  • Новость часаПутин поздравил лидеров Ирана и стран СНГ с праздником Навруз
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Америка пришла к Лукашенко с протянутой рукой
    Guardian нашла «след КГБ» в задержании украинских инкассаторов в Венгрии
    Хаменеи назвал ошибку США и Израиля в отношении Ирана
    Умер Чак Норрис
    Киевские власти начали принудительную эвакуацию детей из Славянска
    Путин назначил президентскую «пятерку» членов ЦИК
    США перебросили на Ближний Восток две тысячи морпехов и три корабля
    Замаскированное судно преодолело блокаду Ормузского пролива
    AntiDiplomatico: Путин находится в лучшем геополитическом положении за годы
    21 марта 2026, 09:41 • Новости дня

    FT: ЕК призвала ЕС снизить цели по хранению газа

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Еврокомиссия призвала страны Евросоюза снизить целевые показатели по хранению газа и начать пополнять запасы газа постепенно в рамках мер по снижению спроса на фоне конфликта на Ближнем Востоке, сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на письмо еврокомиссара по энергетике Дана Йоргенсена.

    По словам еврокомиссара по энергетике Дана Йоргенсена, странам рекомендуется снизить целевые показатели заполнения хранилищ газа до 80%, что на 10 процентных пунктов ниже установленных официально.

    Также Еврокомиссия советует странам ЕС откладывать выполнение целевых показателей по хранению газа до 1 декабря, что на месяц позже, чем предусматривалось действующим законодательством.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры Евросоюза выразили обеспокоенность экономической ситуацией на фоне ударов по энергетическим объектам. Биржевые цены на газ выросли на 35% после атаки Ирана на газовое месторождение в Катаре. Запасы топлива в европейских подземных хранилищах опустились ниже отметки в 29%.

    19 марта 2026, 11:24 • Новости дня
    Эксперт: На мировом рынке газа складывается «идеальный шторм»

    Эксперт Юшков: Удар по СПГ-заводу в Катаре сулит новые проблемы Европе

    @ кадр из видео

    Tекст: Анастасия Куликова

    На газовом рынке складывается «идеальный шторм». Это сулит новые проблемы Европе, которой предстоит в ближайшее время начать закачивать газ в подземные хранилища для подготовки к следующей зиме, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее Иран нанес ракетный удар по крупнейшему в мире СПГ-заводу в Катаре.

    «Удар по крупнейшему в мире СПГ-заводу в Катаре будет иметь непредсказуемые долгосрочные последствия», – отметил Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ. Он напомнил, что Доха, которая в 2025 году экспортировала 110 млн тонн СПГ, ранее приостановила добычу и сжижение газа. Причиной стало в первую очередь перекрытие Ормузского пролива.

    Более того, эмират отложил запуск проекта по расширению производства сжиженного газа как минимум до 2027 года. Теперь ситуация усугубляется еще больше, указал собеседник. «Не совсем понятно, какие повреждения в результате удара получил СПГ-завод. По некоторым данным, на объекте возникли пожары», – сказал эксперт, указав, что ремонт предприятия даже от обычной поломки занимает несколько месяцев.

    «Сколько времени уйдет на устранение последствий атаки, и в каких объемах Катар сможет производить СПГ, когда будет открыт Ормуз?», – задается вопросами Юшков. По его мнению, на газовом рынке складывается «идеальный шторм», и это сулит новые проблемы Европе. Запасы газа в европейских подземных хранилищах (ПХГ) Европы опустились ниже 29%. «Отопительный сезон закончится к концу марта. Необходимо будет начать закачивать газ в хранилища для подготовки к следующей зиме», – заметил спикер.

    Между тем, европейские политики в рамках 19-го пакета санкций запретили импорт СПГ из России с января 2027 года. Москва может превентивно переориентироваться на азиатские рынки. «Сокращение катарского СПГ поднимет цены на глобальном рынке. Европа столкнется с проблемами при подготовке к следующему отопительному сезону», – детализировал аналитик. По его прогнозам, высокие котировки на газ сохранятся весь 2026 год.

