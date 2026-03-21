У берегов Камчатки зафиксировали семь землетрясений за сутки

Семь афтершоков магнитудой до 5,0 зарегистрировали у побережья Камчатки

Tекст: Мария Иванова

В течение последних суток у побережья Камчатки было зарегистрировано семь ощутимых афтершоков, сообщает «Интерфакс.» По данным регионального управления МЧС, сила подземных толчков достигала 5,0 по магнитуде.

Один из афтершоков ощущался в населённых пунктах региона с интенсивностью до двух баллов. Спасатели уточняют, что сейсмическая активность продолжается на фоне последствий разрушительного землетрясения, произошедшего 30 июля 2025 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июля прошлого года на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. В сентябре специалисты зарегистрировали серию из более чем 30 афтершоков в океане.

На этой неделе сейсмологи сообщили о землетрясении у Курильских островов магнитудой 5,4.