане России сохраняют уважение к историческим и духовным традициям предков, а проведение благотворительных, культурных и детских мероприятий стало доброй традицией в священный месяц Рамадан. Он отметил, что мусульмане «широко отмечают этот праздник в своих общинах и семейном кругу».

    Он указал на созидательную роль мусульманских организаций в укреплении института семьи, воспитании молодежи и развитии диалога с государственными и общественными структурами. Кроме того, как подчеркнул президент России, мусульманские организации занимаются «реализацией патриотических, образовательных, гуманитарных инициатив».

    «И конечно, особые слова признательности – последователям ислама, которые плечом к плечу с боевыми товарищами сражаются за свободу и независимость Родины, оказывают поддержку родным и близким героев», – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2026 году мусульмане отметят праздник разговения 20 марта, молитва продлится с семи до восьми утра. Священный пост начался 18 февраля и завершился вечером 19 марта.

    18 марта 2026, 17:18 • Новости дня
    Площадь пожара в бизнес-центре Москвы достигла 1,5 тыс. кв. метров

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В юго-восточном районе Москвы продолжается тушение пожара в бизнес-центре Turas, где огнем охвачено около 1,5 тыс. кв. м, сообщают оперативные службы.

    Площадь пожара в бизнес-центре Turas на юго-востоке Москвы достигла примерно 1,5 тыс. кв. метров. Тушение возгорания продолжается, сообщили ТАСС в оперативных службах.

    К ликвидации огня привлечен пожарный поезд со станции Перово, сообщает Московская железная дорога (МЖД, филиал РЖД). По данным МЖД, этот поезд оборудован двумя цистернами по 60 тонн воды каждая.

    Возгорание произошло в складском помещении на первом этаже административного здания по адресу: 1-й Грайвороновский проезд, дом 20, строение 35. До прибытия пожарных порядка 200 человек успели самостоятельно покинуть здание. Информация о пострадавших и причинах пожара уточняется.

    Ранее пожару в бизнес-центре Turas присвоили третий номер сложности из пяти возможных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду на юго-востоке Москвы в бизнес-центре Turas загорелось складское помещение на первом этаже. За медицинской помощью обратились два человека.


    19 марта 2026, 12:42 • Новости дня
    Выпавшая в Москве из окна трехлетняя девочка погибла в больнице

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В медучреждении скончался трехлетний ребенок, ранее выпавший из окна квартиры на пятом этаже в Москве, сообщили в Главном следственном управлении СК по городу.

    Ребенок 2023 года рождения получил смертельные травмы в результате падения, пояснили в ведомстве, сообщает ТАСС.

    По предварительным данным, малышка ненадолго осталась одна в комнате и упала с высоты пятого этажа. Несмотря на усилия медиков, спасти пострадавшую не удалось.

    Следователи квалифицировали случившееся как причинение смерти по неосторожности, возбуждено уголовное дело.

    В ведомстве призвали родителей не оставлять детей без присмотра при открытых окнах.

    В ноябре девятилетняя девочка выжила после падения из окна квартиры на седьмом этаже на юге Москвы. Малолетний мальчик погиб в результате падения с пятого этажа жилого дома на улице Изюмская.

    19 марта 2026, 08:50 • Новости дня
    В Москве отреставрировали древнерусский амулет с изображением змееногой женщины

    Tекст: Дарья Григоренко

    Редкий древнерусский амулет с изображением змееногой женщины был отреставрирован в Москве.

    Артефакт нашли на Дружинниковской улице в Пресненском районе в ходе археологических исследований, проведённых на территории бывших Пресненских прудов, говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

    Как рассказал руководитель Департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов, подобные амулеты встречались в Древней Руси в XII – первой половине XIII века и имели византийские корни. «Обнаруженный амулет редкого типа, так как на нем отображено змееногое, а не змееволосое фантастическое существо, которое изображалось на таких медальонах в подавляющем большинстве случаев», – отметил он. На лицевой стороне украшения размещена сцена Крещения Господня, а на оборотной – змееногая женщина.

    Эксперты полагают, что прототипом существа стала статуя Сциллы, стоявшая на ипподроме в Константинополе до разрушения крестоносцами в 1204 году. Найденный амулет будет передан в музейный фонд Музея Москвы.

    Археологические работы проходили на месте Пресненских прудов, территория которых с XIV века принадлежала сначала князю Владимиру Храброму, затем митрополиту Фотию и впоследствии Новинскому монастырю. Со временем здесь развернулось развитое монастырское хозяйство, а в XVII–XVIII веках пруды стали важным объектом городского пользования.

    К XIX веку Пресненские пруды стали популярным местом отдыха москвичей, но к началу XX века их территорию частично застроили, а реку Пресню к 1920-м годам убрали под землю из-за разрастания городской инфраструктуры.

    Ранее в Старой Руссе археологи обнаружили границу древнего кладбища, относящегося предположительно к домонгольскому периоду, рядом с местом будущего строительства.

    18 марта 2026, 13:10 • Новости дня
    В Москве открыт первый в России испытательный центр роботов и беспилотных систем

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Москве начал работу первый в России испытательный центр полного цикла для тестирования беспилотных и роботизированных систем, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    По его словам, открытие собственного центра позволит снизить стоимость разработки и ускорить переход от создания опытного образца к серийному производству. Центр расположен в «Сколкове», где находится штаб-квартира, помещения для мероприятий и несколько специализированных площадок, говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

    Испытания проводятся в различных условиях: в офисах, общественных пространствах, на воде и под водой, а также на открытых территориях с разными типами покрытий. К испытательному процессу привлекаются и другие площадки, в том числе полигон Федерального центра беспилотных авиационных систем. Разработчики могут подать заявку на тестирование через платформу i.moscow, а рассмотрение заявок происходит в ускоренном порядке.