    Юшков также полагает, что Дональд Трамп знал об ударах Израиля по газовому месторождению Южный Парс в Иране, которые и спровоцировали Тегеран на атаку по заводу СПГ в Катаре. Но президент США сейчас делает вид, будто американская сторона «не трогает энергоинфраструктуру». «Штаты – страна-импортер нефти, поэтому для них более негативные последствия несет ситуация вокруг Ормуза. А высокие цены на газ им на руку, потому что Америка экспортирует СПГ», – уточнил экономист.

    «Странным образом совпало, что в ближайшие пять лет США намерены достроить заводы по сжижению газа. Речь пойдет о мощностях примерно в 110–112 млн тонн. Сейчас поразительным образом выпадает Катар, который ровно столько и производит», – заключил Юшков.

    В среду вечером один из крупнейших промышленных центров Рас-Лаффан в Катаре, где расположен самый большой комплекс по производству сжиженного природного газа, подвергся ракетным ударам. Минобороны эмирата сообщило, что Иран выпустил пять баллистических ракет. «Нашим вооруженным силам «с Божьей помощью» удалось сбить четыре баллистические ракеты, однако одна ракета упала в промышленном районе Рас-Лаффан, вызвав пожар», – уточнили в ведомстве.

    Корпорация QatarEnergy сообщила, что предприятию «нанесен значительный ущерб». На мощности Рас-Лаффана приходится около 20% мировых поставок СПГ. Ранним утром 19 марта объекты по производству сжиженного природного газа были повторно атакованы, что привело к обширным повреждениям.

    «Плохо для мира, катастрофично для ЕС», – прокомментировал произошедшее глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани заявил, что удар Ирана «представляют собой безрассудную и опасную эскалацию конфликта в одном из важнейших энергетических узлов мира».

    Доха объявила двух атташе Ирана и их подчиненных персонами нон-грата и приказала им в течение суток покинуть страну. МИД Катара подчеркнул, что такое решение было принято «на фоне нарушения Тегераном норм международного права и принципов добрососедства». Ведомство осудило «вопиющее нападение» Исламской республики на катарские производственные объекты.

    Корпус стражей исламской революции (КСИР) подтвердил нанесение ударов по энергетическим объектам, «связанным с США и американскими акционерами», передает иранское агентство Fars. «ИРИ не намеревалась расширять масштаб войны на нефтяные объекты и не хотела наносить ущерб экономике дружественных и соседних стран, однако с агрессией врага против энергетической инфраструктуры мы фактически вступили в новую фазу войны», – заявил Корпус.

    Напомним, 18 марта Израиль нанес удары по газовой инфраструктуре на юге Ирана. На крупнейшем в мире месторождении углеводородов Южный Парс из строя выведены несколько объектов. По информации Axios, удар скоординирован с администрацией США. При этом Дональд Трамп уверяет, что Вашингтон не был заранее проинформированы о планах еврейского государства.

    «Израиль жестоко атаковал крупный объект, известный как газовое месторождение «Южный Парс» в Иране. Пострадала относительно небольшая часть месторождения. США ничего не знали об этой атаке, а Катар никоим образом не был к ней причастен и не имел представления о том, что это произойдет», – написал американский лидер в соцсети Thuth Social.

    Он пообещал, что Израиль больше не будет нападать на Южный Парс при условии, что Тегеран откажется от атак на «очень невинный, в этом случае, Катар». В противном Трамп пригрозил «взорвать все месторождение с такой силой, которую Иран раньше не видел». Как пишет Axios, заявление главы Белого дома стало попыткой деэскалировать ситуацию после того, как он «дал добро Израилю на удар по Южному Парсу, что стало значительной эскалацией войны».

    Комментарии (15)
    20 марта 2026, 12:47 • Новости дня
    Фон дер Ляйен придумала способ снизить цены на энергоносители
    @ Zhao Dingzhe/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Развитие ядерной энергетики и возобновляемых источников, по мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, поможет снизить волатильность цен и укрепить энергетическую независимость региона.

