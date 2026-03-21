ФСБ задержала в Мордовии пособника ГУР с тысячей сим-карт

Федеральная служба безопасности пресекла деятельность 34-летнего мужчины, подозреваемого в госизмене, передает РИА «Новости».
По данным спецслужбы, житель республики сотрудничал с украинской разведкой.
В ведомстве заявили: «Федеральной службой безопасности Российской Федерации на территории республики Мордовия пресечена противоправная деятельность 34-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении государственной измены».
Установлено, что бизнесмен через Telegram связался с представителем ГУР. С августа по октябрь 2025 года он зарегистрировал более 1 тыс. сим-карт и десять виртуальных станций. Доступ к оборудованию он передал кураторам для мошенничества и планирования диверсий.
Для конспирации оплату за услуги фигурант получал на криптовалютные кошельки. Возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене, суд отправил подозреваемого под стражу. Сейчас следствие проверяет его причастность к другим преступлениям в интересах Киева.
