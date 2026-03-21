Вучич заявил о начале активной фазы третьей мировой войны

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как заявил Вучич, вероятность предотвращения третьей мировой войны на сегодняшний день крайне мала, передают «Вести». По его словам, в мире уже давно идет борьба за перераспределение ключевых ресурсов, включая нефть, газ и редкие металлы. Вучич считает, что эти процессы ведутся продолжительное время и лишь обостряются.

Сербский лидер подчеркнул, что многие крупные геополитические игроки стремятся только выиграть время, используя текущую ситуацию для подготовки к потенциально более масштабным и кровопролитным столкновениям. По его мнению, в подобных конфликтах может быть использовано тактическое ядерное оружие.

Вучич напомнил, что обе мировые войны прошлого века начинались с региональных кризисов, которые затем приводили к созданию жестких военно-политических альянсов. Он отметил, что сегодня интересы ведущих держав настолько противоположны, что ни одна из сторон не готова пойти на уступки, что лишь провоцирует дальнейшую эскалацию.

Президент Сербии призвал мировых лидеров к честности и признанию того, что старая система ООН фактически перестала существовать, а на смену ей приходит борьба за новый международный порядок. Вучич также отметил, что нынешние очаги напряженности, такие как ситуация на Украине и на Ближнем Востоке, неизбежно становятся катализаторами новых конфликтов.