    Европейская комиссия уверена, что переход на ядерную энергетику и возобновляемые источники поможет стабилизировать и снизить цены на энергию, передает «Интерфакс».

    Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции заявила: «Чем больше возобновляемых источников энергии, чем больше ядерной энергетики, тем ниже будут цены. Энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    Она отметила, что зависимость от импорта ископаемого топлива делает европейскую экономику уязвимой к мировым скачкам цен.

    Глава Европейского совета Антониу Кошта призвал сокращать энергетическую зависимость и инвестировать в местное производство энергии. По его словам, энергетические кризисы в Европе связаны с внешними геополитическими событиями, такими как военные действия на Украине и Ближнем Востоке. Кошта подчеркнул, что только развитие ядерной и возобновляемой энергетики с акцентом на местное производство позволит ЕС добиться энергетической независимости и снизить риски для безопасности снабжения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европу ожидает многолетний энергетический кризис после атаки Ирана на ключевой завод по производству сжиженного газа в Катаре.

    Министерство внутренних дел США намерено принять меры для увеличения добычи энергоносителей на фоне роста мировых цен и цен внутри страны.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что глобальный энергетический рынок столкнулся с серьезными потрясениями на фоне боевых действий на Ближнем Востоке.

    Комментарии (24)
    20 марта 2026, 19:55 • Видео
    Паника в ЕС: Венгрия все заблокировала

    В Евросоюзе не скандал, а скандалище: Венгрия и Словакия опять заблокировали 20-й пакет антироссийских санкций и выделение Украине кредита на 90 млрд евро, хотя деньги нужны срочно. В связи с этим венгерского премьера Виктора Орбана атакуют со всех сторон.

    Комментарии (0)
    18 марта 2026, 11:17 • Новости дня
    NYT: Азия вернулась к углю на фоне перебоев с газом
    @ ROM/http://imagebroker.com/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В странах Азии резко сократилось поступление сжиженного природного газа, что вынудило крупнейших импортеров увеличить использование угольных электростанций.

    Поставки сжиженного природного газа в Азию сократились из-за войны на Ближнем Востоке, сообщает The New York Times.

    Основной причиной стала блокировка Ормузского пролива и остановка производства в Катаре, что убрало с рынка около одной пятой мирового объема СПГ. Это поставило под угрозу энергетические системы ряда стран региона, включая Японию, Сингапур, Таиланд, Тайвань, Пакистан и Бангладеш, где газ обеспечивает треть и более производства электроэнергии.

    В условиях дефицита и роста цен на газ, азиатские компании начали скупать оставшиеся объемы СПГ на спотовом рынке по рекордным ценам. При этом часть государств вынуждена вводить меры по экономии энергии и использовать государственные фонды для сдерживания цен. В результате многие страны усилили использование угольных электростанций, а правительства, как в Таиланде, отложили вывод устаревших угольных блоков и активировали фонд субсидирования энергетики.

    Япония продолжает играть роль крупного посредника, реэкспортируя СПГ в другие страны Юго-Восточной Азии. Аналитики отмечают, что кризис поставок подрывает доверие к СПГ как надежному топливу. «Азия ведет ценовую борьбу, и все, кто может перейти с газа на уголь, уже сделали это», – заявил управляющий директор Eurasia Group Хеннинг Глойштейн.

    Проблемы затронули и наиболее развитые экономики региона. В Тайване отмечают готовность увеличить закупки американского СПГ и возобновить работу угольной электростанции, если перебои сохранятся. Южная Корея также нарастит производство электроэнергии на угле и атоме. В Пакистане после энергетического кризиса 2022 года стремительно выросла доля солнечной энергетики.

