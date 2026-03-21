Гутерриш заявил о возможности помощи ООН судоходству в Ормузском проливе

Tекст: Дмитрий Зубарев

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил о готовности организации содействовать обеспечению безопасности судоходства в Ормузском проливе, передает ТАСС. По его словам, ООН могла бы сыграть важную роль в урегулировании ситуации, опираясь на опыт реализации черноморской зерновой инициативы.

«Моей главной целью является выяснение того, реально ли в Ормузском проливе создать условия, схожие с теми, что были до этого (с зерновой сделкой)», – отметил Гутерриш. Он подчеркнул, что несмотря на различия в контексте, решение вопроса должно быть найдено.

Гутерриш добавил, что ООН располагает необходимыми рабочими группами для подобной работы, однако предпочитает вести переговоры напрямую с США и другими заинтересованными странами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, генсек Международной морской организации Арсенио Домингес сообщил о намерении начать переговоры о коридоре для эвакуации гражданских судов. Лидеры стран Евросоюза выразили готовность участвовать в обеспечении свободы судоходства в регионе при соблюдении определенных условий. Глава Минфина США Скотт Бессент заявил о начале постепенного восстановления движения через Ормузский пролив.