    Собянин отметил: «Наличие собственного испытательного центра позволит сократить путь от опытного образца до серийного производства. Это важный инструмент для стимулирования развития отечественных технологий». Среди первых разработок, проходящих испытания, – автономная поломоечная машина Unit, которую тестирует ООО «Яку Роботикс». Машина способна строить карту помещения и уверенно работать даже в сложных условиях.

    Также тестируется робот-патрульный «Городовой» от ООО «Гумич РТК», оснащенный стереокамерами и системой компьютерного зрения, что позволяет ему в реальном времени создавать карты и отслеживать объекты, а также подавать сигналы экстренным службам. Еще одна разработка – гусеничная платформа «Веном-саранча» компании «Робком», предназначенная для уборки снега и скашивания травы, успешно справилась с сугробами высотой до одного метра.

    В числе других участников – автономные мобильные роботы «Морос» для грузоперевозки на складах и производственных объектах компании «Мобильные роботизированные системы», которые способны перевозить до 1,5 тонны и повышают производительность труда в несколько раз. ГК «Прикладная робототехника» испытывает новую модель робота-манипулятора ARM, который применяется в различных отраслях, включая автомобилестроение, фармацевтику и тяжелую промышленность.

    18 марта 2026, 14:58 • Новости дня
    В Москве прошел Второй Международный философский форум «Осмысляя Россию»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Второй Международный философский форум «Осмысляя Россию» прошел в среду в Москве в конференц-зале факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики.

    Мероприятие было приурочено ко дню рождения выдающегося русского философа Николая Бердяева и собрало ведущих ученых, представителей научных учреждений, писателей, политиков и общественных деятелей, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    Форум стал площадкой для обсуждения фундаментальных вопросов: что значит «быть Россией» сегодня, каковы ее исторические уроки и горизонты будущего.

    «В центре повестки нынешней встречи – важные, востребованные временем вопросы, связанные с историей, культурой, духовностью и национальной идентичностью нашего народа. И конечно, особо отмечу, что в ходе форума отдельные дискуссии будут посвящены развитию философского краеведения и анализу философско-этических аспектов широкого внедрения искусственного интеллекта в повседневную жизнь людей», – отметил в приветственной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, президент России Владимир Путин. Глава государства подчеркнул важность сохранения традиций отечественной философской мысли.

    Особое внимание участники уделили вопросам единства народов России, что связано с объявленным президентом России 2026 годом Года единства народов России. В рамках форума прошли дискуссии по философскому краеведению, а также обсуждение этических аспектов внедрения искусственного интеллекта в повседневную жизнь.

    В завершение форума директор «Дома А.Ф. Лосева» Владимир Коптев-Дворников подчеркнул, что единство народов является главной основой российского общества и государства, а общим традиционным ценностям посвящен и форум «Осмысляя Россию». Организаторами мероприятия выступили факультет гуманитарных наук НИУ ВШЭ, философский факультет МГУ, Библиотека-музей «Дом А.Ф. Лосева» и Центр русской философии, истории и культуры им. Н.А. Бердяева.

    19 марта 2026, 02:56 • Новости дня
    Пожар в бизнес-центре в Москве ликвидирован

    Tекст: Антон Антонов

    Пожар в здании бизнес-центра Turas на юго-востоке Москвы ликвидировали, сообщил представитель экстренных служб.

    «Пожар полностью потушен», – приводит текст сообщения ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в бизнес-центре Turas на юго-востоке Москвы загорелось складское помещение на первом этаже. Пожару присвоили третий номер сложности из пяти возможных. К месту происшествия направили два пожарных поезда. За медицинской помощью обратились два человека.

    19 марта 2026, 11:59 • Новости дня
    Муфтий призвал мусульман в Ураза-байрам «поведением показать красоту своей религии»

    Tекст: Вера Басилая

    В праздник Ураза-байрам во время коллективных молитв своим поведением важно показать согражданам красоту ислама, заявил зампредседателя Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ ), председатель ДУМ Московской области, муфтий Московской области Рушан Аббясов.

    Зампредседателя Духовного управления мусульман РФ Рушан Аббясов отметил важность достойного поведения в праздник, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что Россия является многонациональной страной, где уважают традиции разных народов.

    «Призываю в день Ураза-байрам показать свою высокую нравственность, культуру, не поддаваться ни на какие провокации», – заявил муфтий.

    В 2026 году мусульмане отметят праздник разговения 20 марта, молитва продлится с семи до восьми утра. Священный пост начнется 18 февраля и завершится вечером 19 марта. В этот период верующим запрещено принимать пищу и пить от рассвета до заката.

    В столице на четырех специально подготовленных площадках ожидается от 150 до 200 тыс. молящихся. В Московской области организуют 40 мест для коллективной молитвы, где соберутся около 100 тыс. человек. Духовный лидер также предупредил горожан о возможных перекрытиях улиц и попросил отнестись к ограничениям с пониманием.

    Ранее верховный муфтий России Талгат Таджуддин призвал верующих избегать показного намаза на публике.