    По мнению экспертов, страны региона временно вернутся к углю, но в перспективе возможны дебаты о более широком переходе на возобновляемые источники энергии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев пошутил о мольбах Евросоюза о поставках нефти и газа. Дмитриев также поинтересовался у лидера Христианско-демократического союза Германии Фридриха Мерца об источниках энергоресурсов для Германии. Россия может заработать на отказе от поставок газа в Европу.

    Комментарии (6)
    19 марта 2026, 21:25 • Новости дня
    Дмитриев заявил о «наступлении зимы» для фон дер Ляйен
    Дмитриев заявил о «наступлении зимы» для фон дер Ляйен
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Риски, связанные с энергетической политикой Еврокомиссии, начинают воплощаться, что отражается на перспективах главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, считает глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

    Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев прокомментировал ситуацию вокруг председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, сообщает РИА «Новости». Дмитриев заявил, что для руководителя Еврокомиссии «наступает зима», имея в виду последствия ее решений в энергетической сфере.

    По словам Дмитриева, «для Урсулы наступает зима, поскольку риски, связанные с ее катастрофическими решениями в сфере энергетики, становятся реальностью». Он отметил, что политика фон дер Ляйен привела Европу к серьезным энергетическим проблемам.

    Дмитриев подчеркнул, что ошибки руководства Еврокомиссии уже оказывают влияние на экономику и энергобезопасность стран Европы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, цена газа на европейской бирже превысила 850 долларов за тысячу кубометров впервые с января 2023 года.

    Европейские страны ранее достигли исторического максимума суточного импорта сжиженного природного газа.

    Комментарии (7)
    19 марта 2026, 12:34 • Новости дня
    Отражены новые атаки Украины на «Турецкий поток» и «Голубой поток»
    @ Дмитрий Феоктистов/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Минобороны и мобильные оперативные группы отразили атаки на инфраструктуру, обеспечивающую работу газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток», сообщил Газпром.

    Атаки проводились с использованием беспилотников, по компрессорной станции (КС) «Русская» пытались ударить 22 дрона, указала компания в своем Telegram-канале.

    По КС «Казачья» пытались ударить три дрона, по КС «Береговая» – один.

    «Совместными действиями сил Министерства обороны РФ и мобильных оперативных групп атаки отражены, поражения объектов ПАО «Газпром» не допущено», – говорится в сообщении.

    Отмечается, что эскалация атака проходит с 17 по 19 марта. Эти объекты инфраструктуры, обеспечивают экспортные поставки газа по газопроводам «Турецкий поток» и «Голубой поток».

    До этого Газпром также сообщал о воздушных атаках на компрессорные станции «Русская» и «Береговая». Минобороны нейтрализовало попытку удара украинских беспилотников по инфраструктуре газопровода «Турецкий поток».

    Комментарии (12)
    18 марта 2026, 17:32 • Новости дня
    Израиль ударил по крупнейшему газовому заводу Ирана

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Военно-воздушные силы Израиля атаковали крупнейший газоперерабатывающий завод в Иране, обеспечивающий значительную часть газового производства страны, пишут ближневосточные СМИ.

    Израильские ВВС нанесли удар по крупнейшему газоперерабатывающему заводу в Иране, сообщает ТАСС со ссылкой на 12-й канал израильского телевидения. По данным телеканала, на этот объект приходится около 40% от всего объема производства газа в стране.

    Телеканал приводит слова израильского чиновника, который заявил, что атака была согласована с США, и Вашингтон дал свое согласие на проведение удара. Собеседник уточнил, что была поражена только часть завода, и этот шаг был задуман как сигнал для иранских властей.

    На ваш взгляд
    Как США будут вести военные действия против Ирана дальше?




    Результаты
    8 комментариев

    Чиновник также отметил, что в будущем подобные атаки могут стать более масштабными, если Тегеран не отреагирует на предупреждение.

    Ранее в среду агентство Tasnim сообщило, что объекты нефтегазовой инфраструктуры Ирана на месторождениях Южный Парс и Ассалуйе подверглись ударам США и Израиля. А министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что интенсивность ударов по Ирану нарастает и Израиль находится в разгаре решающей фазы.


