В Москве у синагоги произошла массовая драка с прихожанами

Tекст: Тимур Шайдуллин

В центре Москвы, у хоральной синагоги рядом со станцией метро Китай-город, произошла массовая драка, пишут «Вести» со ссылкой на Telegram-канал «Осторожно, новости». По словам очевидцев, группа агрессивно настроенных молодых людей атаковала прихожан синагоги.

В публикации отмечается, что нападению подверглись те, кто выходил из синагоги в головных уборах. «Напали на людей, которые вышли из синагоги, за то, что они в кипе», – говорится в сообщении. При этом нападавшие выкрикивали оскорбительные лозунги.

На данный момент сведений о пострадавших и нападавших не приводится. Официальных комментариев от правоохранительных органов также пока нет.

Ранее правоохранители пресекли хулиганские действия группы молодых людей в районе Коммунарка и изъяли у нарушителей сигнальный пистолет и патроны.

До этого полицейские задержали девять человек после массовой драки в торговом центре «Щука» в Москве. А в октябре в жилом комплексе «Прокшино» на территории той же Коммунарки около двадцати человек устроили массовую драку с использованием палок и лопат.