    Комментарии (5)
    19 марта 2026, 23:50 • Новости дня
    Нетаньяху заверил в непричастности США к ударам по газовым объектам в Иране
    @ Shang Hao/Xinhua/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Израильские ВВС самостоятельно совершили удары по газовым объектам в Иране, США непричастны к этим атакам, заявил премьер Израиля Биньямин Нетаньяху.

    «Я приведу два факта. Во-первых, Израиль действовал в одиночку против газового комплекса Ассалуйе», – приводит слова Израиля РИА «Новости».

    Нетаньяху также отметил, что Израиль принял решение воздержаться от дальнейших атак после соответствующего призыва со стороны США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль атаковал иранские объекты нефтегазовой промышленности Ассалуйе (Эселуйе) и Южный Парс. В ответ Иран нанес удар по СПГ-заводу в Катаре. США заявили, что не были заранее проинформированы о планах Израиля. Вашингтон пообещал, что Израиль воздержится от новых ударов по Южному Парсу, если Иран прекратит атаки на Катар.

    На ваш взгляд
    Как США будут вести военные действия против Ирана дальше?




    Результаты
    8 комментариев


    Комментарии (6)
    20 марта 2026, 12:23 • Новости дня
    Фон дер Ляйен исключила закупки газа из России даже при отключении энергии в ЕС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что страны Евросоюза не будут закупать российский газ даже в случае физической нехватки энергоресурсов, которая может привести к отключениям энергии.

    На пресс-конференции по итогам саммита ЕС она подчеркнула, что такое решение останется неизменным при любых обстоятельствах, передает ТАСС.

    В ответ на вопрос фон дер Ляйен пояснила: «У нас есть четкая цель, и мы придерживаемся нашей цели. Мы будем продолжать трансформацию нашего энергетического сектора, переводя его на зеленую и производимую в Европе энергию».

    Ранее еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен также заявлял, что страны ЕС не должны закупать «ни одной молекулы российских энергоресурсов» независимо от обстоятельств.

    В пятницу спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев призвал Европу признать ошибки, сменить руководство Евросоюза и пересмотреть политику в отношении России.

    Позднее глава РФПИ иронично высказался о неизбежных мольбах руководства Евросоюза насчет поставок нефти и газа из России.

    The New York Times сообщила, что война с Ираном усилила бюджетные угрозы для Европы и Азии.

    Комментарии (15)
    19 марта 2026, 10:20 • Новости дня
    Биржевые цены на газ в Европе превысили 850 долларов

    Tекст: Мария Иванова

    В четверг цена газа на европейской бирже на старте торгов превысила 850 долларов за тысячу кубометров, впервые с января 2023 года.

    Торговая сессия четверга началась с резкого роста стоимости энергоресурсов, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE, передает РИА «Новости».

    Апрельские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF открылись у отметки 853,7 доллара за одну тысячу кубометров. Подобные ценовые показатели на рынке фиксируются впервые с 10 января 2023 года.

    Скачок котировок на старте составил сразу 31%. К десяти утра по московскому времени цена немного скорректировалась, опустившись до 826,2 доллара, что соответствует росту на 26,8%. Динамика рассчитывается от расчетной стоимости предыдущего торгового дня, которая составляла 651,5 доллара.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале марта стоимость голубого топлива на европейском рынке преодолела психологическую отметку в 720 долларов.

    Ранее европейские страны достигли исторического максимума суточного импорта сжиженного природного газа.

    Комментарии (3)
    20 марта 2026, 16:35 • Новости дня
    Вучич анонсировал разговор с Путиным по газовому контракту для Сербии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Сербский президент рассчитывает на скорый разговор с российским лидером о продолжении поставок газа по выгодным условиям.

    Президент Сербии Александр Вучич заявил, что в ближайшие дни ожидает обсудить с российским президентом Владимиром Путиным вопрос продления газового контракта, передает ТАСС. Об этом Вучич сообщил на пресс-конференции после внеочередного заседания Совета безопасности Сербии, посвященного вопросам энергобезопасности страны на фоне событий на Ближнем Востоке.

    «Ожидаю разговор с Путиным», – отметил сербский лидер, подчеркнув, что ситуация с поставками газа крайне важна для Сербии. Вучич уточнил, что срок нынешнего контракта на поставку российского газа истекает 31 марта.

    По словам президента, он намерен «постараться получить газ по выгодной цене» и сделать все возможное, чтобы обеспечить энергетическую стабильность республики.

    Как писала в декабре газета ВЗГЛЯД, Сербия продлила договор о поставках российского газа до марта 2026 года.

    Позже нефтеперерабатывающий завод компании NIS в январе 2026 года возобновил переработку нефти после двухмесячного перерыва.

    Напомним, Сербия покупает газ через «Турецкий поток», и в 2025 году по этому газопроводу в Европу поставили рекордные 18 млрд кубометров газа с превышением проектной мощности второй нитки.


    Комментарии (2)
    19 марта 2026, 08:14 • Новости дня
    Baijiahao: Путин вызвал переполох в Европе словами о прекращении поставок газа

    Tекст: Вера Басилая

    Заявление Владимира Путина о возможном сокращении поставок нефти и газа в Европу вызвало переполох в европейских странах, готовившихся ограничить российское топливо, сообщило китайское издание Baijiahao.

    По данным китайского издания Baijiahao, президент Владимир Путин нанес опережающий удар по планам европейских стран ограничить закупки российского топлива, включая сжиженный газ, Его заявление о прекращении поставок вызвало в Европе настоящий переполох, передают «Вести».

    Путин подчеркнул, что России целесообразно самой сократить поставки нефти и газа в Европу, а не ждать, пока Евросоюз, по его выражению, «захлопнет дверь». Китайское издание отметило, что таким образом российский лидер фактически выдвинул Европе ультиматум.

    В материале Baijiahao подчеркивается, что европейские государства планировали новые ограничения для российского энергосектора.

    Президент Владимир Путин на совещании в Кремле поставил задачу правительству оценить целесообразность прекращения поставок российских энергоресурсов на европейский рынок.

    Владимир Путин поручил проработать переход с газового рынка Европы на открывающиеся рынки.

    Французский политик Флориан Филиппо заявил, назвав готовность Москвы немедленно прекратить поставки газа в Европу шоком для западных лидеров и энергетической ловушкой для ЕС.

    На фоне сокращения поставок углеводородов из региона Персидского залива Владимир Путин предложил европейским покупателям долгосрочное сотрудничество по поставкам российской нефти и газа при отказе ЕС от политических ограничений.

    Комментарии (0)
    20 марта 2026, 03:59 • Новости дня
    Фон дер Ляйен ответила на вопрос об импорте в Евросоюз СПГ из России

    Tекст: Антон Антонов

    Отвечая на вопрос о возможности импорта СПГ из России на фоне кризиса на Ближнем Востоке, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о сохранении курса на отказ от ископаемых источников энергии.

    Когда фон дер Ляйен спросили, не стоит ли ЕС возобновить импорт российского СПГ, она ответила, что в ЕС «была серьезная дискуссия», передает РИА «Новости».

    «Для нас важно, чтобы мы осуществили переход энергетического сектора на экологически чистые отечественные источники энергии», – сказала глава ЕК

    Однако она не стала повторять прежние категоричные заявления о полном отказе Евросоюза от российского ископаемого топлива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, перекрытие Ормузского пролива привело к дефициту нефти и газа. Ситуация в Персидском заливе к середине марта 2026 года окончательно перешла в фазу структурной перестройки мирового энергетического рынка.

    Комментарии (2)
    20 марта 2026, 18:44 • Новости дня
    Лукашенко: Россия будет диктовать Европе цены на газ, а у той не будет выбора

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко уверен, что Россия сможет навязывать свои условия европейским странам в вопросах поставок газа, учитывая ценовые преимущества.

    Россия в будущем будет диктовать Европе свои условия по продаже газа, считает президент Белоруссии Александр Лукашенко. Как пишет близкий к его пресс-службе Telegram-канал Пул Первого, он напомнил, что вопрос о закупках американского сжиженного природного газа через Польшу уже поднимался, но заметил: «Ребята, с большим удовольствием, но вы сможете конкурировать с российским природным газом?» По словам Лукашенко, газ из России значительно дешевле американского.

    Президент Белоруссии отметил, что европейцы настолько увлеклись альтернативными поставками, что готовы покупать американский газ, даже если его цена выше в пять раз. Лукашенко считает, что теперь Россия, как «старший брат», будет диктовать европейцам условия, а у них не останется выбора.

    Он также подчеркнул, что лучшим решением для Евросоюза является российская ресурсная база, и призвал строить нормальные отношения с Россией и Белоруссией. По его мнению, тогда в Европе все будет стабильно, однако сейчас европейцы пошли «другим путем».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, суммарные закупки российского газа странами ЕС в январе 2026 года сократились вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 948 млн евро.

    Между тем, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Европа продолжает «стрелять себе в ногу», отказываясь от энергоресурсов России.

    Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее исключила закупки российского газа даже при физической нехватке ресурсов.

    Комментарии (0)
    19 марта 2026, 17:15 • Новости дня
    Минфин заявил о сохранении топливного демпфера

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министерство финансов России не планирует возвращать коэффициент ВСПР или менять параметры выплат по топливному демпферу.

    Министерство финансов России не рассматривает возможность возвращения коэффициента ВСПР в формулу топливного демпфера или внесения других изменений в этот механизм. Об этом заявил ТАСС статс-секретарь и замминистра финансов Алексей Сазанов, добавив: «Сейчас корректировка топливного демпфера не обсуждается».

    Ранее вице-премьер Александр Новак отмечал, что решений по изменению параметров топливного демпфера на данный момент нет и вопрос о продлении моратория на его обнуление не поднимался. По его словам, профильные ведомства продолжают обсуждения по возможным корректировкам, однако окончательных договоренностей пока не достигли.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подписал указ о введении моратория на обнуление выплат по топливному демпферу до мая 2026 года. Позже глава государства провел совещание по вопросам роста цен на нефть и газ. Он также заявил, что высокий уровень цен на сырьевые товары временный.

    Комментарии (0)
    19 марта 2026, 09:39 • Новости дня
    Суд приостановил банкротство польского концерна Orlen в России

    Tекст: Вера Басилая

    Арбитражный суд Московского округа приостановил исполнение решения о введении конкурсного производства в отношении имущественной массы польского нефтяного концерна Orlen по жалобе Газпрома и требованию прокуратуры.

    Арбитражный суд Московского округа удовлетворил кассационные жалобы Газпрома и Генпрокуратуры, заморозив процедуру несостоятельности польской компании, передает РИА «Новости».

    В ноябре первая инстанция инициировала процесс в отношении российских активов Orlen из-за задолженности перед ЗАО «Предприятие Механизация» в размере более 5,5 млн рублей. У концерна нашли недвижимость в Москве, включая квартиру и машиноместо на улице Вавилова.

    Газпром и прокуратура указали, что это имущество оценивается в 108 млн рублей и уже арестовано в рамках иска о взыскании 1 млрд долларов. В жалобах подчеркивается, что действия кредитора «существенно отклоняются от добросовестного поведения участников гражданского оборота».

    Апеллянты считают, что такие шаги направлены исключительно на причинение вреда правам «Газпрома» и государства. Исполнение решения о банкротстве отложено до вердикта Девятого арбитражного апелляционного суда.

    Ранее компания из ЯНАО потребовала банкротства Orlen в московском суде.

    До этого Газпром подал иск в арбитражный суд Петербурга к польскому концерну и компании Europol Gaz

    Комментарии (0)
